ജീവനോടെ പിത്തരസം കുത്തിയെടുക്കും, ഇടുങ്ങിയ കൂട്ടിൽ കരടികളോട് കൊടുംക്രൂരത

നിന്നുതിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത കൂടുകളിൽ വർഷങ്ങളോളം അനങ്ങാനാകാതെ കിടക്കുന്ന കരടികൾ. ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ഈ കാഴ്ച വിയറ്റ്നാമിലെ കരടി ഫാമുകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഇരുട്ടു നിറഞ്ഞ മുറികളിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണവുമായി ഇവ കഴിയേണ്ടത് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമല്ല. ജീവിതകാലം മുഴുവനുമാണ്. 25-30 വർഷമാണ് കരടികളുടെ ശരാശരി ജീവിതകാലം. ജനനം മുതൽ ജീവിതാവസാനം വരെ എന്തിനാണ് കരടികളെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിലടയ്ക്കുന്നത്? അതിനു പിന്നിലൊരു വലിയ അന്ധവിശ്വാസമുണ്ട്. കരടികളുടെ പിത്തരസം ഏഷ്യയിലെ ചില രാജ്യങ്ങളിലെ പരമ്പരാഗത ഔഷധക്കൂട്ടുകളുടെ ഭാഗമാണ്. ഈ ഔഷധങ്ങളൊന്നും ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നിട്ടാണ് ഇതിന്റെ പേരിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരത. ഏഷ്യാറ്റിക് ബ്ലാക്ക് എന്നും ബൈൽ കരടി എന്നും ബാറ്ററി കരടിയെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇവയിൽനിന്ന് അതിക്രൂരമായ രീതിയിലാണ് പിത്തരസം ശേഖരിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗികമായി വിയറ്റ്നാമിൽ കരടിവളർത്തൽ നിരോധിച്ചെങ്കിലും അനധികൃതമായി തുടരുന്ന ഫാമുകൾ ഇന്നും ഏറെയാണ്. അടുത്തിടെ അത്തരമൊരു ഫാമിൽനിന്ന് ഒരു കരടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് വലിയ വാർത്തയായി. പാഡിങ്ടൺ എന്ന പെൺ കരടി ഇനി ജീവിക്കുക വേദനകളില്ലാത്ത ലോകത്താണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കരടികളുടെ പിത്തരസത്തിന് ഇത്രയേറെ ഡിമാൻഡ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ജന്തുസ്നേഹികൾക്കു പറയേണ്ടി വരുന്നത്? എന്താണ് പാഡിങ്ടണിന്റെ കഥ?

∙ നരകയാതനകളിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പാഡിങ്ടൺ

പാഡിങ്ടൺ എന്ന കരടി, നിന്നുതിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത കൂട്ടിൽ കഴിഞ്ഞത് 17 വർഷമാണ്. മാംസത്തിനോ രോമത്തിനോ വേണ്ടിയല്ല, പിത്താശത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പിത്തരസം ശേഖരിക്കാനാണ് അനധികൃതമായി കൂടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അത്തരമൊരു ഫാമിൽ നിന്നാണ് പാഡിങ്ടണെ ‘ആനിമൽ ഏഷ്യ’ എന്ന മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടന രക്ഷിച്ചത്. 17 വർഷത്തെ ദുരിതജീവിതത്തിനും അതോടെ തിരശ്ശീല വീണു.

ഏഷ്യൻ ബ്ലാക്ക് ബെയർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കരടിയെക്കുറിച്ച് സംഘടനയ്ക്ക് വിവരം നൽകിയത് വിയറ്റ്നാമിലെ വനംവകുപ്പ് അധികൃതരാണ്. വിയറ്റ്നാമിലെ നാം ദിൻഹിലാണ് ഇടുങ്ങിയ കൂട്ടിൽ അടച്ച നിലയിൽ പാഡിങ്ടണിനെ അധികൃതർ കണ്ടെത്തിയത്. പിത്തരസത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കരടിവളർത്തൽ നിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിയറ്റ്നാം അധികൃതരും ആനിമൽ ഏഷ്യയും സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിയറ്റ്നാമിലാകെ, ഏകദേശം 310 കരടികളെ ഇത്തരത്തിൽ വളർത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൂടുകളിൽ എത്തപ്പെടുന്ന കരടികൾ ജീവിതാവസാനം വരെ അവിടെ കഴിയാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. ഇടുങ്ങിയ കൂടിനുള്ളിൽനിന്ന് അവയ്ക്ക് മോചനമില്ല.

