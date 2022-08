‘ചുട്ടുപഴുത്ത്’ അറബിക്കടൽ, നീരാവി: ഹൈറേഞ്ചിൽ പേമാരി; ഉരുൾ പൊട്ടിക്കുന്ന പെരുമഴ!

കേരളത്തിന് ദുരന്തം സമ്മാനിച്ച് വീണ്ടും ഓഗസ്റ്റ് മഴ. കുടയത്തൂരിന് ദുരന്തം നൽകി പെയ്ത പാതിരമഴയ്ക്ക് കാരണം എന്താണ്? പെരുമഴ കാണുമ്പോൾ ആശങ്കയോടെ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഈ ചോദ്യം. അതു മാത്രമല്ല ഈ മഴയ്ക്ക് എന്തു പറ്റി. കല്ലുമഴ പോലെ പെയ്യുന്ന പെരുമഴയ്ക്ക് കാരണം എന്താണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഈ മഴ വരുമോ തുണ്ടം മുറിഞ്ഞ് എന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്ന ഒരുതരം മഴപ്പെയ്തുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. മേഘം മുറിഞ്ഞു വീഴുന്നതുപോലെ ഒരു പ്രതിഭാസം. വീഴുന്നിടത്ത് പതിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ കണക്ക് ആർക്കും ഇതുവരെ അളക്കാനായിട്ടില്ല. വീണാൽ വീഴുന്നിടത്ത് വലിയൊരു ഗർത്തം ഉറപ്പ്. അണക്കെട്ടു തുറന്നു വിട്ടാലെന്ന പോലെ ഇതിലൂടെ ഭൂഗർഭത്തിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുന്ന വെള്ളം താഴെയുള്ള മണ്ണിനെ അപ്പാടെ നിരക്കി നീക്കാൻ തക്ക പ്രഹര ശേഷിയുള്ളതായിരിക്കും. ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ അരങ്ങേറുന്നതിനു പിന്നിലെ പ്രകൃതിയുടെ തിരക്കഥ ഇതൊക്കെയാണ്.

∙ പഴയ മഴ മാറി; മേഘം ആകാശത്തെ അണക്കെട്ടായി

മലയോരത്ത് കനത്ത കാറ്റിന് ഒപ്പം തുള്ളിക്കൊരു കുടം കണക്കെ എന്ന രീതിയിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങളോളം പെയ്യുന്ന മഴയാണ് മുൻപ് മണ്ണിടിച്ചിലിലേക്കു നയിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായി മേഘങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഊർജത്തിന്റെ തോത് ഇതുവരെയും അളക്കാനായിട്ടില്ല. കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു മിന്നലോ മുഴക്കമോ പുറപ്പെടുവിച്ച് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലായിരുന്നു പണ്ട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പഴമക്കാരുടെ പല അനുഭവകഥകളിലും വായിച്ചറിയാം. വൈദ്യുതി ചാർജുള്ള (ആലക്തിക) മേഘങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം മിന്നലിനു കാരണമാകുന്നത്. മല മൂളുക എന്നൊക്കെ കർഷകർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു പോന്നു.

∙ മല മൂളലിനു കാതോർത്ത പഴയ തലമുറ

മണ്ണിനെ അറിയുന്ന പ്രകൃതി ബോധമുള്ള കർഷകർ മല മൂളിയാൽ പിന്നെ ആ പ്രദേശത്തു തങ്ങില്ല. ദേഹണ്ഡങ്ങളും ചെറിയ കൃഷിപ്പുരയും വിട്ട് അവർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉടൻ തന്നെ മാറുമായിരുന്നു. കഴിവതും ഇത്തരം ചെരിവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ കെട്ടി ഉയർത്തിയിരുന്നത് ചെറിയ താൽക്കാലിക നിർമിതികൾ മാത്രം. അഥവാ മണ്ണിടിഞ്ഞ് പോയാലും നഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ. വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്നെന്നപോലെയാവും മേഘങ്ങളിൽ നിന്നു വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുക. ശരിക്കും മേഘം മുറിഞ്ഞു വീഴുന്ന കാഴ്ച നേരിട്ടു കാണാമെന്ന് പല പഴയകാല കർഷകരുടെയും അനുഭവങ്ങളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറങ്ങി വരുന്ന മഴവെള്ളം ആ പ്രദേശത്തെ മണ്ണിനും പാറയ്ക്കുമിടയിൽകനത്ത ജലപാളി സൃഷ്ടിക്കും. ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ പെയ്യുന്നതോടെ മഴവെള്ളം കുടിച്ച് മണ്ണ് ചീർത്തു തുടങ്ങും. ഇതു കനം വച്ച് കനം വച്ച് ഒടുവിൽ പാറയും മണ്ണിനുമിടയിലുള്ള ബന്ധം തകർത്ത് മണ്ണിനെ താഴേക്ക് തള്ളിവിടും. ഇതും ഒരു മുഴക്കമാകാം, വെള്ളം തുറന്നു വിടുന്ന ശബ്ദമാകാം. മണ്ണിടിച്ചിൽ അഥവാ ഉരുൾ പൊട്ടൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മലമുഴക്കത്തിന്റെ ധ്വനി പല പഴയകാല ആശയവിനിമയങ്ങളിലും പരതിയാൽ ഇന്നും കണ്ടെത്താനാകും.

