മഴ കനിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ; ഡൽഹിയിൽ ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 121.7 മില്ലീമീറ്റർ മഴ, മെച്ചപ്പെട്ട് വായു നിലവാരം

ഡൽഹിയിൽ ഈ മാസം നഗരത്തിൽ ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 121.7 മില്ലീമീറ്റർ മഴ. കഴിഞ്ഞ 16 വർഷത്തിനിടെ ഒക്ടോബർ മാസം ലഭിച്ച ഏറ്റവും കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ മഴ നിലയാണിതെന്നു കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. മൺസൂൺ സജീവമായിരുന്ന ഓഗസ്റ്റിൽ ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ (41.6 മില്ലീമീറ്റർ) 3 മടങ്ങാണ് ഈ മാസം ഇതുവരെ ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ ലഭിച്ച 122.5 മില്ലീമീറ്റർ മഴയുടെ റെക്കോർഡും തകർക്കപ്പെട്ടേക്കാമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. 2020, 2018, 2017 വർഷങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നഗരത്തിൽ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. 2017ൽ 47.3 മില്ലീമീറ്റർ മഴയാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 28 മില്ലീമീറ്റർ മഴയാണു ഒക്ടോബറിലെ ശരാശരി മഴനില.

15 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴപ്പെയ്ത്താണു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8.30 വരെ ലഭിച്ചത് 74 മില്ലീമീറ്റർ മഴ. ഏതാനും ദിവസം മുൻപു നീങ്ങിയ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ശരാശരിയിൽ താഴെയാണു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 29നു മൺസൂൺ മാറിയതായി കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ സീസണിലെ ആകെ മഴപ്പെയ്ത്ത് 516.9 മില്ലീമീറ്റർ മാത്രമായിരുന്നു. 758.9 മി.മീ ആണു നഗരത്തിലെ ശരാശരി മഴ. എന്നാൽ ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളായി ഈ കുറവിനു പരിഹാരമായി.

ശനിയാഴ്ച നഗരത്തിലെ താപനില ശരാശരിയിലും 10 ഡിഗ്രി കുറവാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തുടർച്ചയായ മഴ നഗരത്തിലെ വായുനിലവാരം വീണ്ടും തൃപ്തികരമായ നിലയിലെത്തിച്ചു. ഞായറാഴ്ച നഗരത്തിലെ കുറഞ്ഞ താപനില 24 ഡിഗ്രിയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച ഏറ്റവും കൂടിയ താപനില 23.4 ഡിഗ്രിയായിരുന്നു. 2011നു ശേഷം ഒക്ടോബറിൽ കൂടിയ താപനില ഈ നിലയിലെത്തുന്നത് ആദ്യം. വരും ദിവസങ്ങളിലും താപനില കുറവായിരിക്കുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. ഇന്നും നാളെയും കൂടിയ താപനില 26 ഡിഗ്രിയും കുറഞ്ഞ താപനില 22 ഡിഗ്രിയുമായിരിക്കുമെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനം.

അതേസമയം, ശക്തമായ മഴയിൽ നഗരത്തിലെ വായു നിലവാരം തൃപ്തികരമായ സ്ഥിതിയിലെത്തി. ഇന്നലെ രാവിലെ വായു നിലവാര സൂചിക(എക്യുഐ) 54 എന്ന നിലയാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ നഗരത്തിലെ വായുനില മോശം അവസ്ഥയിലെത്തിയിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച 211 ആയിരുന്നു എക്യുഐ. എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ തൃപ്തികരമായ നിലയിലേക്ക് ഇതു മടങ്ങിയെത്തി.

