കഴുത്തില്‍ കുത്തേറ്റ് ചത്ത് തീരത്തടിഞ്ഞ് ആമകള്‍; ജപ്പാനിലെ ദ്വീപിൽ സംഭവിച്ചത്?

ദയാവധം ഒരു വിവാദ വിഷയാണ്. മനുഷ്യര്‍ക്ക് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങള്‍ക്കും ദയാവധം വിധിക്കാറുണ്ട്. മിക്കപ്പോഴും ഈ ദയാവധങ്ങളെല്ലാം നിയമനടപടികളിലൂടെയാണ് പൂര്‍ത്തിയാക്കാറ്. എന്നാല്‍ നടുക്കടലില്‍ രക്ഷപെടാന്‍ കഴിയാത്ത വിധം നരകയാതന അനുഭവയ്ക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജീവികളെ കണ്ടാല്‍ എന്ത് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. ജപ്പാനിലെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ ഒരു സംഘം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിട്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചതും ഇതേ മത്സ്യബന്ധന സംഘമാണ് എന്നതാണ് ജപ്പാനിലെ ആമകളുടെ കൂട്ടമരണത്തെ വിവാദത്തിലാക്കിയത്.

മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വേണ്ടി വിരിച്ച വലയിലേക്ക് ആമകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ വന്ന് കയറിയാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായത്. വലയില്‍ കുടുങ്ങിയ ആമകള്‍ പുറത്തു കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. അതേസമയം ഈ ശ്രമത്തിനിടയില്‍ ആമകള്‍ക്ക് സാരമായി പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ചോര വാര്‍ന്ന് അവശനിലയിലാകുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ആമയെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ഈ ശ്രമത്തിനിടയിൽ അവയുടെ പരുക്ക് കൂടിയതല്ലാതെ ആമകളെ പുറത്തെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല.

കഴുത്തില്‍ കുത്തേറ്റ് ചത്ത ആമകള്‍

ഇതോടെയാണ് ആമകളുടെ നരകിച്ചുള്ള മരണം ഒഴിവാക്കാന്‍ അവയെ കൊല്ലാന്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ തീരുമാനിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ഇവയുടെ കഴുത്തിലും, തോളിലും കുത്തി ഇവയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ മുപ്പതോളം ആമകളെയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ കൊന്ന് കടലില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഈ ആമകളുടെ ശരീരങ്ങളാണ് ജാപ്പനീസ് കടല്‍ത്തീരത്തടിഞ്ഞത്. ആമകളുടെ ശരീരം കൂട്ടത്തോടെ കഴുത്തില്‍ മുറിവുമായി അടിഞ്ഞതോടെയാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചതും തുടര്‍ന്ന് കാരണം വെളിയില്‍ വന്നതും.

പരാതികളെ തുടര്‍ന്ന് സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ മൃഗങ്ങള്‍ക്കെതിരായി അതിക്രമമോ മറ്റ് നിയമലംഘനങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്നാണ് പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത്. വിഷയത്തില്‍ ഇതുവരെ അധികൃതര്‍ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. സാക്ഷികളെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്താല്‍ പ്രാദേശിക മത്സ്യബന്ധന കമ്പനിയാകും പ്രതിയാകുക. അതേസമയം മത്സ്യബന്ധന സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് നൂറിലധികം ആമകളാണ് ഇത്തരത്തില്‍ വലയില്‍ കുടുങ്ങിയത്. ഇതില്‍ ചെറിയ ആമകളെ മോചിപ്പിക്കാന്‍ സാധിച്ചു. എന്നാല്‍ വലിയ ആമകളുടെ ഭാരവും, അവയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് കാര്യങ്ങള്‍ വഷളാക്കിയത്. ഇതോടെയാണ് വലിയ ആമകളെ കൊല്ലാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു.

വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവവര്‍ഗം

ഗ്രീന്‍ സീ ടര്‍ട്ടില്‍സ് അഥവാ പച്ച കടലാമകള്‍ എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ആമകളാണ് ഇങ്ങനെ മത്സ്യബന്ധന വലയില്‍ കുടുങ്ങിയത്. ലോകത്തെ എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ആമകള്‍. എന്നാല്‍ ഇവയുടെ നിലനില്‍പ് അത്ര സുരക്ഷിതമായ സ്ഥിതിയിലല്ല. ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ യൂണിയന്‍ ഫോര്‍ കണ്‍സര്‍വേഷന്‍ ഓഫ് നേച്ചറിന്‍റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഈ ആമകള്‍ വംശനാശഭീഷണിയുടെ വക്കിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രവൃര്‍ത്തിയെ ചൊല്ലി വിരുദ്ധ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇതിനകം തന്നെ ഉയര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു.

മനുഷ്യ ഇടപെടല്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിവിധ പ്രതിസന്ധികളെ തുടര്‍ന്ന് മറ്റ് പല ജീവിവര്‍ഗങ്ങളെയും പോലെ ഈ ആമകളുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇവ നേരിടുന്ന രണ്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധികള്‍ കടലിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണവും മറ്റൊന്ന് വലിയ മീനുകളെ പിടികൂടാനുള്ള ഫിഷിങ് നെറ്റുകളുമാണ്. കടലാമകളില്‍ വലിയൊരു പങ്കാണ് വര്‍ഷം തോറും ഫിഷിങ് നെറ്റുകളില്‍ കുടുങ്ങി സാരമായി പരുക്കേല്‍ക്കുകയോ ചത്തുപോവുകയോ ചെയ്യുന്നത്. സമാനമായ സംഭവമാണ് ജപ്പാന്‍ തീരത്തും ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

