റിലയൻസ് പിന്തുണയുള്ള മൃഗശാലയ്ക്കെതിരായ പൊതുതാൽപര്യ തള്ളി

റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പിന്തുണയുള്ള ഗ്രീൻസ് സുവോളജിക്കൽ റെസ്‌ക്യൂ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ സൊസൈറ്റി (GZRRC) ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന മൃഗശാലയ്‌ക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. മൃഗശാല സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. കൂടാതെ ജിഇസഡ്ആർആർസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മാനേജ്മെന്റിനെയും കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം‌, ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും നിന്ന് ജിഇസഡ്ആർആർസി മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിരോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മൃഗശാല തുടങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ ജിഇസഡ്ആർആർസിയുടെ അനുഭവസമ്പത്തും കഴിവും സംബന്ധിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ജിഇസഡ്ആർആർസി ഇതിന്റെ വിശദമായ പ്രതികരണം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കോടതി ഓഗസ്റ്റ് 16 ന് വിഷയം കേൾക്കുകയും ജിഇസഡ്ആർആർസിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ഹർജി തള്ളുകയും ചെയ്തു.

ജിഇസഡ്ആർആർസിക്ക് അനുമതിയും അംഗീകാരങ്ങളും നൽകിയ അധികാരികൾക്ക് ഒരു വീഴ്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജിഇസഡ്ആർആർസി സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം പരിശോധിച്ച കോടതി, ജിഇസഡ്ആർആർസിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള അനുമതിയും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയമപരവും അംഗീകാരമുള്ളതുമാണെന്നും തൃപ്തികരമാണെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.

ജിഇസഡ്ആർആർസിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, പ്രവർത്തനം, മൃഗഡോക്ടർമാർ, ക്യൂറേറ്റർമാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, സുവോളജിസ്റ്റുകൾ, മറ്റ് വിദഗ്ധർ എന്നിവരെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് കോടതി ശ്രദ്ധിച്ചു. ജിഇസഡ്ആർആർസി ഒരു സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പൊതുജനത്തിന് തുറന്നിരിക്കുമെന്നും ജിഇസഡ്ആർആർസി അറിയിച്ചു. മൃഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം, പുനരധിവാസം, സംരക്ഷണം എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ജിഇസഡ്ആർആർസിയും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

English Summary: SC quashes petition against Zoo for rescue animals in Jamnagar