∙ മണ്ണുതട്ടിയെടുക്കാം പഴയ നാട്ടറിവുകൾ

പക്ഷേ, പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ വന്നതോടെ പഴമക്കാരുടെ ഇത്തരം നാട്ടറിവുകളും അവർക്കൊപ്പം മണ്ണടിഞ്ഞു. ആധുനിക റഡാറുകളും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന രീതികളും വന്നിട്ടും ആദിവാസികളുടെ കാടറിവിന്റെ പ്രസക്തിക്ക് ഇന്നും കുറവില്ലെന്നത് മറക്കരുത്. ആധുനിക കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധരും ദുരന്തനിവാരണ വിദഗ്ധരും മറന്നുപോകുന്ന യാഥാർഥ്യം ഇതാണ്. പ്രാദേശിക നിരീക്ഷണവും അറിവുകളുമുള്ള ഗവേഷകരുടെ എണ്ണത്തിലെ കുറവോ അവരെ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാത്തതോ കേരളം നേരിടുന്ന പ്രധാന ആസൂത്രണപ്പിഴവുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നില്ലേ എന്ന് ചില മുതിർന്ന ഗവേഷകരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ ഇത്തരം അനുഭവക്കരുത്തിന്റെ പിൻബലമുണ്ട്.

∙ ഹൈറേഞ്ചിലെ ഓർമയായി നാൽപ്പതാം നമ്പർ മഴ

നൂലുപോലെ പെയ്തിരുന്ന മഴയെ ഹൈറേഞ്ചുകാർ നാൽപ്പതാം നമ്പരെന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്. നാൽപ്പതാം നമ്പർ നൂലിന്റെ ഇഴക്കനം മാത്രമുള്ള തുള്ളികൾ. ഇവയും നേരേ മണ്ണിലേക്ക് പതിക്കുകയല്ല, ഓരോ തലങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലകളിലാവും ആദ്യം പതിക്കുക. പിന്നെ തട്ടുതട്ടായി താഴേക്കു പതിച്ച് ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്ന പുൽച്ചെടിയിൽ തട്ടി മണ്ണിലേക്കു പതിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അലിഞ്ഞു ചേരുകയായിരുന്നു പഴയകാലത്തെ മഴ. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറി മേലാപ്പ് കുറഞ്ഞതോടെ മഴ നേരിട്ട് മണ്ണിലേക്കു കുത്തി വീഴുന്നു. ഇതിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ജല–ഗതികോർജം മണ്ണിനെ നേരിയ തോതിൽ ഇളക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. മഴത്തുള്ളികളുടെ വലിപ്പവും പഴയതിന്റെ ഇരട്ടിയായെന്നു പറയാം.

∙ 15 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ചരിഞ്ഞാൽ ഉരുൾ പൊട്ടലിനു സാധ്യത

താഴ് വരകളിലും ഇടനാടൻ കുന്നുകളിലും സംഭവിച്ചാൽ മണ്ണിടിച്ചിലെന്നുംമലയോരത്തെ 15 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ചെരിവുള്ള ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് സംഭവിച്ചാൽ ഉരുൾപൊട്ടലെന്നുംഈ പ്രതിഭാസത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.

∙ വൻ ഉരുൾ പൊട്ടലിനു തുടക്കമിടുന്നത്

അൻപതുകളിലും അറുപതുകളിലും ഹൈറേഞ്ചിൽ ഉൾപ്പെടെ അറുപതു വർഷത്തിനു മുൻപ് കാട് സമൃദ്ധമായിരുന്ന കാലത്ത് മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുളും അത്ര പതിവല്ലായിരുന്നു. ഭൂമി തട്ടുതട്ടാക്കി ഒറ്റവിള കൃഷി തുടങ്ങിയോടെയാണ് മലയോരങ്ങളുടെ വേരുബലം കുറഞ്ഞത്. വൻവൃക്ഷങ്ങളും വള്ളിച്ചെടികളും കുറ്റിച്ചെടികളും എല്ലാം ചേരുന്ന കാട്ടിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥ മഴവെള്ളത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു.

