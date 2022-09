വിദേശത്തെ ലക്ഷങ്ങളുടെ ശമ്പളം വിട്ട് തിരിച്ചെത്തി; ആ ഗവേഷകനോട് കേരളം ചെയ്തത്!

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് മുൻപിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് കേരളം പകച്ചുനിൽക്കുമ്പേ‍ാൾ, ആ മാറ്റവും കൃഷിയിലടക്കം അതുണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതവും മൂന്നു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് പ്രവചിച്ച ഒരു കാലാവസ്ഥ ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട്. ഒരു മലയാളി. കെ‍ാല്ലങ്കേ‍ാട്ടുകാരനായ ഡേ‍ാ.പി.രാമ പിഷാരടി. ഇന്ത്യൻ കാലവർഷത്തിന്റെ ‘ജാതകം’ കുറിച്ചയാൾ, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം അന്തരിച്ച് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുകയാണ്. കഠിനാനുഭവങ്ങളുടെ തീക്കനലുകൾക്കിടയിലൂടെ വളർന്നതായിരുന്നു ഡോ.രാമ പിഷാരടിയുടെ ജീവിതം. അപ്പോഴും, ഗവേഷണത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ആഹ്ലാദവും ആശ്വാസവും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ആ ജീവിതം. ഇന്നു രാജ്യത്തെ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രമേഖലയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിദൂരസംവേദനത്തിന്റെ (റിമേ‍ാട്ട് സെൻസിങ്) പിതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നാളികേരത്തിന്റെ നാട്ടിൽ, തെങ്ങുകളെ മുച്ചൂടും മുടിക്കുന്ന കാറ്റുവീഴ്ചയെന്ന രോഗം വ്യാപകമായപ്പോൾ, അതിന്റെ കാലാവസ്ഥാ ബന്ധം കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് ഗവേഷണം നടത്തിയതും മറ്റാരുമല്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, കാറ്റുവീഴ്ചയുടെ കാരണം നിർണയിക്കാൻ ഹെലികേ‍ാപ്റ്റർ ഉപയേ‍ാഗിച്ച് ഡോ.രാമപിഷാരടി തുടക്കം കുറിച്ച ഏരിയൽ സർവേ, ഇപ്പേ‍ാൾ വ്യാപകമായ സാറ്റലൈറ്റ് സർവേയുടെ ആദ്യരൂപമായിരുന്നുവെന്നതും ചരിത്രം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് മഴയുടെ സ്വഭാവത്തിലെയും രീതിയിലെയും മാറ്റമെന്നും അത് അതീവഗൗരവമായി എടുക്കണമെന്നും 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹം നമുര്ര് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. അതിനെ‍ാത്ത് കൃഷിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ലെങ്കിലുണ്ടാകുന്ന ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളും അദ്ദേഹം അന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. അതെല്ലാം, പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയേ‍ാടെ ഇപ്പേ‍ാൾ അനുഭവിക്കുമ്പേ‍ാഴും പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ തേടാനും വിഷയം ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യാനും സർക്കാരും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും തയാറാകുന്നില്ല. അതെല്ലാം നമ്മെ ഓർമിപ്പിച്ചിരുന്ന ഡോ.രാമപിഷാരടിയെയും കേരളം മറന്നു. ഓല മേഞ്ഞ വീട്ടിൽ‌നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്കു നടന്നു കയറിയ ആ ജീവിതം ഏതൊരാൾക്കും പ്രചോദനമാകുന്നതാണ്. ആരായിരുന്നു ഡോ.പി.രാമപിഷാരടി? എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിനു നൽകിയ സംഭാവനകൾ?

∙ മഴയുടെ ജാതകം കുറിച്ച ‘നക്ഷത്രരാമൻ’

മഴയെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാൻ ഏതൊന്നിനെ അറിയണോ, അതിനെത്തേടി നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്തയാളാണ് ഡേ‍ാ.പി.ആർ.പിഷാരടി. അദ്ദേഹമാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചും മണ്ഡരിയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം നമ്മേ‍ാട് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ചിതറിയും മുറിഞ്ഞും നിറം മാറിയും സഞ്ചരിക്കുന്ന മേഘങ്ങൾക്കും, പിടിതരാതെ എത്തുന്ന കാലവർഷത്തിനും പിന്നാലെ പെരുംതൃക്കോവിലുള്ള ഓലമേഞ്ഞ വീട്ടിൽനിന്ന് (പിഷാരത്തു) ഇറങ്ങിയ പി.ആർ.പിഷാരടി എന്ന രാമൻപിഷാരടി, പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്‌ഥശാസ്‌ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്‌ഞാതാവ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുകയായിരുന്നു.

