ഒറ്റ തെരുവ് നായ പോലുമില്ലാത്ത നെതർലൻഡ്സ്; നായ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഡച്ച് മാതൃക

ലോകമെമ്പാടും 20 കോടിയിലധികം തെരുവുനായകളുണ്ടെന്നാണു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇവയുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ. തെരുവുനായ നിയന്ത്രണം എല്ലാ ലോകരാജ്യങ്ങളിലെയും ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പൂർണ വിജയം കൈവരിച്ച ആദ്യ രാജ്യമാണ് നെതർലൻഡ്സ്. ഈ ജൂലൈയിലാണ് ഒരു തെരുവുനായ പോലുമില്ലാത്ത രാജ്യമായി നെതർലൻഡ്സ് മാറിയത്.

വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും ഓമന മൃഗങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് പരിഗണന കൊടുക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നെതർലൻഡ്സ്. ഡച്ച് നഗരങ്ങളിൽ ഓമനമൃഗങ്ങളെ ബാസ്ക്കറ്റുകളിലും സ്ട്രോളറുകളിലുമായി നടക്കുന്നവർ സാധാരണ കാഴ്ചയാണ്. മിക്ക ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്ററന്റുകളും ഓമനമൃഗങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നവയാണ്. ചെറിയ മൃഗങ്ങൾക്ക് പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിൽ ചെറിയ ഫീസിൽ ഉടമകളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ എല്ലാക്കാലത്തും ഇതിങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. പഴയകാലത്ത് ഓമനമൃഗങ്ങൾ, പ്രധാനമായും നായ്ക്കൾ ഡച്ചുകാരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ചിഹ്നമായിരുന്നു. പല ചരിത്രപരമായ ഡച്ച് പെയിന്റിങ്ങുകളിലും മറ്റും നായ്ക്കളുടെ ചിത്രീകരണമുള്ളത് ഇതിന്റെ തെളിവാണ്. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നെതർലൻഡ്സിൽ ഗണ്യമായ എണ്ണത്തിൽ നായ്ക്കളുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഡച്ച് റിവ്യൂ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് രാജ്യത്ത് പേവിഷബാധ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. അതോടെ നായ്ക്കളെ ഉടമസ്ഥർ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിനിടെ നായ്ക്കളെ വളർത്തുന്നവർക്ക് സർക്കാർ പ്രത്യേക നികുതിയും ഏർപ്പെടുത്തി. ഇത് വിപരീത ഫലമാണ് ഉളവാക്കിയത്. സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കുറയ്ക്കാനായി ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ നായ്ക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. തെരുവുനായ്ക്കളുടെ എണ്ണം ഇതോടെ അധികരിച്ചു. പിൽക്കാലത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലുമെന്ന പോലെ തെരുവുനായകൾ ധാരാളമായി നെതർലൻഡ്സിലുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവയുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനായി സമീപകാല സർക്കാരുകൾ ഊർജിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. കൊന്നൊടുക്കിയല്ല, മറിച്ച് ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അനാഥ നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കലായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി.

തെരുവുനായ്ക്കളെ പിടികൂടി വന്ധ്യംകരിച്ച് വാക്സീൻ നൽകുകയായിരുന്നു ദേശവ്യാപകമായി സർക്കാർ ചെയ്തത്. ഇവയെ ഡോഗ് ഷെൽട്ടറുകളിലേക്കു മാറ്റി. ഡോഗ് ഷെൽട്ടറുകളിൽ നിന്ന് അനാഥ നായ്ക്കളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനവും നൽകി. ഇങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് നികുതിയിളവ് നൽകാൻ പോലും പല ഡച്ച് നഗരസഭകളും തയാറായി. അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന നായ്ക്കളെയും മറ്റും കണ്ടെത്താനും അവയെ ഏറ്റെടുത്തു സംരക്ഷിക്കാനും അനിമൽ പൊലീസ് ഫോഴ്സിനും സർക്കാർ രൂപം നൽകി. നിലവിൽ ഡച്ച് ജനസംഖ്യയിൽ അഞ്ചിലൊരാളും ഇത്തരത്തിൽ അനാഥ നായ്ക്കളെ ദത്തെടുത്തിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് കണക്കുകൾ പറയുന്നു.

