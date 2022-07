വിവാഹപ്പന്തലിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചത് 24 അടി പൊക്കമുള്ള രാക്ഷസത്തിര; ഭയന്നുവിറച്ച് കാഴ്ചക്കാർ–വിഡിയോ

Grab Image from video shared on Youtube by CBS News