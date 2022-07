കനത്ത പേമാരിയും വെള്ളപ്പൊക്കവും, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രളയക്കെടുതി: കരകവിഞ്ഞൊഴുകി നദികൾ

ഉത്തര മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിൽ പേമാരിയും വെള്ളപ്പൊക്കവും. നാസിക് ജില്ലയിൽ ഗോദാവരി നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതിനെ തുടർന്ന് തീരപ്രദേശത്തെ ഒട്ടേറെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുങ്ങി. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടകരമായ നിലയിൽ ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്നു നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. ഗോദാവരി നദി കടന്നുപോകുന്ന ജില്ലകളും പ്രളയഭീഷണിയിലാണ്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് 900 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഗഡ്ചിറോളി ജില്ലയിലും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ഇവിടെ ഓടയിൽ വീണ 3 പേരെ കാണാതായി.

വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ പിടിയിലായ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നു 353 പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. ഗഡ്ചിരോളിയിൽ നാളെ വരെ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി എക്നാഥ് ഷിൻഡെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും ഗഡ്ചിറോളിയിലെത്തി പ്രളയക്കെടുതി വിലയിരുത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതികളിൽ ഇതുവരെ 76 പേരാണ് മരിച്ചത്. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പുണെ ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഭീമാശങ്കർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള റോഡിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു. ഘോഡേഗാവ്-ഭീമാശങ്കർ റോഡിൽ ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ 12 ജ്യോതിർലിംഗ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഭീമാശങ്കർ. കൊങ്കൺ മേഖലയിലും മഴയും കെടുതികളും തുടരുകയാണ്. പാൽഘർ, റായ്ഗഡ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുംബൈ, താനെ ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന അടക്കമുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷം. ഗുജറാത്തിൽ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 63 ആയി. എട്ട് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് തുടരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 16 പേർ മരിച്ചു. 5 ജില്ലകളിൽ റെഡ്‌ അലർട്ടും മുംബൈയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, മധ്യപ്രദേശ്, അസം, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലും മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമാണ്. ഗുജറാത്തിലെ 218 താലൂക്കുകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 7 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 10,000 ഓളം പേരെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി. അഞ്ഞൂറോളം ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 66 ഗ്രാമങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടു. നിരവധി വീടുകൾ തകർന്നു .

വഡോദര ഡിവിഷനിലെ ദഭോയ്, ഏക്താ നഗർ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലെ ട്രാക്കുകൾ തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് 8 ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി.സപുതാര വാഗായ് റോഡിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോലാപൂർ, പാൽഘർ, നാസിക്, പൂനെ, രത്നഗിരി ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലർട്ട് തുടരുന്നത്. ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയെ കൂടി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിറങ്ങി.തെലങ്കാനയിലെ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് തുടരുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 3 ദിവസം അവധി നൽകി. ഡൽഹിയിൽ മഴയെ തുടർന്ന് പ്രധാന റോഡുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടതോടെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമായി.അമർനാഥിൽ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ കാണാതായ 40 പേരെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ തിരച്ചിലിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. നിർത്തി വച്ച അമർനാഥ് യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏതാനും ദിവസമായി മാറി നിന്നിരുന്ന മഴ ഡൽഹി നഗരത്തിൽ വീണ്ടും പെയ്തിറങ്ങി. പലയിടത്തും വെള്ളക്കെട്ടും രൂപപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ മാസം 30നു നഗരത്തിൽ കാലവർഷമെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അതിനു ശേഷം മഴ അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയെങ്കിലും മഴ ഒളിച്ചു കളി തുടർന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം വർധിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ചൂടിൽ നഗരം വലയുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണു അനുഗ്രഹമായി വീണ്ടും മഴയെത്തിയത്.

ഡൽഹിയിലെ പ്രധാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായ സഫ്ദർജങ്ങിലെ കണക്കനുസരിച്ചു കഴി‍ഞ്ഞ 10 ദിവസം 2.6 മില്ലീമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ ഇതുവരെ 144.3 മി.മീ. മഴയും. ഇതിൽ 117.2 മില്ലീമീറ്റർ മഴയും ജൂൺ 30 മുതൽ ജൂലൈ ഒന്നിനു രാവിലെ 8.30 വരെയുള്ള സമയത്തു രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ്. ജൂലൈ 1 മുതൽ 3 വരെയായി 2 മി.മി മഴയാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 5നു യെലോഅലർട്ടും 6നു ഓറഞ്ച് അലർട്ടും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും മഴ അകന്നു നിന്നു. തിങ്കൾ, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ നഗരത്തിൽ മഴയുണ്ടാകില്ലെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ പ്രവചനം. എന്നാൽ നഗരത്തിന് ആശ്വാസമായി ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ മഴ പെയ്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ 35 ഡിഗ്രിയാണു കൂടിയ താപനില, കുറഞ്ഞത് 27.1 ഡിഗ്രിയും.

