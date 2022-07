ഭാവിയിൽ 50 ഡിഗ്രിയും കടക്കും, താപത്തിരയിൽ മുങ്ങി യൂറോപ്പ്; ഈ കൊടുംചൂടിനു പിന്നിലെന്ത്?

‘ഒരു നീരാളിയെപ്പോലെ ഭീകരൻ...’ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പോർച്ചുഗീസ് നഗരമായ ജിറോണ്ടേയുടെ മേഖലാ പ്രസിഡന്റായ ജീൻ ലുക് ഗ്ലെസി യൂറോപ്പിലുടലെടുത്ത വമ്പൻ താപതരംഗത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും? യൂറോപ്പ് എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുളിർ സ്പർശമാണ് മിക്കവരുടെയും മനസ്സിൽ (ചൂടേറിയ രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ട്). എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളുകളായി ക്രമാതീതമായ രീതിയിൽ താപവിന്യാസം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് യൂറോപ്പിൽ. ഹിമാനികൾ ഉരുകുന്നു, കാട്ടുതീ പലയിടങ്ങളെയും ആക്രമിച്ചു കരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്പിൽ താപതരംഗം ഇത്രത്തോളം ശക്തമാകുന്നത്? ലോകമെമ്പാടും കാലവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി താപതരംഗങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യൂറോപ്പിൽ താപതരംഗങ്ങളുടെ തോതും വ്യാപ്തിയും കൂടുതലാണെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്.

∙ വിചാരിച്ചതു പോലല്ല, ഭീകരമാണ് വർധന!

ഫ്രാന്‍സിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ഫയൽ ചിത്രം: Sebastien Bozon / AFP

ഇത്തവണയുണ്ടായ, ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താപതരംഗം പുതിയതല്ലെന്നും മറിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന താപതരംഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണെന്നും കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഇക്കാലങ്ങളിലെല്ലാമായി താപതരംഗങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന തോതിലും അവയുടെ കടുപ്പത്തിലും വലിയ ഉയർച്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫ്രാൻസിലെ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ് ലബോറട്ടറിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ റോബർട് വോറ്റാർഡ് പറയുന്നു. 2003ൽ സംഭവിച്ച യൂറോപ്യൻ താപതരംഗം അതിസങ്കീർണമായിരുന്നു. എഴുപതിനായിരത്തിലധികം മരണം ഇതുമൂലം സംഭവിച്ചു. 2006, 2010, 2015, 2018, 2019, 2020 എന്നീ വർഷങ്ങളിലും ഒട്ടേറെ മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു.

ആഗോള താപനിലയിലെ വർധനവിന്റെ ശരാശരിയെടുത്താൽ, അതിന്റെ ഏകദേശം ഇരട്ടിയാണ് യൂറോപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. മറ്റെല്ലായിടത്തും കാലാവസ്ഥാ മോഡലിങ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് താപനില വർധനവിന്റെ തോത് കണക്കാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ യൂറോപ്പിൽ ഇതു സാധ്യമാകുന്നില്ല. മോഡലിങ് സംവിധാനങ്ങൾ 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയെല്ലാം താപനില കൂടുമെന്ന് പ്രവചിക്കുമ്പോൾ നാലു ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെയാണ് യഥാർഥത്തി‍ൽ വർധനവുണ്ടാകുന്നത്.

∙ ‘ഡബിൾ ജെറ്റി’ന്റെ വരവ്

എന്തുകൊണ്ട് യൂറോപ്പിൽ താപതരംഗം ഇങ്ങനെ വർധിക്കുന്നെന്നതു സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ ശാസ്ത്രസമൂഹത്തിനു വെളിവായിട്ടില്ല. വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റുകൾ, സമുദ്രത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്പിന്റെ വടക്കൻ മേഖലയിൽ കിഴക്കുപടി‍ഞ്ഞാറു നീളത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാറ്റുകളെ യൂറോപ്യൻ ജെറ്റ് സ്ട്രീം എന്നു വിളിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഇവ പിരിഞ്ഞ് രണ്ടായി മാറും. ആ അവസരത്തിൽ ഇലയെ ഡബിൾ ജെറ്റ് എന്നു വിളിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ഡബിൾജെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന തോത് ഇപ്പോൾ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡബിൾജെറ്റാണ് യൂറോപ്പിലെ താപതരംഗത്തിനു പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.

ഇവ യൂറോപ്പിൽ പലയിടങ്ങളിലുമുള്ള വായുസഞ്ചാരത്തിന്റെ വേഗം കുറയ്ക്കുന്നു തന്മൂലം താപതരംഗങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയും ഇവ നീണ്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. പ്രശസ്ത ശാസ്ത്ര ജേണലായ നേച്ചറിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിൽ പലയിടത്തും അടുത്തകാലത്ത് ശക്തമായ വരൾച്ച ഉടലെടുത്തിരുന്നു. ഇതും താപതരംഗത്തിനു വഴിവച്ചിരിക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. വരൾച്ച കാരണം മണ്ണ് വരളുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനിലയും കൂടും. ഇവാപോട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയ നടക്കാത്തതുമൂലമാണിത് സംഭവിക്കുന്നത്.