20 വർഷം മുൻപ് മരിക്കുംവരെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കെ‍ാപ്പമായിരുന്നു ആ ജീവിതം. മഴയും കാറ്റും പഠിക്കാൻ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ സൂചനകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വയലുകളും തീരങ്ങളും കുന്നും കയറിയിറങ്ങിയും ലബോറട്ടറികളിലേക്കു തിരിച്ചും അദ്ദേഹം ഏത്രയേ‍ാ സഞ്ചരിച്ചു. നെല്ലിയാമ്പതി കുന്നിനു മുകളിലൂടെ ചലിക്കുന്ന മേഘങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കലായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ പ്രധാനം– അങ്ങനെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ചങ്ങാതിമാർക്കുമിടയിൽ ആ കുട്ടിക്ക് നക്ഷത്രരാമനെന്ന പേരും കിട്ടി.

∙ പരാധീനതയുടെ പെരുമഴയിൽ

മഴയുടെ ജാതകം കുറിച്ച ര‍ാമൻ പരാധീനതകളുടെ പെരുമഴയിൽ കുതിർന്നാണ് വളർന്നത്. ബാല്യകാലത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണവും വസ്‌ത്രവുമില്ലായിരുന്നു. അമ്പലവാസി കുടുംബത്തിൽ നേദ്യച്ചോറ് തന്നെ ആർഭാടം. എന്നാൽ ദുരിതങ്ങളുടെ പാച്ചിലിൽ കാൽവഴുതി വീണില്ല രാമൻ. 1909 ഫെബ്രുവരി 10 ന് കുന്നേക്കാട്ട് പിഷാരത്ത് ഗോപാലവാധ്യാരുടെയും ലക്ഷ്‌മിപിഷാരസ്യാരുടെയും മകനായാണ് ജനിച്ചത്. ചന്ദ്രപാണി, ബാലകൃഷ്‌ണൻ, രാജഗോപാലൻ, നാരായണി– നാലുപേരായിരുന്നു കൂടപ്പിറപ്പുകൾ. അതിൽ രാമൻ എന്തിലും ഏതിലും പത്തടി മുന്നിലായിരുന്നു. മിടുക്കനായ രാമനെങ്കിലും പഠിക്കട്ടെയെന്നു വിചാരിച്ച് സഹേ‍ാദരങ്ങൾ പിന്നീട് പഠനം നിർത്തി ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള മാല കെട്ടി തുടങ്ങി. രാമൻ വിശപ്പിനെ പുസ്തകങ്ങൾ കെ‍ാണ്ടു മറികടന്നു. കാറ്റുകൊണ്ട്, ആകാശംനേ‍ാക്കി സന്തേ‍ാഷിച്ചു. കൊല്ലങ്കോട് രാജാസ് ഹൈസ്‌കൂളിലായിരുന്നു സ്‌കൂൾ പഠനം. പുസ്‌തകംവാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ പിതാവ് ഗോപാലവാധ്യാർക്ക് പാങ്ങില്ലായിരുന്നു. സങ്കടങ്ങളെ‍ാതുക്കി നിശ്ശബ്ദയായി അമ്മയും. രാമൻ ആരേ‍ാടും പരാതിപറഞ്ഞില്ല, സങ്കടപ്പെട്ടില്ല. ആരോടും ഒന്നും അഭ്യർഥിച്ചുമില്ല.