പാഡിങ്ടണിന്റെ സൂൂക്ഷിപ്പുകാരനുമായി സംഘടനയുടെ ആളുകൾ സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് അതിനെ കൈമാറാൻ ധാരണയായത്. 2005ലാണ് പാഡിങ്ടണിനെ ഇയാൾ വ്യാപാരികളിൽനിന്ന് വാങ്ങിയത്. പിന്നീട് നീണ്ട 17 വർഷക്കാലം ദുരിതജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ സംഘടനയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് പാഡിങ്ടൺ. 30 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പാഡിങ്ടണിനെ അതു കഴിഞ്ഞാലുടൻ മറ്റു കരടികളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശാലമായ സ്ഥലത്തേക്ക് തുറന്നുവിടും. ‘ആനിമൽ ഏഷ്യ’ക്കാർ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നിർജലീകരണം സംഭവിച്ച നിലയിലായിരുന്നു പാഡിങ്ടൺ. കമ്പിയഴികളിൽ കടിച്ച് പല്ലുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായ പരിചരണത്തിലൂടെ പാഡിങ്ടണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനാകുമെന്നാണ് ആനിമൽ ഏഷ്യ പ്രവർത്തകർ കരുതുന്നത്.

∙ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ദുരിതജീവിതം

കരടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രൂരതകൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് പാഡിങ്ടൺ. സമാന അവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നതും ജീവനറ്റതുമായ നിരവധി കരടികളുടെ കഥകൾ വിയറ്റ്നാമിലെ കരടി ഫാമുകൾക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഇവയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇടുന്ന കൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ കരടികൾ മരണം വരെ കഴിയേണ്ടത്. കരടികൾ എത്ര വലുതായാലും ആ കൂട് മാറ്റില്ല, അത് തുറക്കുകയുമില്ല. കൂടിനകത്ത് ഒന്നു തിരിയാൻ പോലുമാകാതെ കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഭക്ഷിച്ച് വേദനയോടെ ജീവിതം തുടരും. നിൽക്കാനോ ഒന്നു നിവർന്നിരിക്കാനോ പോലും ഇവയ്ക്കു സാധിക്കാറില്ല. മാനസികമായ തകർന്നും മുറിവേറ്റും 30 വർഷം വരെ കൂടുകളിൽ കഴിയേണ്ടിവരുന്ന ഹതഭാഗ്യരായ കരടികളുണ്ട്. നിയമങ്ങളേറെ വന്നിട്ടും ഇന്നും അവയ്ക്ക് ഈ ദുരിതക്കയത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ദശാബ്ദങ്ങളായി ഇവയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള വേട്ട ചൈനയിലും വിയറ്റ്നാമിലും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലും ഉൾപ്പെടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കരടിവേട്ട അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്തതിനാലും നിരോധനം വന്നതിനാലും ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവയെ കൂട്ടിലിട്ടു വളർത്താൻ തുടങ്ങി. അതിനനുസരിച്ച് ഇവയുടെ പിത്താശയത്തിലെ ‘ഉൽപന്നത്തിന്’ ആവശ്യക്കാരേറുകയും ചെയ്തു. അതോടെ ‘കരടിക്കൃഷി’യും ശക്തമായി. പിത്താശയത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന വസ്തു ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചും ഗുളിക രൂപത്തിലുമൊക്കെയായി വിൽക്കുന്നതാണ് രീതി. കരളിൽനിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദഹനരസമാണ് ഇങ്ങനെ പിത്താശയത്തിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത്. കൂട്ടിലടച്ച് നിന്നു തിരിയാനാകാതെ വളർത്തിയാൽ ആവശ്യത്തിന് പിത്തരസം ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനാലാണ് ഈ ക്രൂരതയും.

