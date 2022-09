മൂന്നിലൊന്നു രാജ്യവും വെള്ളത്തിനടിയിൽ; പാക്കിസ്ഥാനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് മഹാപ്രളയം

കരവിട്ടു വ്യാപിച്ച നദീജലം, മിന്നൽപ്രളയം, ഹിമാനികൾ പൊട്ടിയൊലിച്ചുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം- പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പ്രളയം രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടു ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ്. മൂന്നരക്കോടിയോളം ജനങ്ങൾ വീടുവിട്ടുപോകേണ്ടിവന്നതും ആയിരക്കണക്കിന് പേർ പ്രളയത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതും ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കാണിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. നേച്ചർ ശാസ്ത്രജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിദഗ്ധ ലേഖനം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതുപ്രകാരം രാജ്യത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നു ഭാഗത്തെയും പ്രളയം ആക്രമിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഇത്രയും വലിയ പ്രളയം ഇപ്പോൾ നടന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ വിദഗ്ധരുടെ പഠനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് ഇതിനു കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്.ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ വലിയ താപതരംഗം ഉടലെടുത്തിരുന്നു. രാജ്യത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥ 40 ഡിഗ്രിക്കപ്പുറത്തേക്കു നീണ്ടു. താൽക്കാലികമായ ഒരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നില്ല ഇത്. കുറേക്കാലം ഇതു നീണ്ടു നിന്നു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഒരു നഗരമായ ജാക്കോബാബാദിൽ മാത്രം താപനില 51 ഡിഗ്രിയായി.

ചൂടേറിയ വായുവിന് കൂടുതൽ നീരാവിയെ വഹിക്കാൻ പറ്റും. അതിനാൽ, അക്കാലത്തു തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ മഴപ്പെയ്ത്തിനെക്കുറിച്ച് കാലാവസ്ഥാവിദഗ്ധർ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലത്ത് സാധാരണ പെയ്യുന്ന മൺസൂൺ ഇത്തവണ വളരെ കടുത്തതായിരുന്നു.

കടുത്ത ചൂട്, രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കൻ പർവതമേഖലയിൽ ഹിമാനികൾ വ്യാപകമായി ഉരുകുന്നതിനും വഴിവച്ചു.പല നദികളിലും ജലനിരപ്പുയരുകയും വലിയ തോതിൽ ജലപ്രവാഹം പാക്കിസ്ഥാനിലും ഒഴുകുന്ന പ്രധാന നദിയായ സിന്ധുനദിയിൽ അഭൂതമായ അളവിൽ ജലപ്രവാഹത്തിന് ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അറബിക്കടലിൽ ഉടലെടുത്ത ന്യൂനമർദങ്ങളും പാക്കിസ്ഥാന് അടിയായിമാറി. ഇതെത്തുടർന്ന് വമ്പൻ മഴപ്പെയ്ത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ തീരദേശനഗരങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു. പ്രതിവർഷം ലഭിക്കുന്ന മഴപ്പെയ്ത്തിന്റെ ഇരട്ടി അളവിലുള്ള മഴ ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ സംഭവിച്ചു. തെക്കൻ പ്രവിശ്യകളായ സിന്ധിലും ബലൂചിസ്ഥാനിലും ശരാശരി മഴപ്പെയ്ത്തിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി മഴയാണ് ഈ കാലയളവിൽ പെയ്തത്.ഇതു വലിയ പ്രളയത്തിനു വഴിവച്ചു.

12 ലക്ഷം വീടുകൾ, അയ്യായിരം കിലോമീറ്ററോളം റോഡുകൾ, 240 പാലങ്ങൾ എന്നിവ തകർന്നു തരിപ്പണമായെന്ന് നേച്ചർ മാസിക ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിൽ ഒരു വലിയ തടാകം പ്രളയത്തിന്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ടു. പസിഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ലാ നിന പ്രതിഭാസം ശക്തമായി തുടരുന്നതിനാലും ഈ വർഷം മുഴുവൻ അതു നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലും പാക്കിസ്ഥാനിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ തുടരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത കൽപിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രളയം മുൻകൂട്ടിക്കാണാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത, ശേഷി കുറഞ്ഞ ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനം, വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കളയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കുറ്റമറ്റതല്ലാത്തത്, കലുഷിതമായ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം എന്നിവയും പാക്കിസ്ഥാനിൽ ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്.