ഏകവിളകളിലേക്കു നാം വഴിമാറിയതോടെ മണ്ണിന്റെയും മലകളുടെയും ഘടന മാറി മറിഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായ തോട്ടവൽക്കണ പ്രവണതകളായിരുന്നു 1099 ലെ (1924) മഹാപ്രളയത്തിനു പിന്നിലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. അറുപതുകളുടെ മധ്യത്തിലാണ് ഇത്തരം മണ്ണിടിച്ചിലുകൾ തുടങ്ങുന്നത്. എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലും ഇതു കുറച്ചു കൂടി വ്യാപകമായി എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും മഴക്കാലത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമായി ആയിരുന്നു മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ ആഗമനം. രണ്ടായിരത്തിലും 2022 ലും എത്തിയതോടെ തുണ്ടം മുറിച്ചിലിന്റെ കരുത്തും തോതും വർധിച്ചുവെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. അത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇനി പരിശോധിക്കാം

∙ ചൂട് കൂടിയാൽ മഴയുടെ കോപവും വർധിക്കും

അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയർന്നാൽ മഴയുടെ തോതിലും വർധന ഉണ്ടാവുമെന്നത് സ്കൂൾ ക്ലാസുകളിൽ നാം പഠിക്കുന്ന ഊർജതന്ത്രത്തിലെ അടിസ്ഥാന പാഠമാണ്. ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇതു തന്നെ. പെട്രോൾ കത്തിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ വ്യാവസായിക ഇടപെടലുകൾ മൂലം അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബണിന്റെ തോത് ദശലക്ഷത്തിൽ 440 എന്ന അപകടകരമായ തോതിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു.

∙ അറബിക്കടൽ താപ സാഗരം; പതിവായി ലഘു മേഘ സ്ഫോടനം

ഇതോടൊപ്പം കടലിലെ താപനിലയും ശരാശരി 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിലേക്കായി. അറബിക്കടലിലാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടിയ താപനം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതുമൂലം കേരളത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് എത്തുന്ന കാലവർഷ മേഘങ്ങളിലേക്ക് വൻതോതിൽ നീരാവി കടന്നു കൂടുന്നു. ഇത് കിഴക്കോട്ട് നീങ്ങി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പീരുമേട് പീഠഭൂമിയിൽ തട്ടി നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉയരുന്ന കൂമ്പാര മേഘങ്ങൾ പണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ കിലോമീറ്റർ പരന്ന് കിടന്നായിരുന്നു പെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത് 15 കിലോമീറ്ററിനും മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന കൂമ്പാര മേഘങ്ങളായി മാറുന്നു. ക്യൂമുലോനിംബസ് എന്ന ഈ മേഘപാളി ഇടുക്കി– കോട്ടയം–പത്തനംതിട്ട – തൃശൂർ– മലപ്പുറം– പാലക്കാട് ജില്ലകളുടെ കിഴക്കൻ മലയോരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതിശക്ത മഴയായി ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത് പെയ്തിറങ്ങുകയാണ്. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അതി തീവ്രമഴയ്ക്കു പിന്നിലെന്ന് കൊച്ചി സർവകലാശാലയിലെയും മറ്റും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി തീവ്രമഴയും ലഘു മേഘസ്ഫോടനവും കേരളത്തിന്റെ മലയോരത്ത് പതിവായി മാറുകയാണെന്ന് പുണെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ മെറ്റിരിയോളജി.യിലെ ഡോ. റോക്സ് മാത്യു കോളിനെപ്പോലെയുളളവർപറയുന്നു.

∙ സ്ഥാപിച്ചോ പ്രളയ ബോർഡുകൾ

ഭൂവിനിയോഗ രീതിയിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിനു വിധേയമാകാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്. ഡച്ച് സാങ്കേതിക സംവിധാനമായ റൂം ഫോർ റിവറും മറ്റും പഠിച്ച നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. വെള്ളം പൊങ്ങിയ റോഡുകളിൽ എവിടെ വരെ ജലം വന്നു എന്നു കാണിക്കുന്ന ഫ്ലഡ് മാപ്പിങ് ബോർഡുകൾ പോലും സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭാവി ആസൂത്രണം ഇത്തരം പ്രളയ ഫലകങ്ങളെക്കൂടി അടിസ്ഥാനമാക്കി വേണം. സംസ്ഥാനത്തെ ഏതാനും തോടുകളുടെ വീതി വർധിപ്പിച്ചു എന്നത് മറക്കുന്നില്ല. കോട്ടയം ജില്ലയിലും മറ്റും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വിധം വിജയകരമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതും നേട്ടമാണ്. ആഗോള പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രാദേശിക പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നിടത്താണ്ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെ മികവ്.

