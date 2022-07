ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പ് ഭൗമോപരിതലത്തിലെ പല പ്രതിഭാസങ്ങളെയും നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഒന്നാണ്. ആറ് വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റമാണ് സമയദൈര്‍ഘ്യം അഥവാ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തെ ബാധിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പ് ഈ ഇടവേളകളില്‍ ചായുകയും അതേസമയം ഭ്രമണത്തിന് വിധേയമായുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ പുറമേയുള്ള ഭ്രമണത്തെയും ബാധിക്കുന്നത്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പിലെ ഈ ഭ്രമണവും ചായ്‌വും പകല്‍-രാത്രി ദൈര്‍ഘ്യത്തെ കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഭൂമിയുടെ ഉള്‍ക്കാമ്പിലെ ഭ്രമണം ഭൂമിയുടെ പുറമേയുള്ള ഭ്രമണത്തേക്കാള്‍ കൂടിയ വേഗത്തിലാണ് എന്നായിരുന്നു ഇതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന ധാരണ. സയന്‍സസ് അഡ്വാന്‍സ് എന്ന ശാസ്ത്രമാസികയുടെ പുതിയ പതിപ്പിലാണ് ഈ മുന്‍ധാരണകളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഉള്‍ക്കാമ്പിലെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള മേഖല ഇരുമ്പയിരിന്റെ സാന്നിധ്യത്താല്‍ കട്ടിയേറിയ പ്രദേശമാണ്. ലാവാ കൊണ്ടുള്ള സമുദ്രമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കോറിന്റെ പുറം ഭാഗത്തിനുള്ളില്‍ ദ്രാവകത്താല്‍ ചുറ്റപ്പെട്ടാണ് ഈ പ്രദേശമുള്ളത്. ലാവാ സമുദ്രത്തിനും പുറമെയാണ് മാന്‍റിലും പിന്നീട് ക്രസ്റ്റും ചേര്‍ന്ന് ഭൂമിയുടെ ഘടന പൂര്‍ത്തിയാകുന്നത്.

19ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പിന്റെ വേഗമേറിയ ഭ്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പുറത്തുവന്നത്. 1970-80 കാലഘട്ടത്തില്‍ നടത്തിയ ആണവസ്ഫോടന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഗവേഷകര്‍ ഈ നിഗമനത്തിലേക്കെത്തിയത്. പ്രത്യേകിച്ചും യുഎസ്എസ്ആര്‍, നൊവായ, സൊമാലിയെ എന്ന മേഖലയില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തിലെ വിവരങ്ങളെ അധികരിച്ചാണ് ഈ നിഗമനങ്ങള്‍ ഗവേഷകര്‍ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. രസകരമായ വസ്തുത ഇതേ യുഎസ്എസ്ആര്‍ കാലഘട്ടത്തില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തിലെ വിവരങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലുമുണ്ടായത്.

ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ ശാസ്ത്രലോകത്തെ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ അണുബോംബ് പരീക്ഷണങ്ങളും അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനങ്ങള്‍, ഭൂചലനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങളുമാണ്. ഇതില്‍ അണുബോംബ് പരീക്ഷണം മാത്രമാണ് മനുഷ്യരുടെ പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണമുള്ളത്. ഇത്തരം സ്ഫോടന പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ഭൗമാന്തര്‍ഭാഗത്തേക്ക് ശക്തിയായി തരംഗങ്ങള്‍ പ്രവഹിക്കും. ഈ തരംഗങ്ങളുടെ ഗതിയും പ്രതികരണവും മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഗവേഷകര്‍ ഭൗമാന്തര്‍ഭാഗത്തെ ഘടന കണക്കാക്കുന്നത്. 1969-71 കാലഘട്ടത്തില്‍ യുഎസ്എസ്ആര്‍ നടത്തിയ ആണവപരീക്ഷണങ്ങളിലെ ഫലങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഭൂമിയുടെ കോറിന്റെ ഭ്രമണത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകള്‍ ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയത്.

അലാസ്കയില്‍ നടത്തിയ ഈ പഠനത്തില്‍ ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഭൂമിയുടെ ഉള്‍ക്കാമ്പിലെ കട്ടിയേറിയ ഭാഗം എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആറ് വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ നേര്‍വിപരീത ദിശയിലേക്ക് ഈ ചലനം മാറും. ഈ ചലനങ്ങള്‍ക്ക് ഭൂമിയുടെ പുറമെയുള്ള ഭ്രമണത്തെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ശേഷിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ആറ് വര്‍ഷം കൂടുമ്പോള്‍ 0.2 സെക്കൻഡ് വരെ കൂടുതലോ കുറവോ ഭൂമിയുടെ സമയദൈര്‍ഘ്യത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ദീര്‍ഘമായ കാലയളവില്‍ ഭൂമിയുടെ സമയത്തെ ഗണ്യമായി തന്നെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഗവേഷകര്‍ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഏതാണ്ട് 300 മില്യണ്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഭൂമിയിലെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ദൈര്‍ഘ്യം എന്നത് 21 മണിക്കൂര്‍ മാത്രമായിരുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ ആണവപരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത് അത്യന്തം വിരളമായാണ്. മാനവരാശിക്കും ലോക സമാധനത്തിനും അത് വളരെ ഗുണകരമായ കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍ ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനായുള്ള മനുഷ്യ നിയന്ത്രിതമായ ഏക സ്രോതസ്സാണ് ഏറെക്കുറെ നിരോധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുയെന്നതാണ് ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള ഏക പോംവഴി. അല്ലെങ്കല്‍ 1990 കള്‍ വരെ അമേരിക്കയും റഷ്യയും നടത്തിയിട്ടുള്ള ആണവപരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ വീണ്ടും പരിശോധിക്കുകയെന്നതും.

English Summary: Earth's Inner Core Oscillates, Changing The Length Of A Day Every 6 Years