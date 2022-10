മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ടൈറ്റാനിക് കാണാൻ 30 വർഷങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം; രണ്ടു കോടിയിലധികം ചെലവഴിച്ച് റെനാറ്റ

ടൈറ്റാനിക്... മറക്കാനൊക്കുമോ ഈ പേര്. ലോകത്ത് അനേകായിരം കപ്പലുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടേറെ കപ്പലുകൾ മുങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ കപ്പലുകളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലെത്തുന്ന പേര് ഏതെന്നു ചോദിച്ചാൽ അതു ടൈറ്റാനിക് എന്നു തന്നെയാകും. 1997ൽ വിഖ്യാത ഹോളിവുഡ് സിനിമാ സംവിധായകൻ ജയിംസ് കാമറൺ ടൈറ്റാനിക് എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഈ കപ്പലിന്റെ ദുരന്തകഥ സിനിമയാക്കി. ലിയനാർഡോ ഡികാപ്രിയോയും കെയ്റ്റ് വിൻസ്ലറ്റും മത്സരിച്ചഭിനയിച്ച ഈ ചിത്രം മികച്ച ചിത്രത്തിന്റേതുൾപ്പെടെ 11 ഓസ്‌കറുകൾ നേടി ക്രിട്ടിക്കൽ അംഗീകാരം നേടുകയും ലോകമെമ്പാടും ലഭിച്ച അഭൂതമായ ജനപ്രീതിയാൽ ബ്ലോക്ബസ്റ്റർ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്തു. ടൈറ്റാനിക് റിലീസ് ചെയ്തു കുറച്ചുകഴിഞ്ഞതോടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണംവാരിപ്പടമെന്ന നിലയിലേക്ക് അതുമാറി. 2010ൽ ജയിംസ് കാമറണിന്റെ തന്റെ അവതാർ, ഈ റെക്കോർഡ് മറികടക്കുന്നതുവരെ ഈ സ്ഥിതി തുടർന്നു. ഇന്നും ലോകത്തെ ഏറ്റവും കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രങ്ങളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ടൈറ്റാനിക്.

ടൈറ്റാനിക് എന്ന കപ്പലും അതിന്റെ ദുരന്തകഥയും ജനമനസ്സുകളിൽ എത്രത്തോളം സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ചില തെളിവുകൾ മാത്രമാണ് ഇത്. ഇപ്പോഴിതാ ടൈറ്റാനിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിചിത്രകഥ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കക്കാരിയായ റെനാറ്റ ജോൺസിന്റേതാണ് ഈ കഥ. 50 വയസ്സുള്ള ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ റെനാറ്റ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി തന്റെ സമ്പാദ്യമൊരുക്കിയത് ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. ഒടുവിൽ ഈ വർഷം ആ ലക്ഷ്യം സാധിച്ചു. ആഴക്കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ തകർന്നുകിടക്കുന്ന ടൈറ്റാനിക് കാണുകയെന്നതായിരുന്നു റെനാറ്റയുടെ സ്വപ്നം. കുട്ടിക്കാലത്ത് ടൈറ്റാനിക്കിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സിനിമ കണ്ടതാണ്( ജയിംസ് കാമറണിന്റെ ചിത്രമല്ല) റെനാറ്റയുടെ മനസ്സിൽ ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ ഒരു ആവേശമായി നിറച്ചത്. തകർന്നുകിടക്കുന്ന ടൈറ്റാനിക്കിനെ എന്നെങ്കിലും കാണണമെന്ന് അന്നേ റെനാറ്റ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. ഇതിനു സഹായകമാകുമെന്ന തരത്തിൽ ഓഷ്യനോഗ്രഫിയാണ് തന്റെ പാഠ്യവിഷയമായി റെനാറ്റ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

എന്നാൽ റെനാറ്റയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ തകർച്ച കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ അവർ കോളജിൽ പഠിച്ച 1985 കാലയളവിലാണ് ടൈറ്റാനിക്കിനെ സമുദ്ര പര്യവേക്ഷകർ വടക്കൻ അറ്റ്‌ലാന്റിക്കിലെ ന്യൂഫൗണ്ട്‌ലാൻഡിനു സമീപം കണ്ടെത്തുന്നത്. ടൈറ്റാനിക് എന്നെങ്കിലും കാണണമെന്ന് റെനാറ്റ അന്നേ മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു. ഇതിനു വേണ്ട പണം സ്വരുക്കൂട്ടാനായി കൂടുതൽ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ബാങ്കിങ് മേഖലയിലേക്ക് അവർ ചുവടുമാറ്റി. ഒടുവിൽ ഈ വർഷം നടന്ന ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് എക്‌സ്പഡിഷനിൽ റെനാറ്റയും അണിചേർന്നു. രണ്ടുകോടിയിലധികം തുകയാണ് അവർ ഇതിനായി മുടക്കിയത്. സമുദ്രാന്തർയാനത്തിൽ മറ്റ് 4 പേർക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലെത്തി റെനാറ്റ തന്റെ സ്വപ്‌നസാക്ഷാത്കാരം നേടി.

