കാടിന് നടുവിലെ കിണർ; കിണറിനുള്ളിൽ നിധി? ജാനകിക്കാട് ഗ്രാമത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്?

നിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയിലാണ് കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടിയിലെ ജാനകിക്കാട് ഗ്രാമം. കാടിന് നടുവില്‍ അധികമാരും ചെന്നെത്താത്ത സ്ഥലത്ത് വര്‍ഷങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്നിരുന്ന കിണറ്റിലെ മണ്ണ്, എതോ സംഘം നീക്കിയതാണ് ദുരൂഹ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത്.

കാടിനുള്ളില്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് എത്തിപ്പെടാന്‍ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളിടത്താണ് കിണര്‍. അഞ്ഞൂറു വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള തൃക്കരിപ്പറമ്പ് ക്ഷേത്രം അടുത്തുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിലെ താംബൂലപ്രശ്നത്തില്‍ സമീപത്തെ കിണറ്റില്‍ നിധിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. മണ്ണും മാലിന്യവും നിറഞ്ഞ് കിടന്ന കിണറിലെ മണ്ണ് ആരോ കഴിഞ്ഞദിവസം നീക്കിയതാണ് ദുരൂഹത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത്. മണ്ണ് മാറ്റിയവര്‍ക്ക് നിധി കിട്ടിക്കാണുമോയെന്നാണ് പലരുടേയും സംശയം.

കുഴിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ച പണിയായുധങ്ങളും തോര്‍ത്തും കിണറിന് സമീപത്തു നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വനംവകുപ്പ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. നിധിയും കിണറും നാട്ടിലെങ്ങും പാട്ടായതോടെ കിണറുകാണാന്‍ ആളുകളുടെ ബഹളമാണ്.

