മണ്ണിനടിയിലെ ആരുമറിയാത്ത കൃഷിക്കാര്‍; കണ്ടെത്തലിൽ അമ്പരന്ന് ഗവേഷകർ, മാളങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്?

മറ്റ് സസ്തനികളില്‍ നിന്ന് മനുഷ്യനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുന്ന ഈ വ്യത്യസ്തതകളിലേക്കു നയിച്ച നിർണായക വഴിത്തിരിവുകളിലൊന്ന് മനുഷ്യര്‍ കൃഷി ആരംഭിച്ചതാണ്. ഇന്ന് കാണുന്ന സംഘടിതമായ സംസ്കാരങ്ങളുടെയെല്ലാം ആവിര്‍ഭാവത്തിന് കാരണമായത് ഒരിടത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കി കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള മനുഷ്യന്‍റെ തീരുമാനമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ മനുഷ്യരെ കൂടാതെ മറ്റൊരു ജീവി കൂടി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗവേഷകര്‍.

റോഡന്‍റ്സ് അഥവാ കരണ്ടു തിന്നുന്ന ജീവികളുടെ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ഗോഫര്‍ എന്ന ജീവികളാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ചെറുകിട കൃഷി നടത്തുന്നതായി ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. എലി, മുയല്‍, അണ്ണാന്‍ തുടങ്ങിയ ജീവികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ജനിതക വിഭാഗമാണ് റോഡന്‍റുകള്‍. എലികളുടെ സമാനമായ രൂപമാണ് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇവയ്ക്കുള്ളതും. മധ്യ, വടക്കേ അമേരിക്കന്‍ മേഖലകളില്‍ മാത്രമാണ് ഈ ഇനം ജീവികളെ കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ ഗോഫറുകളിലെ പോക്കറ്റ് ഗോഫറുകള്‍ എന്ന വിഭാഗമാണ് കൃഷിക്കാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ഗോഫറുകളുടെ കൃഷി

പൈന്‍ മരങ്ങളുടെ വേരുകളാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം. എന്നാല്‍ ഈ വേരുകള്‍ ഇവ കരണ്ട് തിന്നുക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഇതേ വേരുകളുടെ വളര്‍ച്ച ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് .ഈ പൈന്‍മരത്തോട്ടങ്ങളുടെ അടിയില്‍ തന്നെയാണ് ഈ ജീവികളുടെ മാളങ്ങളും. ഈ മാളങ്ങള്‍ നൂറ് കണക്കിന് മീറ്റര്‍ നീളമുള്ളവയാണ്. മാളങ്ങള്‍ ഗോഫറുകള്‍ നിർമിക്കുന്നത് പൈന്‍ മരത്തിന്‍റെ വലിയ വേരുകളോടു ചേര്‍ന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകാതെ ഈ മാളങ്ങളിലേക്ക് വേരുകളുടെ ചെറിയ ശിഖരങ്ങള്‍ തൂങ്ങിയിറങ്ങും. ഇതോടെ ഗോഫറുകള്‍ക്ക് ഈ വേരുകള്‍ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിയും.

ആദ്യം കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഇത് ആകസ്മികമായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേയെന്ന് ആര്‍ക്കും സംശയം തോന്നാം. എന്നാല്‍ ഗോഫറുകള്‍ ഈ പ്രവര്‍ത്തിയിലൂടെ വേരുകള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജന്‍ സഞ്ചാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ ഈ വേരുകള്‍ക്ക് വലിച്ചെടുക്കാനാവശ്യമായ വളത്തിന് സമാനമായ വസ്തുക്കളും ഗോഫറുകള്‍ ഈ തുരങ്കങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലാണ് ഓരോ മേഖലയിലേയും വേരുകള്‍ ഗോഫറുകള്‍ ഭക്ഷണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി കൂട്ടി വായിച്ച് നോക്കുക. ഇതോടെ ഗോഫറുകളുടെ സസൂക്ഷ്മമായ കാര്‍ഷിക പദ്ധതി മനസ്സില്‍ തെളിയും.

മണ്ണിനടിയിലെ കൃഷിക്കാര്‍

Image Credit: Shutterstock

ഗോഫറുകള്‍ ഏറെ നേരവും ചെലവഴിക്കുന്നത് മണ്ണിനടയിലാണ്. വേരുകളും ചെറു കായ്കളും പുല്ലുകളുമാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന ആഹാരം. ആഹാരത്തിനും ഇണയെ തേടാനും മാത്രമെ ഈ ജീവികള്‍ മണ്ണിനു മുകളിലേക്ക് വരാറുള്ളു. ഒരു ഗിനി പന്നിയുടെ വലുപ്പമാണ് പൂര്‍ണ വളര്‍ച്ചയെത്തിയ ഗോഫറിനുള്ളത്. ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇവയുടെ ജീവിതം. കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ച് വളര്‍ത്തുന്നത് പൂര്‍ണമായും പെണ്‍ ഗോഫറുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

ഫ്ലോറിഡ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഗോഫറുകളുടെ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഗോഫറുകള്‍ ജീവിക്കുന്ന തുരങ്കങ്ങളില്‍ ഓയില്‍ വീപ്പകള്‍ സ്ഥാപിച്ച് ഇവയുടെ പ്രവേശനം ചില പ്രത്യേക മേഖലകളില്‍ നിരോധിച്ചു കൊണ്ടാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ഇതോടെ തുരങ്കത്തിന്‍റെ ചില മേഖലകളിലേക്ക് ഗോഫറുകള്‍ക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നു. ഗോഫറുകള്‍ക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വേരുകള്‍ കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത മേഖലയില്‍ വേരുകള്‍ തിങ്ങി നിറയുകയും ചെയതു.

കൃഷിക്ക് പിന്നില്‍?

ഗോഫറുകളുടെ ഈ കൃഷി യാദൃശ്ചികമാണെന്നാണ് തുടക്കത്തില്‍ ഗവേഷകരില്‍ ഒരു വിഭാഗവും കരുതിയിരുന്നത്. തുരങ്കത്തില്‍ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ ചെറിയ വേരുകള്‍ കാണുകയും അത് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതായിരുന്നു ധാരണ. എന്നാല്‍ ഇത് മാറാന്‍ കാരണമായത് വേരുകള്‍ സംരക്ഷിക്കാനും അവയ്ക്ക് വളരാനാവശ്യമായ വളം നല്‍കാനും ഗോഫറുകള്‍ നല്‍കുന്ന ശ്രദ്ധ കൂടി ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ്. കൂടാതെ ഇത്തരം ചെറിയ വേരുകള്‍ നിരന്തരമായി വളരേണ്ടത് ഗോഫറുകളുടെ ആവശ്യമാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ മനസ്സിലാക്കി. വേരുകള്‍ക്ക് കട്ടി കൂടിയാൽ ഗോഫറുകള്‍ക്ക് അത് ചവയ്ക്കാന്‍ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെറിയ വേരുകളായി ഗോഫറുകള്‍ ഇവയെ നിലനിര്‍ത്തുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

English Summary: Pocket Gophers May Be the First Non-Human Mammal to ‘Farm’