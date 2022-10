അറബിക്കടലിൽ ചക്രവാതച്ചുഴി, തമിഴ്നാടിനു മുകളിൽ ന്യൂനമർദ പാത്തി; കേരളത്തിൽ വ്യാപക മഴ

അറബിക്കടലില്‍ ചക്രവാതച്ചുഴി രൂപംകൊണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപക മഴ. 12 ജില്ലകളില്‍ യെലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കണ്ണൂരും കാസര്‍കോടും മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല. മലയോര മേഖലകളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണു യെലോ അലർട്ട്. ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, വയനാട് ഒഴികെ 9 ജില്ലകളിൽ നാളെ യെലോ അലർട്ട്. ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണു സാധ്യത.

കേരള– കർണാടക തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനു തൽക്കാലം തടസ്സമില്ല. തെക്കു കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ കേരള തീരത്തെ ചക്രവാതച്ചുഴി, ഇതിൽ നിന്നു വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ വരെ കേരളത്തിനും തമിഴ്നാടിനും മുകളിലൂടെ ന്യൂനമർദ പാത്തി, തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിൽ മറ്റൊരു ചക്രവാതച്ചുഴി എന്നിവയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വ്യാപക മഴയ്ക്കു കാരണം. വ്യാഴാഴ്ച ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടാൽ മഴ ഇനിയും ശക്തമാകും.

മണിക്കൂറില്‍ 40 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ കാറ്റ് വീശാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മലയോരമേഖലയില്‍ കനത്തമഴ പെയ്യുകയാണ്. ചുള്ളിമാനൂര്‍ വഞ്ചുവത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരം–ചെങ്കോട്ട ദേശീയപാതയില്‍ ഗതാഗത തടസമുണ്ടായി. പുലര്‍ച്ചെ നാലു മണിയോടെയായിരുന്നു 20 അടി ഉയരമുള്ള മണ്‍തിട്ട ഇടിഞ്ഞത്. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് നീക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലും പലയിടത്തും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും ഇന്നലെ ഉച്ച മുതല്‍ കനത്ത മഴയുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിലും കൊല്ലത്തും ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുതല്‍ ഇടവിട്ട് പെയ്ത കനത്ത മഴയ്ക്ക് അല്‍പം ശമനമുണ്ട്. കുട്ടനാട്ടില്‍ രണ്ടാംകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പിനെ മഴ ബാധിക്കും.

ഒരാഴ്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയിൽ ഏറെയും ലഭിച്ചത് വയനാട്, ഇടുക്കി, തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ. ഒരാഴ്ച മുൻപ് മഴക്കണക്കിൽ ഏറെ പിന്നിലായിരുന്നു ഈ ജില്ലകൾ. വയനാട് ജില്ലയിൽ പെയ്തത് 19% അധിക മഴയാണ്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഇടുക്കി 15.95 സെ.മീ., തിരുവനന്തപുരം 12.35, പത്തനംതിട്ട 11.38, വയനാട് 10.34 എന്നിങ്ങനെ മഴ ലഭിച്ചു. ഞായറാഴ്ച എറണാകുളം നേര്യമംഗലത്ത് 10 സെ.മീ. മഴ പെയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്തെ പെരുങ്കടവിള, പാലക്കാട്ടെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 7 സെ.മീ. വീതവും മഴ കിട്ടി

English Summary:Low-pressure area over Bay of Bengal may trigger rain in Kerala