മൂടൽ മഞ്ഞിന്റെ കുളിരണിഞ്ഞ് ഡൽഹി നഗരം; മഴപ്പെയ്ത്തിലും ഒക്ടോബറിൽ പുതിയ റെക്കോർഡ്

ഈ സീസണിൽ ആദ്യമായി ഡൽഹിയിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ മൂടൽമഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത മഴയും താപനില കുറഞ്ഞതുമാണ് മൂടൽമഞ്ഞ് രൂപപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. മഴ കാരണം ഡൽഹിയിലെ വായു നിലവാരം ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടെങ്കിലും 15 മുതൽ വായുനിലവാരം മോശമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ഒക്ടോബർ മഴപ്പെയ്ത്തിൽ നഗരത്തിനു പുതിയ റെക്കോർഡ്. ഈ മാസം ഇതുവരെ ലഭിച്ചതു 128.2 മില്ലീമീറ്റർ മഴയാണ്. 1956നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയാണിത്. ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ അനുസരിച്ച് 1956 ഒക്ടോബറിൽ 236.2 മില്ലീമീറ്റർ മഴയാണു ഡൽഹിക്കു ലഭിച്ചത്. റെക്കോർഡ് 1954ലേതാണ്; അന്നു 238.2 മില്ലീമീറ്റർ മഴയാണു ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ 122.5 മില്ലീമീറ്റർ മഴയാണു ഡൽഹിക്കു ലഭിച്ചിരുന്നത്. 2020, 2018, 2017 വർഷങ്ങളിൽ ഒക്ടോബറിൽ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. 2019ൽ 7.3 മില്ലീമീറ്റർ മഴയാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

