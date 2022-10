നൽകുന്നത് അഴുകിയ മത്സ്യം, ആഹാരം കിട്ടാതെ ചത്ത് സമുദ്രജീവികൾ; നരകമായി ഒരു പാർക്ക്

സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ വളരേണ്ട ജീവികളെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാനായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മൃഗസ്നേഹികൾ കാലങ്ങളായി ശബ്ദമുയർത്തുന്നുണ്ട് . എന്നാൽ മൃഗശാലകളുടെ എണ്ണത്തിനോ അവിടങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നവരുടെ സംഖ്യയ്ക്കോ കുറവു വരുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഇപ്പോഴിതാ ഫ്ലോറിഡയിലെ മയാമിയിൽ സമുദ്ര ജീവികളെ പാർപ്പിക്കുന്ന ഒരു അക്വേറിയത്തിൽ അവ അനുഭവിക്കുന്ന നരകയാതനകളുടെ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. വിശപ്പടക്കാൻ വേണ്ടത്ര ആഹാരമോ സംരക്ഷണമോ കിട്ടാതെ പട്ടിണികിടന്ന് സമുദ്രജീവികൾ ഇവിടെ ചാവുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

മൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പീപ്പിൾ ഫോർ എത്തിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ആനിമൽസ് എന്ന സംഘടനയാണ് സീക്വേറിയത്തിലെ ദുരവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. യുഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അടക്കമുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ശേഷമാണ് സംഘടന റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പല ജീവികൾക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള ആഹാരം പോലും നൽകുന്നില്ല. അഴുകിയ മത്സ്യമാണ് നാമമാത്രമായി നൽകുന്ന ആഹാരം.

ആഹാരം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ജീവികളിൽ പലതും വേണ്ടത്ര ശരീരഭാരം ഇല്ലാതെ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ നിലയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പട്ടിണി കിടന്ന് ഒരു മാനറ്റി ചത്ത സംഭവവും അടുത്തയിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ദിനംപ്രതി നടക്കുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മൃഗരോഗ വിദഗ്ധയായ ഡോക്ടർ ജന്നാ വാലസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം സമുദ്രജീവികളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് പലയാവർത്തി ആശങ്കകൾ അറിയിച്ചിട്ടും സീക്വേറിയത്തിലെ രീതികൾക്ക് അധികൃതർ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല.

സീക്വേറിയത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായ ലോലിറ്റ എന്ന ഓർക്ക തിമിംഗലത്തിന്റെ ജീവിതം മുൻപുതന്നെ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെത്തിച്ച തിമിംഗലത്തിന്റെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊന്ന് ചത്തതോടെ 40 വർഷമായി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. വിശാലമായ സമുദ്രത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട തിമിംഗലത്തെ ചെറിയൊരു ടാങ്കിൽ ഡോൾഫിനുകളോടൊപ്പം പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനെത്തുടർന്ന് അതിന്റെ മാനസികാരോഗ്യം തകരാറിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമോ ആഹാരമോ ലഭിക്കാതെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചത് മൂലം അവയുടെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ പോലും മാറിയതായി ഡോക്ടർ ജന്ന പറയുന്നു. ഇവയുടെ ആരോഗ്യം നില തൃപ്തികരമല്ല എന്നാണ് രക്ത പരിശോധനകളിലും തെളിയുന്നത്. 2021ൽ നടന്ന അന്വേഷണങ്ങളുമായി ഡോക്ടർ ജന്ന സഹകരിച്ചതോടെ സീക്വേയറിയത്തിലെ ജോലി അവസാനിപ്പിക്കുവാനും വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാതിരിക്കുവാനും വേണ്ടി ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകാമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാഗ്ദാനവും നൽകിയിരുന്നു. അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾൾ കണ്ട് മനസ്സുമടുത്തുപോയ ജന്ന പണം വാങ്ങാതെ തന്നെ ജോലി വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

സീലുകളും ഡോൾഫിനുകളുമടക്കം നിരവധി ജീവികൾ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഇവിടെ ചത്തിട്ടുണ്ട്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും സീക്വേറിയത്തിലെ ജീവികൾ നന്നേ ശോഷിച്ച നിലയിലാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. പല ജീവികളുടെയും എല്ലുകൾ തെളിഞ്ഞു കാണാവുന്ന തരത്തിൽ ശാരീരിക സ്ഥിതി മോശമായിരിക്കുന്നു. 1955 ലാണ് സീക്വേറിയം ആരംഭിച്ചത്. അന്നു മുതലിങ്ങോട്ട് സമുദ്രജീവികളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥാപനം.