ഡോ.പി.ആർ.പിഷാരടി

ഉച്ചയൂണ് കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടുകാർ പുറത്ത് കളിച്ചുതിമിർക്കുമ്പോൾ, വിശപ്പുമറന്ന് ക്ലാസിൽ രാമൻ അവരുടെ പുസ്‌തകങ്ങൾ പകർത്തിയെഴുതി. അതു വായിക്കാൻ, പക്ഷേ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ഓലമേഞ്ഞ ഷാരത്ത് വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്ഷേത്രവിളക്കുകളുടെ വെളിച്ചത്തിലും വഴിയരികിലും ഇരുന്നായിരുന്നു പഠനം– എന്നിട്ടും രാമൻതന്നെ ക്ലാസിൽ എന്നും എപ്പോഴും ഒന്നാമൻ. അതെ‍ാന്നും വലിയ കാര്യമായി ആ കുട്ടിയെടുത്തിരുന്നില്ലെന്നാണ് അക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമിച്ചവരിൽ നിന്നു മനസ്സിലായത്. നാട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളിൽ ചിലരുടെയും സഹായത്തോടെ മദ്രാസ് സർക്കാരിന്റെ സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിച്ചു. ആ സഹായം ലഭിച്ചത് രാമനെ സംബന്ധിച്ച് ലേ‍ാട്ടറി അടിച്ചതു പേ‍ാലെയായിരുന്നു. പഠനച്ചെലവിനു ‍പേ‍ാലും തുക തികയില്ലായിരുന്നെങ്കിലും രാമൻ വീട്ടുകാരെയും സഹായിച്ചു. പഠനത്തിനും സഹേ‍ാദരങ്ങൾക്കെ‍ാപ്പം മാലകെട്ടലിനും ആകാശ നിരീക്ഷണത്തിനുമെല്ലാം ഇടയിൽ ജ്‌ഞാനപ്പാനയായിരുന്നു സന്തത സഹചാരി. ജീവിതാവസാനം വരെ അത് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ‘ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കണം പടയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിൽക്കണം’ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നതായി ശിഷ്യന്മാർ ഒ‍ാർമിക്കുന്നു.

∙ രാമന്മാർ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പേ‍ാൾ

പാലക്കാട് വിക്‌ടോറിയ കോളജിലായിരുന്നു പ്രീഡിഗ്രി പഠനം. അഛൻ വാധ്യാരെ അറിയുന്ന വടക്കന്തറയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽനിന്നു ഭക്ഷണം തരപ്പെട്ടിരുന്നു. അതു വഴി താമസവും തരമായി. വണ്ടിക്കൂലിയില്ലാത്തതിനാൽ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അമ്മാമ പാലക്കാട്ടുനിന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നത് പെങ്ങളുടെ മകൻ വരദരാജ പിഷാരടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ണീർ നനവുള്ള ഒ‍ാർമകളാണ് രാമന്റെ പഠനവും കുടുംബത്തിലെ അന്നത്തെ ഒ‍ാരേ‍ാ ദിവസവും. എന്നാൽ അതെ‍ാന്നും രാമനെ പിൻതിരിപ്പിച്ചില്ല. തിരിച്ചിറപ്പിള്ളി സെന്റ് ജോസഫ് കോളജിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം ഫിസിക്‌സിൽ ഓണേഴ്‌സ് ബിരുദമെടുത്തു. തുടർപഠനത്തിന് സാമ്പത്തികം തടസ്സമായപ്പോൾ ഹോളിക്രോസ്, ചെന്നൈ ലൊയോള കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപകനായി. ജേ‍‌ാലിയും പഠനവും ഒരുമിച്ചുകൊണ്ടു പോയി. അങ്ങനെ ശാസ്‌ത്രത്തിൽ ഉന്നത ബിരുദം നേടി.



ലോകപ്രശസ്‌ത ശാസ്‌ത്രജ്‌ഞൻ സി.വി.രാമനുമായുളള പരിചയമാണ് കെ‍ാല്ലങ്കേ‍ാട്ടെ രാമന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത്. ഇരു രാമന്മാരുടെയും കണ്ടുമുട്ടൽ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷണത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ പിന്നീട് മാറ്റിയെന്നു പറയാം. സി.വി.രാമന്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് കോളജ് അധ്യാപക ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് 1942 ൽ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്‌ഥാ വകുപ്പിൽ (ഐഎംഡി) ഗവേഷണത്തിന് ചേർന്നു. കാലാവസ്ഥ പഠിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിദേശങ്ങളിലേക്കു പേ‍ാകുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ കാലാവസ്‌ഥ പഠിക്കാൻ കടൽ കടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പിഷാരടി തെളിയിച്ചു. രാജ്യം അത് അംഗീകരിച്ചു. മറ്റു ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണ്ണുതുറപ്പിച്ച കണ്ടെത്തലുകളായിരുന്നു രാമന്റേത്. സ്‌ഥാനമാനങ്ങൾ മഴ പോലെ വന്നുപോകും എന്നായിരുന്നു രാമപിഷാരടിയുടെ നിലപാട്.

