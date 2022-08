കാലനാകുന്ന കാലാവസ്ഥ, ജീവിതം അതീവ ദുഃസ്സഹമാകും; ഇനി എന്തു ചെയ്തിട്ടും രക്ഷയില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രവും!

2020കളിൽ ജനിച്ച, ഇനി ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടീ... നിനക്ക് ഹാ കഷ്ടം! നിന്റെ മാതാപിതാക്കളും മുതുമുത്തച്ഛൻമാരും ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തേക്കാൾ ഏറെ ദുരിതങ്ങൾ നിനക്കു സഹിക്കേണ്ടി വരും. 2050നു ശേഷം ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട നീയും സമകാലീനരുമെല്ലാം പൂർവികരുടെ ‘പാപങ്ങൾക്ക്’ പിഴയൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാലാവസ്ഥയുടെ പോക്ക് അതിലേക്കാണ്. തണുപ്പേറിയ രാജ്യങ്ങളിൽ കൊടുംചൂടും വരൾച്ചയും, ഉഷ്ണ രാജ്യങ്ങളിൽ പേമാരികളും വെള്ളപ്പൊക്കവും. മഞ്ഞുമലകൾ ഉരുകി കടലിലേക്കു പതിക്കും, കടൽ ജലനിരപ്പുയർന്നു കരയിലേക്കു കയറും, താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കടലെടുക്കും. ഭൂമിയുടെ ആകെ താപനില ഒരു ഡിഗ്രി കൂടിയപ്പോഴാണ് ഈ സ്ഥിതി. ആഗോള താപനം 2030കളിൽ 1.5 ഡിഗ്രിക്കപ്പുറം കൂടാതെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർബൺ ബഹിർഗമനം അതിനോടകം 45 ശതമാനം ‘കട്ട്’ ചെയ്യണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയില്ല, 2030ൽ കാർബണിന്റെ പുറന്തള്ളൽ 14% കൂടുകയേ ഉള്ളൂ!

∙ പട വന്നു കേറി, ആ വടിയിങ്ങെട്...

ആഗോളമായി നമ്മളെല്ലാം മുടിയാൻ പോവുകയാണെന്നു വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് ഓഫ് ലണ്ടനിലെ ജിയോഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഹസാർഡ്സ് വകുപ്പിലെ എമറിറ്റസ് പ്രഫസർ ബിൽ മക്ഗ്വയറാണ്. അദ്ദേഹം രചിച്ച ‘ഹോട്ട്ഹൗസ് എർത്ത്’ എന്ന പുസ്തകം ഇതിനോടകം ലോകമാകെ ചർച്ചയായി. പുസ്തകം എഴുതിത്തീർത്ത് അച്ചടിക്കായി പ്രസാധകർ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ബ്രിട്ടനിൽ റെക്കോർഡ് താപനില വന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 19ന് ഈസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അന്തരീക്ഷച്ചൂട് 40.3 ഡിഗ്രിയിലെത്തി.

തെക്കൻ ഫ്രാൻസിൽ 2021 ഓഗസ്റ്റിലുണ്ടായ കാട്ടുതീ. ചിത്രം: NICOLAS TUCAT / AFP

ബ്രിട്ടന്റെ മുൻ റെക്കോർഡ് 2019ൽ കേംബ്രിജിൽ വന്നതാണ്. അന്ന് 38.7 ഡിഗ്രിയായിരുന്നു ചൂട്. മൂന്നു വർഷം കൊണ്ട് 40 ഡിഗ്രി കവിഞ്ഞു. പുസ്തകത്തിന്റെ കയ്യെഴുത്തുപ്രതിയിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വന്നു. മക്ഗ്വയർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാലവസ്ഥാ തകർച്ച നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷേ ‘പട വന്നിങ്ങു പടിക്കലെത്തി, ആ വടിയിങ്ങെട് കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണേ...’ എന്ന മട്ടിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളും രാഷ്ട്രത്തലവൻമാരും ഇതിനോടു പ്രതികരിക്കുന്നതെന്നു മാത്രം.

നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ പോലും പാലക്കാട്ടോ പുനലൂരോ കൊടുംവേനലിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂട് തണുപ്പു രാജ്യമായ ബ്രിട്ടനിലും. ഇത് ഇനിയും കൂടും. 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും ചൂട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും അവരുടെ നാടുകളിലും ചില ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വേനൽക്കാലത്ത് ഉള്ളതു പോലെ 50 ഡിഗ്രി കവിയുമെന്നാണു കണക്കാക്കുന്നത്!!

∙ പ്രസംഗം വേറെ, സ്വകാര്യമായി പറയുന്നതു വേറെ!

പ്രഫ. ബിൽ മക്ഗ്വയർ

ഈ ചൂടൊക്കെ തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും മക്ഗ്വയർ പറയുന്നു. പല കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞരും പൊതുവേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ല സ്വകാര്യമായി പറയുന്നത്. പൊതുവേദിയിൽ ‘ഏയ് കുഴപ്പമില്ല’ എന്നു പറയുന്നവർ സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ ഭൂമി മുടിയാൻ പോവുകയാണെന്നു തന്നെ പറയും. കാരണമെന്ത്?

ആർക്കും യാഥാർഥ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വയ്യ. ‘എനിക്ക് വയസ് 60 അല്ലെങ്കിൽ 70 ആയി ഞാൻ ഇഹലോകവാസം വെടിയും വരെ വല്യ കുഴപ്പമുണ്ടാകില്ല, പിന്നെന്തു സംഭവിച്ചാലും എനിക്കു പുല്ല്’ എന്ന മനോഭാവവും അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. കാർബൺ നിർഗമനം യഥാർഥത്തിൽ കുറയ്ക്കണോ? ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണത്തിന്–വിമാന യാത്രകൾ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. യുഎൻ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നവർ പോലും എത്തുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അനർഗളം നിർഗളിക്കുന്ന ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളിലാണ്!

യുഎസിലെ കെന്റക്കിയിലുണ്ടായ പ്രളയം. 2022 ജൂലൈയിലെ ചിത്രം: LEANDRO LOZADA / AFP

∙ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കളയാൻ വയ്യ

നമ്മുടെ നാട്ടിലും പരിസ്ഥിതി തീവ്രവാദികൾ എസി മുറികളിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഫ്രിജിൽനിന്ന് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം കാർബൺ നിർഗമനത്തിലെ ചാംപ്യാന്മാരാണെന്നത് സൗകര്യപൂർവം മറക്കുന്നു. എന്തിന്, ഗുമുഗുമാ ഇറച്ചി തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ? അപ്പോൾ അതിനായി കോടിക്കണക്കിനു മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ? അവയുടെ കാർബൺ നിർഗമനവും കണക്കിൽ കൂട്ടുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കാമോ? അതു മാത്രം മിണ്ടരുത്! 750 കോടിയിലെത്തിയ മനുഷ്യ ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കാൻ പ്രകൃതി കൊണ്ടുവരുന്ന മഹാമാരികളെ നമ്മൾ എതിർത്തു തോൽപിക്കും.

വലിയ പരിസ്ഥിതി ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകൾ പുത്തൻകാറിൽ പോകുമ്പോൾ പുറത്തേക്കു നിർഗമിക്കുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആഗോള താപനത്തിനു സംഭാവന ചെയ്യുന്നില്ലേ? പകരം പൊതുഗതാഗതത്തെ ആശ്രയിക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ട്? കെഎസ്ആർടിസി, സ്വകാര്യ ബസുകൾ, ഓട്ടോ... അവ ഉപയോഗിച്ചു കൂടേ? അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി കാറുകൾ ഓടിച്ചു കൂടേ? അതും വേണ്ട സൈക്കിളിലോ ചെറുദൂരങ്ങൾ നടന്നോ പോയിക്കൂടേ? ആരും അതൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. വലിയ വായില്‍ പ്രസംഗവും എഴുത്തും മാത്രം!!!

