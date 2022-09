രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകവും തുറന്നുവിട്ടു; പ്രളയത്തിൽ വലഞ്ഞ് പാക്കിസ്ഥാൻ

പാക്കിസ്ഥാനിൽ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1290 ആയി. മലേറിയ, വയറിളക്കം തുടങ്ങിയ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും പ്രളയമേഖലകളിൽ പടർന്നുപിടിക്കുകയാണ്. സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം: 492 പേർ. ഖൈബർ പഖ്തൂൺ‌ഖ്വയിൽ 286 പേരും ബലൂചിസ്ഥാനിൽ 259 പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിനിടെ പ്രളയജലം നിയന്ത്രിക്കാനായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമായ മഞ്ചാർ തടാകം അധികൃതർ തുറന്നുവിട്ടു. ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർ ഇതു മൂലം വീടുകളൊഴിഞ്ഞുപോകേണ്ടിവരുമെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയമാണിത്.

രാജ്യത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നു ഭാഗവും പ്രളയക്കെടുതികൾ നേരിടുകയാണ്. 170000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററോളം സ്ഥലം പാക്കിസ്ഥാനിൽ പ്രളയം മൂലം വെള്ളം മൂടിയിരിക്കുകയാണെന്നു വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഇതിൽ 57 ജില്ലകളിലായി 78,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കൃഷിഭൂമിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. അരിയും ഗോതമ്പും ഉള്ളിയും കൃഷി ചെയ്യുന്ന പാടങ്ങൾ നശിച്ചതിനാൽ രാജ്യത്തിന്റെ കരുതൽ ഭക്ഷണത്തിൽ 65 ശതമാനം ഇടിവു വരുമെന്നാണു കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

മഞ്ഞുകാലം ആസന്നമായിരിക്കുന്നതും പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം വർധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രളയവും അതിനു മുൻപുണ്ടായ കടുത്ത താപതരംഗവും മൂലം പച്ചക്കറി കൃഷിയും വൻതോതിൽ നശിച്ചു. സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെ കരിമ്പ് കൃഷിയെയും ഈന്തപ്പന കൃഷിയെയും പ്രളയം നല്ല രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രളയത്തിനു മുൻപ് തന്നെ യുക്രെയ്‌നിലെ റഷ്യൻ യുദ്ധം മൂലം പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റം ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. 2000 കോടി യുഎസ് ഡോളറിന്റെ നഷ്ടം പാക്ക് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു ലഭ്യമാകുന്ന കണക്കുകൾ.

പ്രളയത്തെ തടയാനായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമായ മഞ്ചാർ തടാകം പാക്ക് അധികൃതർ തുറന്നുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ഇതുമൂലം വീടൊഴിഞ്ഞുപോകേണ്ടിവരുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. പ്രളയം മൂലം പാക്കിസ്ഥാനെ അലട്ടുന്ന മറ്റൊരു സംഗതി പടരുന്ന ജലജന്യ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളാണ്. ആറരലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള അണുബാധകളും രോഗങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണു കണക്കുകൾ. വയറിളക്കവും ത്വക്ക് രോഗങ്ങളും ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും പടർന്നുപിടിക്കുകയാണ്. അരലക്ഷത്തോളം ഗർഭിണികളും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകളിലുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം വിതച്ച സിന്ധ് മേഖലയിലാണ് പ്രതിസന്ധികൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത്.