∙ കാറ്റു പിടിക്കാത്ത പ്രവചനങ്ങൾ

കർഷകർക്കും മീൻപിടിത്തക്കാർക്കും ഇടയിൽ നിന്നുതന്നെ മഴയെയും കാലാവസ്ഥയെയും കുറിച്ച് അടിസ്‌ഥാന അറിവ് ലഭിക്കും. അതിന്റെ ശാസ്‌ത്രീയത ഉറപ്പാക്കിയാൽ മതി. കാലാവസ്‌ഥയും തെങ്ങുകളുടെ കാറ്റുവീഴ്‌ചയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് പരമ്പരാഗത കാലാവസ്‌ഥാ ഗവേഷണലോകത്തെ അദ്ദേഹം ഞെട്ടിച്ചു. ആ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഇപ്പേ‍ാഴും കാറ്റുവീഴ്ചയുടെ ഗവേഷണത്തിന് അടിസ്ഥാനം. കാലവർഷത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വ്യതിയാനത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങുന്നതായി അദ്ദേഹം അന്നുതന്നെ ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം വ്യക്തമായ സൂചനകൾ നൽകിയിരുന്നു. കൃഷിക്കാരെയും മീൻപിടിത്തക്കാരെയും ആ മാറ്റത്തിനെ‍ാത്ത് ജീവിക്കാൻ ഒരുക്കണം. കാറ്റിന്റെ ഗതിനോക്കി കാലവർഷപ്രവചനം കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമാക്കിയ പിഷാരടിയെ ശാസ്‌ത്രലോകം അദ്ഭുതാദരവോടെയാണ് കണ്ടത്. കാറ്റുപിടിക്കാത്ത പ്രവചനങ്ങളായിരുന്നു ഒരോന്നും. സാധാരണക്കാരുടെ അനുഭവങ്ങളും ശാസ്‌ത്രവും യോജിപ്പിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ.



∙ നാട്ടുവെളിച്ചം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ?

വായുമണ്ഡലത്തിന്റെ ഗതിക ഊർജത്തെക്കുറിച്ചും (കൈനറ്റിക് എനർജി) തെക്കു കിഴക്കൻ കാലവർഷത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം നടത്തിയ പഠനങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളുമാണ് ഇപ്പോഴും മേഖലയിലെ പ്രധാന ആശ്രയം. ഉത്തരാർധഗോളത്തിലെ ഗതിക ഊർജത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭൂമധ്യരേഖയ്‌ക്കും ഉത്തര അക്ഷാംശരേഖയ്ക്കും ഇടയിലാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. നാട്ടുവെളിച്ചം സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം നിർണായക കണ്ടെത്തൽ നടത്തി. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും, മറ്റു പ്രകാശ സ്രോതസ്സുകളൊന്നും ഇല്ലാതെതന്നെ, വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ മനുഷ്യർക്കും മറ്റു ജീവികൾക്കും കഴിയുന്നത് നാട്ടുവെളിച്ചം കൊണ്ടാണ്. ഭൂമിക്കു ചുറ്റും 100 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതികരണവുമാണ് നാട്ടുവെളിച്ചം ഉണ്ടാകുന്നതിനു പിന്നിലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.

ഡോ.പി.ആർ.പിഷാരടി ജനിച്ച കെ‍ാല്ലങ്കേ‍ാട് പെരുംതൃക്കേ‍ാവിൽ വീട്.

തെങ്ങിന്റെ കാറ്റുവീഴ്‌ചയെക്കുറിച്ച് റിമോട്ട് സെൻസിങ് വഴി പിഷാരടി നടത്തിയ പഠനം ആ മേഖലയിൽ ഇന്നും അടിസ്‌ഥാന അറിവാണ്. കാലവർഷത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കാനും റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഫലപ്രദമായി പ്രയോഗിച്ചു. കൂടുതൽ വെള്ളം ആവശ്യമായി വരുന്ന നെൽ വിത്തിനങ്ങൾ അധികനാൾ ഉപയോഗിക്കാനാകില്ലെന്ന പിഷാരടിയുടെ നിരീക്ഷണം പിന്നീട് യാഥാർഥ്യമായി. പല ഗവേഷങ്ങളും അനുഭവവും അതു തെളിയിച്ചു. കുളങ്ങളുണ്ടാക്കി മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുകയാണ് വരൾച്ചയും കുടിവെള്ളക്ഷാമവും നേരിടാനുള്ള വഴിയെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദേശം കേരളമൊഴികെയുളള പല സംസ്‌ഥാനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കി ഫലംകണ്ടു.

