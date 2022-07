മുംബൈയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു, വെള്ളത്തിലായി റോഡുകൾ; ഉയരുന്ന ആശങ്ക

ഞായറാഴ്ച ആരംഭിച്ച മഴ തോരാതെ തുടരുമ്പോൾ നഗരവാസികളുടെ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല. ഇടയ്ക്കിടെ വരുന്ന മണ്ണിടിച്ചിൽ വാർത്തകൾ നഗരം നെഞ്ചിടിപ്പോടെയാണു കേൾക്കുന്നത്. ആളപായമൊന്നുമില്ലെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ആശ്വാസം. ഇന്നലെ പല സ്കൂളുകളും വിദ്യാർഥികൾക്കു അവധി നൽകി. ഓഫിസുകളിലും ഹാജർ കുറവായിരുന്നു.

സംസ്ഥാനം ജാഗ്രതയിൽ

മുംബൈ, പാൽഘർ, താനെ, റായ്ഗഡ്, പുണെ, രത്നഗിരി, ബീഡ്, ജൽന, ലാത്തൂർ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ഈ ആഴ്ച അവസാനം വരെ കനത്ത മഴ തുടരുമെന്നു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഉള്ളതിനാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. മതിയായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കു മുഖ്യമന്ത്രി എക്നാഥ് ഷിൻഡെ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കനത്ത മഴ തുടരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ (എൻഡിആർഎഫ്) 12 സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 സംഘങ്ങൾ മുംബൈയിലും റായ്ഗഡിലെ മഹാഡ്, രത്നഗിരിയിലെ ചിപ്ലൂൺ, കല്യാൺ-ഡോംബിവ്‌ലി, താനെ മുനിസിപ്പൽ മേഖല, നാഗ്പുർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോ സംഘം വീതവും കോലാപുരിൽ 2 സംഘവും നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ സംഘങ്ങളും വിവിധ ജില്ലകളിൽ സജ്ജമാണ്.

വെള്ളത്തിലായി റോഡുകൾ

തോരാതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളക്കെട്ട് തുടരുന്നതിനാൽ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതത്തിന് അറുതിയില്ല. റോഡുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായതിനാൽ കാൽനടയാത്രക്കാർ ജീവൻ പണയംവച്ചും വെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി. ദേവ്നാർ, മാൻകുർദ്, എവറാർഡ് നഗർ, ആന്റോപ് ഹിൽ, ചെമ്പൂർ, ദാദർ ടിടി ജംക്‌ഷൻ, ഹിന്ദ്മാതാ ജംക്‌ഷൻ, വഡാല, സയൺ, കിങ്‌സ് സർക്കിൾ, മാട്ടുംഗ, കുർള തുടങ്ങി നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ വാഹന ഗതാഗതം മന്ദഗതിയിലായി.

ദാദർ ടിടിയിലെ വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം വാഹനങ്ങളെ ഗോഖലെ റോഡ് വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു. ബാന്ദ്ര-വർളി സീ ലിങ്കിന്റെ വർളി അറ്റത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം തെക്കോട്ടുള്ള വാഹന ഗതാഗതം ഇഴഞ്ഞു. ഖാർ സബ്‌വേയിൽ വെള്ളം കയറിയതും ഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചു. മാട്ടുംഗയിലെ മഞ്ചേർജി ജോഷി ചൗക്ക് ജംക്‌ഷനിലും ഘാട്‌കോപ്പറിലെ അസൽഫ ബസ് സ്റ്റോപ്പിനു സമീപവും രണ്ടടി വരെ വെള്ളമുണ്ട്. സുഗമമായ ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ട്രാഫിക് പൊലീസിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ മുംബൈ ചുനാഭട്ടി മേഖലയിലെ രണ്ടുനില ചാൾ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേക്ക് സമീപത്തെ കുന്നിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞുവീണ് 15 വയസ്സുകാരൻ അടക്കം 3 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇന്നലെ രാവിലെ 10.30നു ആണ് സംഭവം. മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ചാളിലെ 3 മുറികൾ തകർന്നു. ചാളിലെ മറ്റ് മുറികളിലെ താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. പരുക്കേറ്റവരെ സയൺ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ബിഎംസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

∙ ലോക്കൽ ട്രെയിനുകളുടെ വൈകിയോട്ടം ഓഫിസ് യാത്രക്കാരെ വലച്ചു. പാളങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനാൽ വേഗം കുറച്ചത് മൂലം മധ്യ റെയിൽവേയുടെയും പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെയും ലോക്കൽ ട്രെയിനുകൾക്കു ഇന്നലെ സമയക്രമം പാലിക്കാനായില്ല. എന്നാൽ എവിടെയും ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

∙ വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം രണ്ട് ഡസനോളം റൂട്ടുകളിൽ ബസ് സർവീസുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ബെസ്റ്റ് ബസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Heavy Rain In Mumbai Likely, Wind Speeds Up To 60 Kmph: Weather Office