Image Credit: Shutterstock

താപതരംഗത്തിനു മൂന്നാമതായി പറയപ്പെടുന്ന കാരണം, അറ്റ്ലാന്റിക് മെറിഡിയനൽ ഓവർടേണിങ് സർക്കുലേഷൻ കറന്റ് എന്ന സമുദ്രപ്രവാഹം പതുക്കെയായതാണെന്നതാണ്. ചൂടേറിയതും ഉപ്പുരസമുള്ളതുമായ സമുദ്രജലത്തെ വടക്കുഭാഗത്തേക്കും തണുത്ത വെള്ളത്തിനെ തെക്കുഭാഗത്തേക്കും ഈ പ്രവാഹം കൊണ്ടെത്തിക്കാറുണ്ട്. ഈ പ്രവാഹത്തിന്റെ വേഗം കുറഞ്ഞാൽ വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് മേഖലയിലെ താപനില തണുക്കും. ഇതിനാൽ ജെറ്റ്സ്ട്രീമിന് ഗതിമാറ്റമുണ്ടാകുകയും തെക്കുനിന്ന് കൂടുതൽ ഊഷ്മാവുള്ള വായു മധ്യയൂറോപ്പിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളുകളായി അറ്റ്ലാന്റിക് മെറിഡിയനൽ ഓവർടേണിങ് സർക്കുലേഷൻ കറന്റ് സാവധാനത്തിലായി വരികയാണ്.

എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണമല്ല, മറിച്ച് പല കാരണങ്ങൾ സമന്വയിച്ചാണ് യൂറോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ശക്തമായ താപതരംഗത്തിനു വഴിവച്ചതെന്നും ചില വിദഗ്ധർ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണമെന്താണെന്നു കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ സമഗ്ര ഗവേഷണങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഇതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉടനടി തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. വോറ്റാർഡിനെപ്പോലെയുള്ള പ്രശസ്ത കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, വരുന്ന ദശകത്തിൽ തന്നെ യൂറോപ്പിലെ താപനില 50 ഡിഗ്രി കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടത്രേ.

∙ പൊള്ളിച്ച ഭീകരൻ

Image Credit: Shutterstock

ജൂൺ മുതൽ ജൂലൈ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ശക്തമായ താപതരംഗം യൂറോപ്പിനെ ആകമാനം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോർച്ചുഗലിലെ പിനാഓയിലാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ താപനില റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്– 47 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ജൂണിൽ ഫ്രാൻസിൽ അതിശക്തമായ താപതരംഗം ഉടലെടുത്തു. 40– 43 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില പലയിടത്തും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ജൂലൈയിൽ ബ്രിട്ടനിൽ അതിശക്തമായ താപതരംഗം തുടങ്ങി. ജൂലൈ 17–19 തീയതികളിൽ ശക്തമായ താപതരംഗം ഉടലെടുത്തതോടെയാണ് ഇത്. 40 ഡിഗ്രിക്കു മുകളിലേക്ക് താപനില ഉയർന്നു. തുടർന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പുകൾ പുറത്തുവിട്ടു. ജൂലൈ 19ന് ബ്രിട്ടനിൽ 40.3 ഡിഗ്രി എന്ന താപനില ഉടലെടുത്തു. നേരത്തെ 2019ൽ സംഭവിച്ച 38.7 ഡിഗ്രിയായിരുന്നു ഇതുവരെ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ താപനില. ബ്രിട്ടനിൽ റോഡിലെ ടാർ ഉരുകുന്നതിനും താപസംബന്ധമായ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഇതു വഴിവച്ചു.

ജർമനിയിൽ ജൂൺ 14 മുതൽ 20 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഏകദേശം 1636 ആളുകൾ താപതരംഗം മൂലം മരിച്ചെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇറ്റലിയിലും വലിയ ആഘാതം ഇതു മൂലമുണ്ടായി. റോമിൽ 40.8 ഡിഗ്രി വരെ താപനില ഉയർന്നു. യൂറോപ്പിൽ അലയടിച്ച ഈ താപതരംഗത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതമായി മർമലോഡയിൽ ഒരു ദുരന്തവും സംഭവിച്ചു. ആൽപ്സ് പർവതനിരയുടെ ഭാഗമായ മർമലോഡ മലനിരകളിലെ ഒരു ഹിമാനി ചൂടുമൂലം ഉരുകിത്തകർന്നതാണ് ഇതിനു വഴിവച്ചത്. 11 പേരാണ് ഇവിടെ മരിച്ചത്. ഇറ്റലിയിലെ പോ വാലി എന്ന സ്ഥലത്തും ടുസ്കാനി എന്ന സ്ഥലത്തും വരൾച്ചയുണ്ടായി. ജൂലൈയിൽ തന്നെ ഇറ്റലിയിലെ മാസറോസ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ കാട്ടുതീ ഉടലെടുത്തു. രണ്ടായിരത്തിലധികം ഏക്കർ കൃഷിഭൂമി കത്തിനശിക്കുന്നതിന് ഇതു കാരണമായി.

ചിത്രം: Ina FASSBENDER / AFP

മഡ്രിഡിൽ താപതരംഗം മൂലം മൂന്നു തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. കടുത്ത താപനില തൊഴിലാളികളെ, പ്രത്യേകിച്ചും നിർമാണമേഖലയിൽ ജോലിയെടുക്കുന്നവരെ, കടുത്ത രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യൂറോപ്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെമ്പാടും ജോലിക്കാർ ജോലി ചെയ്യേണ്ട താപനില നിജപ്പെടുത്തണമെന്നും ട്രേഡ് യൂണിയൻ അധികൃതർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. നിലവിൽ ഈ താപതരംഗം യൂറോപ്പിന്റെ വടക്കൻ മേഖലകളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

English Summary: Why Heat Waves are So Intense in Europe?