∙ നക്ഷത്രങ്ങളിലെ എക്‌സ്–റേ കിരണങ്ങൾ

രാജ്യത്തെ നീർത്തട പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്‌ഞാതാവും പിഷാരടിയാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളിൽനിന്നുള്ള എക്‌സ്‌–റേ വികിരണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തെ ബാധിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. കാലാവസ്‌ഥാ പ്രവചനത്തിന് സൂപ്പർ കംപ്യൂട്ടറുകൾ സ്‌ഥാപിക്കുന്നതിന് തുടക്കമിട്ടു. പത്മശ്രീ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുംനിന്ന് ബഹുമതികളും പുരസ്‌കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. ലോക കാലാവസ്‌ഥാശാസ്ത്ര സംഘടനയുടെ ഉപദേശകസമിതി അധ്യക്ഷനുമായി. ജോലിയിൽ ഇരിക്കേ സർക്കാർ സഹായത്തോടെ രാമൻ കലിഫോർണിയ സർവകാലാശാലയിൽനിന്നു മീറ്ററോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദവും പിഎച്ച്‌ഡിയും നേടി. അവിടെ ഉയർന്ന പദവിയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ നിരവധി ഉണ്ടായെങ്കിലും തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തി സേവനം തുടർന്നു. സ്വന്തം നാടിനെയാണ് താൻ സേവിക്കേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്.



പുണെയിൽ ആരംഭിച്ച ഇൻസ്‌റ്റിട്ട്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ മീറ്ററോളജിയുടെ (ഐഐടിഎം) ഡയറക്‌ടറായ അദ്ദേഹം പിന്നീട്, ഐഎസ്‌ആർഒ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറിയിൽ വിക്രം സാരാഭായിക്കൊപ്പം ഗവേഷണം നടത്തി. കൊളാബ ഓബ്‌സർവേറ്ററി ഡയറക്‌ടർ, ഐഎസ്ആർഒ സ്പേസ് സെന്ററിൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് മീറ്ററോളജി ഡയറക്ടർ എന്നീ നിലകളിലും സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു. ഈസമയത്താണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിനുളള റി‍മോട്ട്സെൻസിങ് സംവിധാനത്തിന് പിഷാരടി തുടക്കം കുറിച്ചത്. 91 വയസ്സു വരെ അഹമ്മദാബാദ് ഫിസിക്കൽ ലബേ‍ാറട്ടറിയിൽ ഗവേഷകനായിരുന്നു. ജീവിതത്തിലെ അവസാന നാൾ വരെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിൽ സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹം 93–ാം വയസിൽ 2002 സെപ്റ്റംബർ 24 നാണ് യാത്രയായത്.



∙ നാട് അദ്ദേഹത്തേ‍ാടു ചെയ്തത്..!



സഹോദരിയുടെ ചികിൽസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവസാനം അദ്ദേഹം കെ‍ാല്ലങ്കേ‍ാട് എത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെല്ലാം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് താമസം. ബന്ധുക്കളിൽ ചിലരാണ് ഇപ്പേ‍ാൾ, ജന്മവീടായ കുന്നേങ്കാട്ട് ഷാരത്തുളളത്. വീട് വീണുപേ‍‌ാകരുതെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ‘‘തനി കേരളീയനും എന്നാൽ സാർവലൗകീകനുമായ പ്രതിഭ. വിക്രമാദിത്യകഥ പോലെ ആകാംക്ഷയും അദ്ഭുതവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ ജീവിതം’’–സുഹൃത്തിനെ കവി ഇയ്യങ്കോട് ശ്രീധരൻ ഓർമിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പിഷാരടിയുടെ സ്‌മരണയ്‌ക്ക് കേരളം കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്‌തില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, നന്ദികേട് കാണിക്കുകയും ചെയ്‌തു.



കണ്ണൂർ സർവകാലാശാലയിൽ പിഷാരടിയുടെ പേരിൽ ആരംഭിച്ച അന്തരീക്ഷ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അടച്ചു പൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ‘കടപ്പാടും നന്ദിയും ആദരവും’ പ്രകടിപ്പിച്ചത്! ഗവേഷണം മാത്രമായി നടത്തേണ്ടെന്നായിരുന്നു അധികൃതരുടെ നിലപാട്. ഡോ. പി.ആർ.പിഷാരടി സ്‌മാരക ശാസ്‌ത്ര സാംസ്‌കാരിക കേന്ദ്രം എന്ന പേരിൽ കെ‍ാല്ലങ്കേ‍ാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ കെ.സത്യപാൽ സെക്രട്ടറിയായുള്ള സ്‌ഥാപനം മാത്രമാണ് ജന്മനാടായ കൊല്ലങ്കോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒ‍ാർമയ്ക്കുള്ളത്. പിഷാരടിയുടെ പേരിൽ സംസ്‌ഥാനത്ത് അന്തരീക്ഷ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്‌ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ആഗ്രഹമായി അവശേഷിക്കുന്നു.

English Summary: Who is Dr. P. Rama Pisharody, the Father of Remote Sensing in India?