നദിയൂടെ ഒഴുകിനീങ്ങുന്ന വീട്; വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിൽ യെല്ലോ സ്റ്റോണ്‍ ദേശീയ പാര്‍ക്ക് -വിഡിയോ

Grab Image from video shared on Twitter by US StormWatch