സ്പെയിനിൽ 2022 ഓഗസ്റ്റിലുണ്ടായ കാട്ടുതീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം. ചിത്രം: MIGUEL RIOPA / AFP

∙ ഭൂമിയുടെ പ്രതികാരം

വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിനു ശേഷമാണ് ആഗോള താപനം ഉണ്ടായത്. വ്യവസായങ്ങളും പുകക്കുഴലുകളും ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായി കണ്ടപ്പോൾ നാശത്തിന്റെ നാന്ദിയാണെന്ന് ആരും ഓർത്തില്ല. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും വൈകി വന്ന ചൈനയും കാർബൺ നിർഗമനത്തിൽ ചാംപ്യന്മാരായി. അമേരിക്ക നമ്പർ വൺ കുറ്റവാളിയാണ്. പക്ഷേ ഇനി ക്ലോക്ക് തിരിച്ചുവയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയും.

കൂടുതൽ ഫാക്ടറികൾ വേണം കൂടുതൽ പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ! ഏതു രാഷ്ട്രത്തലവനെയായാലും, തൊഴിലവസരം കൂടുതൽ സൃഷ്ടിച്ചോ എന്നു നോക്കിയാണു ജനം ജയിപ്പിക്കുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ് സംസ്ക്കാരം അനുസരിച്ച് ഇക്കൊല്ലത്തേക്കാൾ വിറ്റുവരവ് അടുത്ത കൊല്ലം വേണം, ലാഭം കൂടണം. മനുഷ്യന്റെ ദുര അങ്ങനെ അനന്തമായി തുടരുന്നു.

പ്രകൃതി പണി കൊടുത്തതും ആദ്യം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്കാണെന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക. നഗരങ്ങളെ പോലും വിഴുങ്ങാനെത്തുന്ന കാട്ടു തീകൾ, നാം അസൂയയോടെ കണ്ടിരുന്ന വൃത്തിയും ഭംഗിയുമുള്ള നഗരങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നു വെള്ളപ്പൊക്കവും ചെളിയും! ചൂടു കൂടി വീടുകൾ തീച്ചൂളകളായതോടെ അനേകം മരണങ്ങൾ... തണുപ്പിനെ നേരിടാൻ അടച്ചു കെട്ടിയ വീടുകളാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ. ചൂട് 40 ഡിഗ്രി കടന്നപ്പോൾ അവ ചൂളകളായി മാറി. അതേ രീതിയിലുള്ള കെട്ടിട നിർമാണം ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുവെന്ന് ബിൽ മക്ഗ്വയർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കാട്ടുതീ ഈസ്റ്റ് ലണ്ടനിലെ 16 വീടുകൾ കത്തിച്ചാമ്പലാക്കി. ലോക്കൽ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ പോലും കത്തിപ്പോകുന്ന സ്ഥിതി വന്നു. ഓർക്കുക, ലണ്ടന്റെ അതിർത്തിയിലെ വെനിംഗ്ടൺ എന്ന ഗ്രാമമാണ് കാട്ടുതീയിൽ കത്തിയത്! പൊട്ടിവീണതു പോലെയായിരുന്നു ജർമനി ഉൾപ്പടെ പശ്ചിമ യൂറോപ്പിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലുമെല്ലാം കനത്ത മഴയും പ്രളയവും. ഇതാണു ക്ലൈമറ്റ് ബ്രേക്ക്ഡൗൺ അഥവാ മെൽറ്റിങ് ഡൗൺ!!

∙ കൈവിട്ടു പോയി

ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ നടന്ന കാലാവസ്ഥാ സമ്മേളനത്തിൽ (കോപ്26) ആഗോളമായി ഉയരുന്ന ചൂടിനെ 1.5 ഡിഗ്രിയിൽ തളയ്ക്കണമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. നടക്കില്ലെന്നു മാത്രമല്ല 10 വർഷത്തിനകം ഭൂമിയുടെ ചൂട് 2.4 ഡിഗ്രി മുതൽ 3 ഡിഗ്രിവരെ കൂടാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി കൂടിയപ്പോൾ തന്നെ അഗ്നിയും പ്രളയവുമായി. നമ്മുടെ എത്രയെത്ര പ്രേമഗാനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലമായ, കാതരയായ കാമുകിയെപ്പോലുള്ള ആലുവാപ്പുഴ സംഹാരരുദ്രയായി!

ഇനി ദാ ഇത്രയേ മനുഷ്യനു പറയാനുള്ളു–

ഈശ്വരോ രക്ഷതു!

English Summary: The Environment in 2025: More and More Natural Disasters are on Waiting to Strike