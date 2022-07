ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഭീമന്‍ പാണ്ട ആന്‍ ആന്‍ ഓര്‍മയായി. 35 വയസുവരെ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചു. 2016ല്‍ ജീവിതപങ്കാളിയുടെ വേർപാടോടെ ആന്‍ ആന്റെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ആന്‍ ആന്‍ മരിക്കുമ്പോള്‍ പ്രായം 35. മനുഷ്യായുസ്സുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാല്‍, 105 ാം വയസുവരെ ജീവിച്ചാണ് ആന്‍ ആന്‍ ഒാര്‍മയാവുന്നത്. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം കാരണം തളർച്ചയിലായിരുന്ന ആനിനെ കാണാൻ 3 ആഴ്ചയായി സന്ദർശകരെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ആനിന്റെ കൂട്ടുകാരിയായിരുന്ന ജിയ ജിയ എന്ന പെൺ പാൻഡ ഇതേ മൃഗശാലയിൽ 38–ാം വയസ്സിൽ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചിരുന്നു. ഹോങ്കോങ്ങിലെ തീം പാര്‍ക്കിലേക്ക് ചൈനീസ് സര്‍ക്കാരിന്റെ സംഭാവനയായിരുന്നു ആന്‍ ആന്‍ എന്ന ആണ്‍ പാണ്ടയും ജിയ ജിയ എന്ന പെണ്‍പാണ്ടയും. ഇവർ ഒാഷ്യന്‍ പാര്‍ക്കിലെത്തുന്നത് 1999ലാണ്. സന്ദര്‍ശകരുടെ മനം നിറയ്ക്കാന്‍ ആനും ജിയയും വെറുതെ കുലുങ്ങിച്ചിരിച്ചാല്‍ പോലും മതിയായിരുന്നു. അത്രക്ക് സുന്ദരമായിരുന്നു അവരുടെ ചലനങ്ങൾ.

പലയിനം ഡോള്‍ഫിനുകളും പെൻഗ്വിനുകളും തീം പാര്‍ക്കിലുണ്ടെങ്കിലും ആനും ജിയയുമായിരുന്നു പ്രധാന ആകർഷണം. 2016ല്‍ ജിയ പോയതോടെ ആന്‍ നിരാശയിലായി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി ആരോഗ്യനില പരിതാപകരമായിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ് പിന്നെ തീരെ കഴിക്കാതായി. അങ്ങനെ 23 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ കൂട്ടില്‍ക്കിടന്നാണ് ആന്‍ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചത്. പൂക്കളും പ്രാര്‍തഥനകളുമായി നിരവധിപേര്‍ ആനിന് യാത്രാമൊഴിയേകാനെത്തി. ആനിനും ജിയക്കും പകരമാവില്ലെങ്കിലും അവരെപ്പോലെ കാഴ്ചക്കാരുടെ മനം നിറയ്ക്കാന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒാഷ്യന്‍ പാര്‍ക്കില്‍ മറ്റൊരു പ്രണയജോഡിയുണ്ട് യിങ് യിങും ലീ ലീയും.

English Summary: An An, world’s oldest captive male giant panda, dies in Hong Kong zoo aged 35