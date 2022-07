ലോകവസാനമോ അതോ അന്യഗ്രഹജീവികളോ? ആകാശം പിങ്ക് നിറത്തിൽ: ഭയന്നുവിറച്ച് പ്രദേശവാസികൾ

അന്യഗ്രഹജീവികൾ വരുന്നതാണോ, ലോകവസാനമാണോ അതോ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രകൃതിദുരന്തമാണോ? ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വിക്ടോറിയയുടെ വടക്കൻ ഭാഗത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മിൽഡുര പട്ടണത്തിലെ ആളുകൾ ഇന്നലെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഭയന്നുവിറച്ചുപോയി. ആകാശത്തിൽ അസാധാരാണമായ നിലയിൽ പിങ്ക് നിറം പടർന്നതാണ് ആളുകളെ വ്യാകുലചിത്തരാക്കിയത്. എന്നാൽ താമസിയാതെ തന്നെ സംഭവത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഗുട്ടൻസ് വെളിയിൽ വന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ കാൻ ഗ്രൂപ്പ് മിൽഡുരയ്ക്കടുത്ത് ഒരു കഞ്ചാവ് തോട്ടം പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഔഷധ ആവശ്യത്തിനായുള്ള കഞ്ചാവ് ഉത്പാദിപ്പാനായാണ് ഈ തോട്ടം കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയത്..

കഞ്ചാവ് ചെടികൾ വളർത്തിയെടുക്കാനായി ചുവന്ന പ്രകാശമുള്ള ലൈറ്റ് തോട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അധികൃതർ പറയുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം പ്രകാശം പുറത്തേക്കു പോകുന്നതു തടയാനായി ബ്ലാക്ക്ഔട്ട് സ്ക്രീനുകൾ വയ്ക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ മിൽഡുരയിലെ തോട്ടത്തിൽ ഈ സ്ക്രീൻ കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രവർത്തിച്ചില്ല. ഇതു മൂലം പ്രകാശം പുറത്തേക്കു പോകുകയും ആകാശത്തിൽ പിങ്ക് നിറം സൃഷ്ടിക്കുയുമായിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര, ഗവേഷണ, ഔഷധനിർമാണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കഞ്ചാവ് വളർത്താൻ അനുമതി ലഭിച്ച ആദ്യ സ്ഥാപനമാണ് കാ‍ൻ ഗ്രൂപ്പ്. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഇവർ ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു.

എന്നാൽ സുരക്ഷ കണക്കെടുത്ത് ഇവിടെയിങ്ങനെയൊരു തോട്ടമുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങളോട് കമ്പനി വിശദീകരിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രകാശം പരന്നതോടെയാണ് കഞ്ചാവ് തോട്ടത്തിന്റെ കാര്യം മിൽഡുരയിലെ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ആകാശവും പിങ്ക്, പർപ്പിൾ നിറങ്ങൾ കൈവരിച്ചിരുന്നു. പസിഫിക് ദ്വീപായ ടോംഗയിൽ ഈവർഷമാദ്യം സമുദ്രാന്തർഭാഗത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു പടർന്ന് മാലിന്യങ്ങളാണ് ഈ നിറത്തിനു വഴിവച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചൈനയിൽ ആകാശം കടും ചുവപ്പു നിറത്തിലായതും ഭീതിക്കു വഴിവച്ചിരുന്നു.

