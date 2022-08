കാലവർഷം അവസാനിക്കാൻ ഒരു മാസത്തിലേറെ; മുംബൈയിൽ മൺസൂണിൽ ലഭിച്ചത് 86% മഴ

മുംബൈയിൽ കാലവർഷം അവസാനിക്കാൻ ഒരു മാസത്തിലേറെ ശേഷിക്കെ ഇൗ സീസണിലെ 86 ശതമാനത്തോളം മഴ ലഭിച്ചതായി കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയുള്ള കാലവർഷത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ 86 ശതമാനമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നഗരത്തിൽ പെയ്തിരിക്കുന്നത്.

െമച്ചപ്പെട്ട മഴ ലഭിച്ചിട്ടും മുൻവർഷങ്ങളിലേതുപോലെ വലിയ വെളളപ്പൊക്കമോ, മറ്റു കെടുതികളോ ഉണ്ടായില്ലെന്നത് നഗരവാസികൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നു. മുംബൈയിലേക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്ന ഏഴ് അണക്കെട്ടുകളിൽ സംഭരണശേഷിയുടെ 96 ശതമാനത്തോളം ജലശേഖരമായി. ഇൗ സമയത്ത് 2021ൽ 83 ശതമാനവും 2020ൽ 79 ശതമാനവുമായിരുന്നു ജലശേഖരം. നാളെവരെ മുംബൈ, താനെ, പാൽഘർ, റായ്ഗഡ് ജില്ലകളിൽ ഇടവിട്ട് മഴ പെയ്യുമെന്നു കാലാവസ്ഥാകേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

English Summary: Mumbai gets 86% of average rain month before season ends