ദുരന്തക്കടലിലെ കപ്പൽ

വൈറ്റ് സ്റ്റാർ ലൈൻ എന്ന കപ്പൽ കമ്പനിയാണു ടൈറ്റാനിക്കിനെ നിർമിച്ച് പുറത്തിറക്കിയത്.ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ആഢംബരക്കപ്പൽ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ടൈറ്റാനിക്ക് ഒരിക്കലും തകരില്ലെന്നും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗികളായ കുനാർഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ വൻകിട കപ്പലുകളോട് കിടപിടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വൈറ്റ് സ്റ്റാർ ലൈൻ ടൈറ്റാനിക്ക് നിർമിച്ചത്.വടക്കൻ അമേരിക്കയുടെയും യൂറോപ്പിന്റെയും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയ ടൈറ്റാനിക്കിനെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾ അന്നത്തെ കാലത്തെ പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ ഒന്നാം പേജിൽ ഇടതടവില്ലാതെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു.മൂന്നു വർഷത്തോളം ഇടവേളകളില്ലാതെയുള്ള നിർമാണത്തിലൂടെയാണ് ടൈറ്റാനിക്ക് യാഥാർഥ്യമായത്.

മേയ് 31നു അയർലൻഡിലെ ബെൽഫാസ്റ്റിൽ നടന്ന ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ 'നീറ്റിലിറക്കൽ' ചടങ്ങു കാണാനായി ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്. ഒടുവിൽ ലോകം കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷം താമസിയാതെ തന്നെ സമാഗമമായി. 1912 ഏപ്രിൽ പത്തിനു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സതാംപ്ടണിൽ നിന്ന് 2240 യാത്രക്കാരുമായി ടൈറ്റാനിക് കന്നിയാത്ര തുടങ്ങി. അറ്റ്‌ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയ കപ്പലിന്റെ ലക്ഷ്യം അമേരിക്കൻ നഗരമായ ന്യൂയോർക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ വിധിയുടെ തീരുമാനം മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ടൈറ്റാനിക്കിനു മരണദൂതുമായി ഒരു ഭീമൻ മഞ്ഞുമല വടക്കൻ അറ്റ്‌ലാന്റിക്കിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ദുരന്തം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് കപ്പലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതു കാണുകയും കപ്പലിന്റെ ഗതിമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അതൊന്നും ഫലപ്രദമായില്ല.കപ്പൽ മഞ്ഞുമലയിലിടിച്ചു. അന്നത്തെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടിയടയാളമായ ടൈറ്റാനിക്ക് താമസിയാതെ തന്നെ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കു മുങ്ങിപ്പോയി.ആയിരത്തഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകൾ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചു.

ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് സംഭവ സ്ഥലത്തുകൂടി യാത്ര ചെയ്ത ജർമൻ കപ്പലായ പ്രിൻസ് ആഡൽബർട്ടിലെ നാവികർ, ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധമായ ആ മഞ്ഞുമലയുടെ ചിത്രമെടുത്തു. ടൈറ്റാനിക് മഞ്ഞുമലയുമായി ഇടിച്ചിടത്ത്ചുവന്ന പെയിന്റ് അപ്പോഴും പറ്റിയിരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ മഹാദുരന്തത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പു പോലെ. പിന്നീട് ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനായി അയച്ച മിനിയ എന്ന കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റനായ ഡി കാർട്ടറ്റും മഞ്ഞുമലയുടെ ചിത്രമെടുത്തു. ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതായിരുന്നു ഈ മഞ്ഞുമലയെന്നു ഗവേഷകർ പറയുന്നു.മഞ്ഞുമൂടിയ ദ്വീപായ ഗ്രീൻലൻഡിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഈ മഞ്ഞുമല ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തം നടക്കുന്നതിന് 4 വർഷം മുൻപ് പൊട്ടിമാറി ആർക്ടിക് സമുദ്രത്തിൽ ഒഴുകിനടന്നു.

യാത്രയിൽ കൂടുതൽ മഞ്ഞിനെ ആവാഹിച്ച് മഞ്ഞുമല കടുത്തു കരുത്തുറ്റതായി. ഇതിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം സമുദ്രത്തിനടിയിലും ചെറിയൊരു ഭാഗം വെളിയിലുമായി സ്ഥിതി ചെയ്തു. കപ്പലിൽ നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായി തോന്നുമെങ്കിലും താഴോട്ട് നല്ല ആഴവും വ്യാപ്തിയും ഇതു കൈവരിച്ചിരുന്നു. വെള്ളത്തിനു മുകളിൽ തന്നെ 100 അടി പൊക്കവും 400 അടി വ്യാസവും ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു. ടൈറ്റാനിക് തകർന്ന വർഷം ഗ്രീൻലൻഡിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ ഇത്തരം മഞ്ഞുമലകൾ വന്നെങ്കിലും അവയിൽ പലതും ആർട്ടിക്കിൽ നിന്ന് അന്റാർട്ടിക്കിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനിടെ നശിച്ചുപോയി.എന്നാൽ ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ദൗർഭാഗ്യത്തിന് ഈ മഞ്ഞുമല മാത്രം നിലനിന്നു.ദുരന്തത്തിനു ശേഷം ഈ മഞ്ഞുമല കുറച്ചുകാലം കൂടി നിലനിന്നെന്നും തുടർന്ന് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തിലേക്ക് ലയിച്ചുചേർന്നെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.