∙ അരുത് മലയോരത്ത് തടയണകൾ വേണ്ട

മലഞ്ചരിവുകൾ തട്ടായി മുറിച്ച് തടയണകൾ സൃഷ്ടിക്കരുതെന്നത് ജല സംരക്ഷണത്തിലെ അടിസ്ഥാന പാഠമാണ്. ഇതെല്ലാം മറന്ന് സഞ്ചാരലക്ഷ്യത്തോടെ നിർമിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളും തടയണകളും തന്നെ മലയോരത്തിനു വിപത്തായി മാറുമോ എന്നതും കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം നിർമിതികളുടെ കണക്കോ ദുരന്ത സാധ്യതയോ ഇതിനെല്ലാം ഔദ്യോഗിക അനുമതി നൽകുന്ന കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിന്റെയെങ്കിലും പക്കലുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം.

∙ വേണം ഓരോ തുണ്ടിനും റിസ്ക് മാപ്

കേരളത്തിന്റെ ഓരോ തുണ്ടു ഭൂമിയുടെയും റിസ്ക് മാപ് തയാറാക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. യുഎസിലെ –ഹരിക്കേൻ (ചുഴലി) –വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയുള്ള ഹൂസ്റ്റണിലും മറ്റും ഓരോ തുണ്ടു ഭൂമിയുടെയും റിസ്ക് മാപ്പ് വെബ്സൈറ്റിൽ അപ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതു നോക്കിയാണ് ഭൂമിവില പോലും അധികൃതർ നിശ്ചയിച്ചു പറയുന്നത്.

ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ സ്ഥലത്തു രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനിടെ ചെളിയിൽ കുടുങ്ങിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൈപിടിച്ചു കയറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന അഗ്നിരക്ഷാസേന

∙ മണ്ണൊലിച്ച് മലയോരം തൂക്കുപാറയായി മാറുമോ

അടുത്ത 25 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തീവ്രമഴയിൽ മണ്ണൊലിച്ച് ഹൈറേഞ്ച് വെറും തൂക്കുപാറയായി മാറുമെന്നു പറഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനെ കളിയാക്കിയ പോയ തലമുറ ഇന്ന് ആ സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നു. ഏതു സമയത്തും പാറവീഴ്ചയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ള അപകട പാതയിലാണ് കേരളത്തിന്റെ മലയോരമെന്ന സത്യമാണത്. ദൂരക്കാഴ്ച ഇല്ലാത്ത ജില്ലാ–സംസ്ഥാന ഭരണാധികാരികൾ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിനു കാത്തിരിക്കയാണ് ചർച്ചകളും നടപടികളും തുടങ്ങിവയ്ക്കാൻ.

∙ മരുഭൂമിയിലെ ബോർഡ് വയ്ക്കാം ബിവയർ ഓഫ് ഷൂട്ടിങ് സ്റ്റോൺസ്

മഴ ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഇസ്രയേലിലെയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെയും മലയോര ഹൈവേകളിൽ ബിവെയർ ഓഫ് ഷൂട്ടിങ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ച ഈ ലേഖകനോട് വഴികാട്ടി പറഞ്ഞുതന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ‘‘ ഇതു മരുഭൂമിയാണ്. ഇവിടെ നാലോ അഞ്ചോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം മഴ പെയ്യും. അത് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര മഴയായിരിക്കും.. ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ കൃഷിക്കുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും അന്ന് ഒഴുകിയെത്തുക. അതിനൊപ്പം മണ്ണും കനത്ത കല്ലുകളും ഒഴുകി താഴേക്കു പോരും. ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടു വരുന്ന കല്ലുകൾ ചീറിപ്പായുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ തട്ടിയാലുണ്ടാകുന്ന വൻ ദുരന്തം മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് ഇത്തരം മുന്നറിയിപ്പ്’’.ഇന്ന് ഹൈറേ‍ഞ്ചിലും ലോ റേ‍ഞ്ചിലുംമരുഭൂസമാനമായ തീവ്രമഴ പെയ്യുമ്പോൾ മഴയ്ക്കൊപ്പം കല്ലുമഴയും വരുമോ എന്നതാണ് ഇനി കേരളം കാണാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തം.

