ഒഡീഷയിൽ കുരങ്ങൻമാർക്കായി ഒരു പാലം! പൂർത്തീകരിച്ചത് സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി

ഒഡീഷയിലെ കൊയ്റ വനത്തിൽ സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഒരു പാലം നിർമിച്ചു. മനുഷ്യർക്കു വേണ്ടിയല്ല ഈ പാലം. കുരങ്ങൻമാർക്കും അതുപോലെയുള്ള വൃക്ഷജീവികൾക്കും താഴേക്കിറങ്ങാതെ വനത്തിനുള്ളിലൂടെയുള്ള റോഡ് കുറുകെ കടക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. മൃഗങ്ങൾ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ വന്നിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുറയ്ക്കാനായാണ് ഈ പുതിയ ശ്രമം.



കുരങ്ങൻമാർ, അണ്ണാൻമാർ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ജീവികൾ കൊയ്റ വനത്തിനുള്ളിലുള്ള ഈ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോൾ വാഹനം കയറി ചാകാറുണ്ടെന്ന് വനം അധികൃതർ പറയുന്നു. കൊയ്റയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്തു തന്നെ ഇരുമ്പ്, മാംഗനീസ് ധാതുനിക്ഷേപമുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള നൂറുകണക്കിനു ട്രക്കുകൾ ഈ റോഡിലൂടെയാണു കടന്നു പോകുന്നത്. മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ വാഹനങ്ങൾ വേറെ. ഇതു മൂലമാണ് കാനോപി ബ്രിജ് എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന മരങ്ങളിലൂടെയുള്ള മേൽപ്പാലം പണിയാമെന്ന് അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത്. ആദ്യഘട്ടമായി രണ്ട് പാലങ്ങളാണ് വനത്തിൽ നിർമിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിയശേഷം കൂടുതൽ പാലങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ പണിയും. വനങ്ങളിലേക്കും മറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ കടന്നുകയറ്റം ജീവികളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ബാധിച്ചെന്നും കനോപി ബ്രിജ് പോലുള്ള നൂതന മാർഗങ്ങൾ ഇതിനു തടയിടാനും സ്വാഭാവികമായ അനുഭൂതി അവർക്കു നൽകാനും വേണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ കൃഷ്ണ റൗത്തിനെപ്പോലുള്ളവർ പറയുന്നു.

2019ൽ കനോപി ബ്രിജുകൾ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലും പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. കേരള – തമിഴ്നാട് അതിർത്തിക്കു സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ വന്യജീവി കേന്ദ്രം ഗ്രിസ്ൽഡ് ജയന്റ് സ്ക്വിറൽ എന്ന അണ്ണാൻ, ടഫ്റ്റഡ് ഗ്രേ ലംഗൂർ എന്ന കുരങ്ങ് തുടങ്ങിയ ജീവിവംശങ്ങൾക്കു പ്രശസ്തമാണ്. എന്നാൽ ഈ വന്യജീവികേന്ദ്രത്തിനകത്തുകൂടി പോകുന്ന സംസ്ഥാന പാതയിലെ വാഹനങ്ങളിടിച്ച് ഒട്ടേറെ മൃഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു തടയിടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇവിടെ കനോപി ബ്രിജ് സ്ഥാപിച്ചത്. വളരെ സമഗ്രമായ പഠനത്തിനു ശേഷമാണ് ഇതു സ്ഥാപിച്ചത്. ജീവികൾ സാധാരണ എവിടെയൊക്കെയാണ് റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുക, ഏതു സമയത്താണു കടക്കുക തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഗവേഷണത്തിലൂടെ ശേഖരിച്ചാണു പഠനം നടത്തിയത്. കനോപി ബ്രിജ് വന്നതോടെ ഇവിടത്തെ മൃഗങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം കൈവന്നു.

