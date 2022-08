മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്കുള്ള കവാടമോ? ചൈനയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മഴവിൽ മേഘം, അമ്പരന്ന് കാഴ്ചക്കാർ

ചൈനയിലെ ജനങ്ങളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മഴവിൽ നിറങ്ങളിൽ മേഘം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ ഈ അപൂർവകാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും താമസിയാതെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയും കൗതുകദൃശ്യം കണ്ട് അമ്പരന്ന ആളുകൾ ഇതൊരു അപൂർവ കാഴ്ചയാണെന്നും, അന്യഗ്രഹജീവികളുടെ വരവാണെന്നും അജ്ഞാത ലോകത്തേക്കുള്ള കവാടമാണെന്നുമൊക്കെ കമന്റുകളിട്ടു. ഇതു കണ്ടിട്ട് ഒരു മഴവില്ലിന്റെയും മേഘത്തിന്റെയും കുട്ടിയാണെന്നും മറ്റുമുള്ള തമാശ നിറഞ്ഞ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും കുറച്ചുസമയത്തിനുള്ളിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരു ചർച്ചാവിഷയമായി ഈ മേഘം മാറി. ചൈനയിലെ ഹൈനാൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള ഹൈക്കു നഗരത്തിൽ നിന്നാണ് അപൂർവ കാഴ്ച പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. മേഘത്തിനു മുന്നിൽ ഒരു മഴവിൽ കിരീടം വച്ചതുപോലെയായിരുന്നു കാഴ്ച.

സ്കാർഫ് ക്ലൗഡ് അഥവാ പിലിയസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ചൈനയിലുണ്ടായതെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഒരു മേഘത്തെച്ചുറ്റിയുള്ള വായു മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് കുട പോലെ മാറുമ്പോഴാണ് പിലിയസ് മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. കടുത്ത കാലാവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഇതെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. ഈ മേഘത്തിലെ ജല, ഹിമ കണികകളിൽ തട്ടി സൂര്യപ്രകാശം പ്രതിഫലിക്കുമ്പോഴാണ് മഴവില്ലുപോലുള്ള ഘടനയുണ്ടാകുന്നത്. ചൈനയിലെ ഇത്തരം ചില അസ്വാഭാവിക കാഴ്ചകൾ മുൻപും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗം തീർത്തിട്ടുണ്ട്.കഴിഞ്ഞ മേയിൽ ചൈനയിലെ തുറമുഖനഗരമായ സൂഷാനിലെ ആകാശം രക്തനിറത്തിൽ ചുവന്നിരുന്നു.

ജനങ്ങളിൽ പലരും കടുംചുവപ്പു നിറത്തിലുള്ള ആകാശത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും എടുക്കുകയും അതു സോഷ്യമീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ട്വിറ്ററിൽ നിഗൂഢവാദ സിദ്ധാന്തക്കാർക്കിടയിൽ ചർച്ചകൾക്കും ഇതു വഴിവച്ചു. ലോകാവസാനത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ് ഇതെന്നായിരുന്നു ചിലർ വാദിച്ചത്. സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ചൂടുപിടിക്കുന്നതിനിടെ അധികൃതർ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി. തുറമുഖത്തിനടുത്ത് പ്രകാശത്തിന്റെ അപവർത്തനം, ചിതറൽ എന്നീ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് ചുവന്നു തുടുത്ത വിചിത്ര ആകാശത്തിനു കാരണമായതെന്ന് അവർ പ്രസ്താവിച്ചു. ചൈനയിലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും സംഭവം വലിയ ചർച്ചയായി. ചൈനയിലെ പ്രബല സമൂഹമാധ്യമമായ വൈയ്‌ബോയിൽ ഇതിന്റെ വിഡിയോകൾക്ക് 15 കോടിയിലധികം കാഴ്ചക്കാരെ ലഭിച്ചു.

English Summary: Rainbow-like cloud leaves residents of Chinese city in awe: All you need to know about Pileus