മധ്യപ്രദേശിൽ ദിനോസറുകളുടെ 'വിചിത്ര മുട്ട' കണ്ടെത്തി; അമ്പരന്ന് ഗവേഷകർ

മധ്യപ്രദേശിൽ ദിനോസർ മുട്ട കണ്ടെത്തി ഗവേഷകർ. മുട്ടയുടെ ചിത്രങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോസിലൈസ്ഡ് ദിനോസർ മുട്ടകളാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ ഒരു സംഘം ഗവേഷകരാണ് മുട്ടകളുടെ കൂട്ടം കണ്ടെത്തിയത്. ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനുള്ളിൽ കൂടുണ്ടാക്കിയ നിലയിലാണ് മുട്ടകൾ. മധ്യപ്രദേശിലെ ധാർ ജില്ലയിലെ ദിനോസർ ഫോസിൽ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ.

സൗരോപോഡ് ദിനോസറുകളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഗ്രൂപ്പായ ടൈറ്റനോസോറിഡ് ദിനോസറുകളുടേതാണ് മുട്ടകൾ. ഈ കണ്ടുപിടിത്തം നേച്ചർ ഗ്രൂപ്പ് ജേണലായ സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദമാക്കുന്നു. ദിനോസറുകളുടെ പ്രത്യുൽപാദന ജീവശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന കണ്ടെത്തലാണിതെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ദിനോസറുകളുടെ മുട്ടകൾക്കുള്ളിൽ മുട്ട എന്ന പ്രതിഭാസം ആദ്യമായാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തുന്നത്. പക്ഷികളിൽ മാത്രമേ ഇത് കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഉരഗങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ദിനോസറുകളും ഉരഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ദിനോസറുകൾക്കുള്ളിലെ വൈവിധ്യം, അവയുടെ കൂടുണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവം, ദിനോസറുകളുടെ പുനരുൽപാദനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ‌ ഇത് സഹായിക്കും.

English Summary: ‘Abnormal’ dinosaur egg in India digs up new questions for evolution

English Summary: ‘Abnormal’ dinosaur egg in India digs up new questions for evolution