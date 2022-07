ശക്തമായ മിന്നൽ, നിന്ന നിൽപിൽ കത്തിയെരിഞ്ഞ് കാറ്റാടിയന്ത്രം– വിഡിയോ

നോർത്ത് ടെക്സസിൽ നിന്നനിൽപ്പിൽ കത്തിയെരിഞ്ഞ് കാറ്റാടി. ഇടിമിന്നലിനെ തുടർന്നാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അഗ്നിരക്ഷാസേനയെ വിവരമറിയിച്ചുവെങ്കിലും തീയണയ്ക്കാനായില്ല. തീ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് കണ്ടുനിന്നിരുന്ന ഒരാൾ ഇതിന്റെ ദൃശ്യം മൊബൈലിൽ ചിത്രീകരിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നിമിഷനേരംകൊണ്ടാണ് ഈ വിഡിയോ ജനശ്രദ്ധ നേടിയത്.

കാറ്റാടിയിലേക്ക് തീ പടരുന്നതും പുക ഉയരുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ‘കാറ്റാടിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലെ അറ്റത്താണ് തീ പിടിച്ചത്. അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീ പടർന്നു കയറി കാറ്റാടി മുഴുവനായി കത്തിയമർന്നു’– എന്നാണ് ഇത്കണ്ട ദൃക്സാക്ഷി പറഞ്ഞത്. തീ പിടിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഈ പ്രദേശമാകെ കറുത്ത പുകപടലങ്ങളും ദൃശ്യമായി. ഗിയർ ബോക്സിലും ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ട്രാന്‍സ്ഫോർമറിലുമുണ്ടായിരുന്ന എണ്ണ കാരണമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ കറുത്ത പുകപടലം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടില്ല.

English Summary: Wind turbine goes up in flames after being struck by lightning