മുഖമോ കൈകാലുകളോ ഇല്ല, നീല നിറമുള്ള ശരീരവുമായി വിചിത്ര സമുദ്രജീവി: തിരിച്ചറിയാനാവാതെ ശാസ്ത്രലോകം

Grab Image from video shared on Twitter by NOAA Ocean Exploration