മഴയിലോ പ്രളയത്തിലോ കിണർ മലിനമായോ? എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, പരിഹരിക്കാൻ എളുപ്പ വഴികൾ

കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകളെ സാരമായിത്തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് താഴ്ന്നു പോകുന്നു, പെട്ടെന്നു ഗുണനിലവാരം താഴ്ന്ന് ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നു അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പ്രളയജലം കയറിയാൽ‌ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാകാം. അതു പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. പലപ്പോഴും നിറവ്യത്യാസം നോക്കിയാണ് നാം വെള്ളം മലിനമായോ എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ‌ യഥാർഥത്തിൽ അതു പരിശോധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല. ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്.

അമോണിയക്കൽ നൈട്രജൻ

മലിനജലം കിണറ്റിൽ കലർന്നോ എന്നറിയാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗമാണ് അമോണിയക്കൽ നൈട്രജൻ പരിശോധന. സാധാരണ കുടിവെള്ളത്തിൽ അമോണിയക്കൽ നൈട്രജൻ പരിശോധിക്കാറില്ല. കാരണം ഇത് ഒരു മലിനജല നിലവാര ഘടകമാണ്. എന്നാൽ പ്രളയത്തിനു ശേഷമോ മലിനജലം കിണറ്റിൽ വന്നു എന്നു സംശയമുള്ളപ്പോഴോ നിർബന്ധമായും അമോണിയക്കൽ നൈട്രജൻ പരിശോധിക്കണം. ഒരുപാട് ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ കിണറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അമോണിയക്കൽ നൈട്രജന്റെ അളവ് കൂടുന്നത്. ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊള്ളില്ല.

പിഎച്ച് മൂല്യം

വെള്ളത്തിലെ പിഎച്ച് മൂല്യം വളരെ പ്രധാന ഘടകമാണ്. 6.5 മുതൽ 8.5 വരെയാണ് കുടിക്കാൻ യോഗ്യമായ വെള്ളത്തിന്റെ പിഎച്ച് മൂല്യം. സാധാരണ കിണറുകളിൽ 6.5 ന് മുകളിൽ പിഎച്ച് മൂല്യം കാണാറില്ല. പിഎച്ച് മൂല്യം ഗണ്യമായി കുറയുന്നതിനു കാരണം പ്രളയം മാത്രമല്ല. കേരളത്തിലെ ശരാശരി പിഎച്ച് മൂല്യം 5.5 എന്ന നിലയിലാണ്. ഇതിനു കാരണം മനുഷ്യനിർമിത മാലിന്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അത് 5.5 നു താഴെ വന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗുരുതരമായ മലിനീകരണമുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പി എച്ച് മൂല്യം ഇത്രയും താഴുന്നത്.

ബ്ലെയ്സ് ജോസ് കെ, ചീഫ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അനലിസ്റ്റ്, ശുദ്ധജലം വാട്ടർ ടെസ്റ്റിങ് ലബോറട്ടറി, തൃശൂർ

.

നിറവ്യത്യാസം

ശക്തമായ നീരൊഴുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിറവ്യത്യാസം സാധാരണമാണ്. ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതില്ല. നീരൊഴുക്ക് കുറയുമ്പോൾ സാവധാനം വെള്ളം പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. എന്നിരുന്നാലും ഒരുപാട് കലങ്ങിയ സമയത്ത് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ വൃത്തിയു‌ള്ള തുണി പലതായി മടക്കി അതിലൂടെ വെള്ളം അരിച്ച് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം.

കോളി ബാക്ടീരിയ

പ്രളയകാലത്ത് വെള്ളം പല ഭാഗത്തുനിന്നും ഒഴുകിയെത്തും. ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ കേരളത്തിൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളും കിണറും തമ്മിൽ അകലം വളരെ കുറവാണ്. ഇങ്ങനെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽനിന്നു വരുന്ന വെള്ളം കിണറ്റിൽ കലർന്നാൽ അവിടെ കോളി ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും. കോളി ബാക്ടീരിയ വെള്ളത്തിൽ കണ്ടാൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മാലിന്യം കലർന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

പരിഹാര മാർഗം

ജലത്തിൽ മാലിന്യം കലർന്നെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ, അതു വരുന്ന മാർഗം കണ്ടെത്തി അടയ്ക്കണം. പിന്നെ, ഒരു ദിവസം 5000 ലീറ്റർ വീതം പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു കളയണം. ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഏഴ് മുതൽ പത്തു വരെ ദിവസം ചെയ്യണം. പിന്നീട് വരുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധമായിരിക്കും. അത് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക. പിഎച്ച് മൂല്യം കുറവാണെങ്കിൽ കുമ്മായം ചേർത്ത് ഉയർത്താം. കിണറ്റിൽനിന്ന് മലിനജലം പൂർ‌ണമായും നീക്കിയ ശേഷമേ കുമ്മായം ചേർക്കാവൂ. ആയിരം ലീറ്റർ വെള്ളത്തിന് 40 ഗ്രാം എന്ന അളവിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ബാക്ടീരിയയെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ആയിരം ലീറ്ററിന് 2.5 ഗ്രാം ആണ് സാധാരണ അളവ്. എന്നാൽ പ്രളയം മൂലം മലിനമാകുന്ന അവസരത്തിൽ അളവ് കൂട്ടി സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ആയിരം ലീറ്ററിന് 5 ഗ്രാം ആണ് സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ. കുമ്മായമോ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറോ വെള്ളത്തിൽ ചേർ‌ത്താൽ അതിനു പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയം വേണം. അതുകൊണ്ട് നാലു മണിക്കൂറിനു ശേഷം മാത്രമേ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാവൂ.

തയാറാക്കിയത്: ബ്ലെയ്സ് ജോസ് കെ, ചീഫ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അനലിസ്റ്റ്, ശുദ്ധജലം വാട്ടർ ടെസ്റ്റിങ് ലബോറട്ടറി, തൃശൂർ.

English Summary: Restoring and Testing Your Private Well After a Flood