വിലയേറിയ മുത്തുകളും നൽകും ഭക്ഷണവുമാക്കാം; കണ്ടെത്തിയത് പുതിയ ഓയിസ്റ്റർ വിഭാഗത്തെ

മുത്തുച്ചിപ്പികള്‍ അഥവാ ഓയിസ്റ്ററുകള്‍ രണ്ടുതരത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന് ഏറ്റവും സ്വാദേറിയതും വിശിഷ്ടവുമായ ഭക്ഷണ വിഭവമെന്ന പേരിലും രണ്ട് ഇവയ്ക്കുള്ളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ അലങ്കാരവസ്തുക്കളില്‍ ഒന്നായ മുത്തുകളുടെ പേരിലുമാണ്. ഇവ രണ്ടും നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്ന പുതിയൊരു മുത്തുച്ചിപ്പി വര്‍ഗത്തെയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഗവേഷകര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തായ്‌ലൻഡിന്റെ കിഴക്കന്‍ തീരത്ത് ഫുകോട്ട് എന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് ഈ പുതിയ വര്‍ഗത്തെ ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

പിന്‍ക്റ്റാഡാ ഫുക്കെറ്റെന്‍സിസ് എന്ന് ശാസ്ത്രീയ നാമം നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഈ മുത്തുച്ചിപ്പി പിന്‍ക്റ്റാഡ് എന്ന ജനുസ്സില്‍ പെട്ടവയാണ്.ഇവ മുന്‍പ് തന്നെ ഉപയോഗത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഇവ പുതിയ ജീവി വര്‍ഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇപ്പോള്‍ മാത്രമാണ്. മുന്‍പ് ഷാര്‍ക്സ് ബേ പേള്‍ ഓയിസ്റ്റര്‍ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ വര്‍ഗത്തെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അടുത്തിടെ ഇവയുടെ ശരീരഘടനയും, ജനിതകഘടനയും പരിശോധിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് തായ്‌ലൻഡിലെ ഈ ഓയിസ്റ്ററുകള്‍ മറ്റൊരു വര്‍ഗമാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ മനസ്സിലാക്കിയത്.

പിന്‍ക്റ്റാഡ് ജനുസ്സില്‍ പെട്ട ഇരുപതോളം ഓയിസ്റ്ററുകളാണ് ലോകത്തുള്ളത്. ഇന്‍ഡോ പസിഫിക് മേഖലയിലും, അറ്റ്‌ലാന്‍റിക്കിന്‍റെ പശ്ചിമ മേഖലയിലുമായി കാണപ്പെടുന്ന ഇവയുടെ വാസസ്ഥലം പ്രധാനമായും ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങളും ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളുമാണ്. ഇവയുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് മൂലം ഈ ജനുസ്സില്‍ പെട്ട ജീവികളെ കൃത്രിമമായി കൃഷി ചെയ്യാറുമുണ്ട്. പ്രധാനമായും മാംസത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവയെ ഓയിസ്റ്റര്‍കള്‍ച്ചര്‍ എന്നു വിളിക്കുന്ന കൃഷി രീതിയിലൂടെ വളര്‍ത്തുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൃത്രിമമായി വളര്‍ത്തുന്ന ഓയിസ്റ്ററുകളില്‍ മുത്തുകള്‍ അത്യപൂര്‍വമായി മാത്രമെ രൂപപ്പെടാറുള്ളൂ.

തായ്‌ലൻഡിലെ ഡോക് മായ് ദ്വീപില്‍ സ്കൂബാ ഡൈവിങ്ങിനിടെയാണ് ഈ പുതിയ ജീവിവര്‍ഗത്തിന്റെ പതിനഞ്ചോളം സാംപിളുകള്‍ ഗവേഷകര്‍ ശേഖരിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ലാബില്‍ എത്തിച്ചാണ് ഇവയുടെ ജനിതകപരിശോധനകളും രൂപഘടനാ പരിശോധനയും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. രൂപഘടനാ പരിശോധനയില്‍ തായ്‌ലൻഡിലെ ഈ വിഭാഗം ഓയിസ്റ്ററുകള്‍ക്ക് മറ്റ് ഓയിസ്റ്ററുകളേക്കാള്‍ വലുപ്പം കുറവാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കൂടാതെ ഇവയുടെ പല്ലുകകളുടെ ഘടനയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. പൊതുവെ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഇവയുടെ തോടിന് പുറത്ത് തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള വരകളാണ് ഈ ഓയിസ്റ്ററുകളെ വ്യത്യാസ്തമാക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം.

ഓയിസ്റ്ററുകളില്‍ തന്നെ പേള്‍ ഓയിസ്റ്ററുകള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് മുത്തുകള്‍ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള്‍ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന എല്ലാ ഓയിസ്റ്ററുകള്‍ക്കും ഇത്തരം മുത്തുകള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ അപൂര്‍വമായി ലഭിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കടല്‍മുത്തുകള്‍ വിലയേറിയ ഓരു ആഭരണ വസ്തുവായി മാറുന്നതും. ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയ ജീവിവര്‍ഗത്തിന്റെ പരിണാമം സംബന്ധിച്ചും ജനിതക രൂപപ്പെട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ചും അറിയാന്‍ കൂടുതല്‍ വിശദമായ പഠനത്തിന് തയാറെടുക്കുകയാണ് ഗവേഷകര്‍.

English Summary: A New Pearl Oyster Species Has Been Found Off The Coast Of Thailand