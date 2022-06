ആമസോൺ കാടുകളിൽ ബ്രിട്ടിഷ് ജേണലിസ്റ്റിനെ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായി: വൻവിവാദം

ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ബ്രിട്ടിഷ് പരിസ്ഥിതി ജേണലിസ്റ്റ് ഡോം ഫിലിപ്സ്, ബ്രസീലിലെ ഗോത്രവർഗ വിദഗ്ധനായ ബ്രൂണ പെരേര എന്നിവരെ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായി. ഇവർക്കായി വലിയ തിരച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ബ്രസീലിലെ ജാവേരി താഴ്‌വരയ്ക്ക് അടുത്ത് നദിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇരുവരും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിദൂരമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ബ്രസീൽ–പെറു അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള ജാവേരി താഴ്‌വര. റോഡുകളോ മറ്റു ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളോ ഇവിടെയില്ല. 19 തദ്ദേശീയ ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾ ഈ കൊടുംകാട്ടിൽ കഴിയുന്നു. അനധികൃത ഖനനം, തടിയെടുപ്പ്, മത്സ്യബന്ധനം ഇവിടെ നിർബാധം തുടർന്നിരുന്നു. ഇതിന് കൃത്യമായ നടപടി എടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ജെയർ ബോൽസൊനാരോ വിവാദ നിഴലിലായിരുന്നു.

എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ തദ്ദേശീയ ഗോത്രസമൂഹങ്ങൾ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങി. ഇവർ പ്രദേശത്ത് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പട്രോളിങ് ഏർപ്പെടുത്തി. ഇവരും അനധികൃത പ്രകൃതിചൂഷക സംഘങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ പോരാട്ടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉടലെടുത്തിരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധിയും പ്രകൃതിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള തദ്ദേശീയ സമൂഹങ്ങളുടെ പരിശ്രമവും ഡോം ഫിലിപ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതിനായി 15 വർഷങ്ങളോളം ആമസോൺ കാടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ ഗോത്രസമൂഹങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു പുസ്തകമെഴുതാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായാണ് 57 കാരനായ ഡോം ഫിലിപ്സ് വീണ്ടും ഇവിടെയെത്തിയത്. ഇറ്റാകി നദിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇവരെ കാണാതാകുകയായിരുന്നു.

ഇവരെ ആമസോണിലെ പ്രകൃതി ചൂഷക സംഘങ്ങൾ അപായപ്പെടുത്തുകയോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയോ ചെയ്തിരിക്കാമെന്നാണ് പടരുന്ന അഭ്യൂഹം. 2009 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 139 ആമസോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രകൃതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡോം ഫിലിപ്സിനെയും ഫെരേരയെയും കണ്ടെത്തണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ബ്രസീലിലും ബ്രിട്ടനിലും പ്രകടനങ്ങളും നടന്നു. ബ്രസീൽ നാവികസേന ഇവരെ കണ്ടെത്താനായി 10 പേരടങ്ങുന്ന തിരച്ചിൽ സംഘത്തെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അറ്റാലിയ ഡു നോർട്ടെ എന്ന വിദൂരബേസിലെത്തി തിരച്ചിൽ നടത്താനാണ് ഇത്. ഹെലികോപ്റ്ററുകളും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പ്രതികളായി കുറച്ചുപേർ അറസ്റ്റിലുമായിട്ടുണ്ട്.

