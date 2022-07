അമേരിക്കയിൽ ആകാശം പച്ചനിറത്തിലായി, പിന്നാലെ ആഞ്ഞടിച്ച് കൊടുങ്കാറ്റ്; പേടിച്ചരണ്ട് നഗരവാസികൾ, കാരണം?

അമേരിക്കയിൽ ആകാശം പച്ചനിറത്തിൽ പലയിടങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ആശങ്കയ്ക്കു വഴിവച്ചു. പ്രധാനമായും സൗത്ത് ഡക്കോട്ട സംസ്ഥാനത്തെ ആകാശമാണ് വിചിത്രമായ പച്ചനിറം പൂണ്ടത്. യുഎസിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് ഇത്. നെബ്രാസ്ക, മിനസോഡ, ഇലിനോയ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പച്ചനിറത്തിലുള്ള ആകാശം ചിലയിടങ്ങളിൽ ദൃശ്യമായി. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും താമസിയാതെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയും ഇത് കൗതുകകരവും രസകരവുമായ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

ഡെറെക്കോ എന്ന ഗണത്തിലുള്ള വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് സൗത്ത് ഡക്കോട്ടയിൽ ആഞ്ഞടിച്ചതാണ് ഇതിനു കാരണമായത്. മണിക്കൂറിൽ 159 കിലോമീറ്റർ വരെ വൻവേഗത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച കൊടുങ്കാറ്റ് 400 കിലോമീറ്ററിലധികം നീളത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി. സൗത്ത് ഡക്കോട്ടയിലെ സിയൂക്സ് ഫാൾസ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ കാറ്റ് ആഞ്ഞുവീശുന്നതിനു മുൻപായാണ് ആകാശം പച്ചനിറത്തിലായത്. അമേരിക്കൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഒരേദിശയിൽ പോകുന്ന, ഒരുപാടു സമയം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിനെയാണ് ഡെറെക്കോ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. മേയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഡെറെക്കോ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. സാധാരണ ഗതിയിൽ നീലനിറത്തിലുള്ള ആകാശം കടുത്ത കൊടുങ്കാറ്റിനും പേമാരിക്കും മുൻപ് നിറം മാറിയേക്കും.

കടുംചുവപ്പ്, പർപ്പിൾ, ഇരുണ്ട നിറങ്ങൾ ആകാശത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചില അന്തരീക്ഷ കണങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശവുമായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു, അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാൽ ചിലപ്പോൾ ആകാശം പച്ചപോലെ വിചിത്ര നിറങ്ങൾ അണിയാറുണ്ട്. അത്തരമൊരു സംഭവവികാസമാണ് സൗത്ത് ഡക്കോട്ടയിൽ സംഭവിച്ചതെന്നാണു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്. ആലിപ്പഴങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞുവീഴുന്നതിനു മുന്നോടിയായുള്ള സൂചനയുമാകാം ഹരിത വർണമുള്ള ആകാശമെന്ന് നാഷനൽ വെതർ സർവീസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലെ ആലിപ്പഴങ്ങൾ ഒന്നും പടിഞ്ഞാറൻ യുഎസ് മേഖലയിൽ വീണില്ല.