∙ ജീവനോടെ കുത്തിയെടുക്കുന്ന പിത്തരസം

കരടികളിലെ പിത്തരസം ഏഷ്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന പല പരമ്പരാഗത മരുന്നുകളുടെയും പ്രധാന ഘടകമാണ്. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ കരടികളെ വേട്ടയാടി കൊന്നശേഷം അവയിൽനിന്ന് പിത്തരസം ശേഖരിക്കാറായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാൽ 1980 കൾ മുതൽ പിത്തരസം ശേഖരിക്കുന്നതിനായി കരടികളെ വളർത്തിത്തുടങ്ങി. അതിനായി ജീവനുള്ളവയിൽനിന്ന് പിത്തരസം ശേഖരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകം മാർഗങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ജീവനുള്ള കരടികളുടെ പിത്താശയത്തിൽ നിന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പിത്തരസം നേരിട്ട് കുത്തിയെടുക്കാറുണ്ട്.

ഇതിനുപുറമേ സ്ഥിരമായി പിത്തരസം ശേഖരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവയുടെ പിത്താശയത്തിൽ കത്തീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കുകയോ തുളകൾ ഇടുകയോ ചെയ്യുന്ന രീതിയും പിന്തുടരാറുണ്ട്. രണ്ടായാലും ഇവ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾക്ക് പരിധികളില്ലെന്നു മാത്രം. പലപ്പോഴും ബോധം കെടുത്താതെയും ചിലയിടങ്ങളിൽ ഈ രീതികൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതിലൂടെ കരടികൾക്ക് അണുബാധ ഉണ്ടാകാനും അവ മരണപ്പെടാനുമുള്ള സാധ്യതയും ഏറെ.

പ്രത്യേകതരം ട്യൂബുകളിറക്കിയാണ് പിത്താശയത്തിൽനിന്ന് പിത്തരസം ശേഖരിക്കുന്നത്. വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇത് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കും. ഒടുവിൽ വയസ്സാകുന്നതോടെ കരടികളെ കൊന്നുകളയുകയാണ് ഫാമുകളുടെ രീതി. ഓരോ തവണയും കുറഞ്ഞത് 25,000 ഡോളറെങ്കിലും ഒരു കരടിയുടെ പിത്താശയത്തിൽനിന്നുള്ള പിത്തരസം വിറ്റാൽ ലഭിക്കും. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 12,000 ത്തോളം കരടികളെ പിത്താശയത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം വളർത്തിയിരുന്നെന്നാണു കണക്ക്. വിയറ്റ്നാമിൽനിന്ന് മോചിപ്പിച്ച കരടികൾക്കു സാരമായ പിത്താശയ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളതായി മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നീണ്ട കുഴലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പിത്താശയത്തിൽ സ്ഥിരമായി മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇവയിൽ പലതും രോഗബാധിതരായത്.

കരടികളുടെ പിത്തരസം പരമ്പരാഗത മരുന്ന് രൂപത്തിൽ (ഇടത്), പിത്തരസം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ മരുന്നിന്റെ പായ്ക്കറ്റ് (വലത്). ചിത്രം: worldanimalprotection.org

∙ അന്ധവിശ്വാസം നിറച്ച മരുന്ന്

മുടി കൊഴിച്ചിൽ മുതൽ അസ്ഥിരോഗങ്ങൾ ഭേദപ്പെടുത്താനും അപസ്മാരത്തിനും വരെ, കരടിയുടെ പിത്തരസം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ഉത്തമമാണെന്നാണ് അന്ധവിശ്വാസം. ചൈനീസ് പരമ്പരാഗത മരുന്നുകളിലെ പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളിലൊന്നാണിത്. ചൈന, വിയറ്റ്നാം, മ്യാൻമാർ, ലാവോസ്, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ഇതു പ്രചരിക്കപ്പെട്ടത്. ചൈനയിൽ ഇന്നും പലയിടത്തും ഈ രീതി തുടരുന്നുണ്ട്.

ഏഷ്യാറ്റിക് ബ്ലാക്ക് ബെയർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കരടികളെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനമായും വളർത്തിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഏതു നിമിഷവും വംശനാശത്തിലേക്കു വഴുതിവീഴാം എന്ന ഓർമപ്പെടുത്തലോടെ ഐയുസിഎന്നിന്റെ (The International Union for Conservation of Nature) റെഡ്‌ലിസ്റ്റിൽ ഇവയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും. 1980കളിൽ ഇവയുടെ വേട്ടയാടൽ നിരോധിച്ചെങ്കിലും അതിനോടകം തന്നെ പല വനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവ അപ്രത്യക്ഷമായിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു.അങ്ങനെയാണ് ഇവയെ ‘കൃഷി’ ചെയ്യാൻ തീരുമാനമായത്. യുഎസ്, ജപ്പാൻ, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ കരടിയുടെ പിത്തരസം ഉൾപ്പെടുത്തിയ ‘മരുന്നുകൾ’ വിൽപനയ്ക്കുമുണ്ട്!

ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 200 കോടി ഡോളർ വരെയെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യാറ്റിക് കരടികളുടെ പിത്താശയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളുടെ രാജ്യാന്തര കച്ചവടം. 1994ൽ ചൈന പുതുതായി ഫാം നിർമിച്ചു കരടികളെ വളർത്തുന്നത് നിരോധിച്ചെങ്കിലും രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, നിബന്ധനകളോടെ കരടികളെ വളർത്താമെന്ന് നിയമ ഭേദഗതി വരുത്തി. കൂടുകൾക്കു വലുപ്പവും വൃത്തിയുള്ള അന്തരീക്ഷവും മികച്ച പരിചരണവുമൊക്കെ നിർദേശിച്ചെങ്കിലും ഇന്നും കരടികള്‍ക്ക് ദുരിതജീവിതമാണ്. വിയറ്റ്നാമും ദക്ഷിണ കൊറിയയുമൊക്കെ പൂർണമായും ഈ കാടത്തം നിരോധിച്ചെങ്കിലും മിക്കയിടങ്ങളിലും ഇന്നും അനധികൃത ഫാമുകൾ സജീവം.

രാജ്യാന്തര മെഡിക്കൽ സംഘടനകൾ കരടികളുടെ പിത്തരസത്തിന് യാതൊരു ഔഷധഗുണവുമില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളാൻ ആരു തയാറല്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. മാത്രവുമല്ല, സർക്കാർതലത്തിൽതന്നെ കരടിയുടെ പിത്തരസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മണ്ടത്തരം നടക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡ്‌കാലത്ത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളുടെ പട്ടിക ചൈന പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ അതിലൊന്ന് കരടിയുടെ പിത്തരസം ഉൾപ്പെട്ട ഇൻജക്‌ഷനായിരുന്നു. Tan Re Qing എന്നായിരുന്നു മരുന്നിന്റെ പേര്!

∙ എങ്ങനെ പുനരധിവസിപ്പിക്കും?

മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടനകൾക്കൊപ്പംനിന്ന് കരടി ഫാമുകളുടെ നിരോധനത്തിനായും അവയുടെ പുനരധിവാസത്തിനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹോളിവുഡ് നടനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ജയിംസ് ക്രോംവെൽ ആണ്. ഏഷ്യാറ്റിക് ബ്ലാക്ക് കരടികളുടെയും (Ursus thibetanus) തെക്കുകിഴക്കനേഷ്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സൺ കരടികളുടെയും (Helarctos malayanus) പുനരധിവാസത്തിനായി പുതിയ പുനരധിവാസകേന്ദ്രവും വിയറ്റ്നാമിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ആനിമൽ ഏഷ്യയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്നാണ് ക്രോംവെലിന്റെ പ്രവർത്തനം. ഫാമുകളിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന കരടികളുടെ പുനരധിവാസമാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. 1998ലാണ് ആനിമൽ ഏഷ്യ സംഘടന രൂപീകൃതമായത്. അന്നു മുതലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് കരടിഫാമുകളുടെ അനധികൃത പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും തടയിടാനായത്. വിയറ്റ്നാം ഗവൺമെന്റും ഈ പോരാട്ടത്തിൽ സംഘടനയ്ക്കൊപ്പം നിന്നു. വിവിധ ഫാമുകളിൽനിന്നായി ഇരുന്നൂറോളം കരടികളെയാണ് സംഘടന ഇക്കാലയളവിൽ രക്ഷിച്ചതെന്ന് ആനിമൽ ഏഷ്യയുടെ സ്ഥാപകയായ ജിൽ റോബ്ൻസൺ പറയുന്നു.

ഏകദേശം 310 കരടികൾ ഇപ്പോഴും വിവിധ ഫാമുകളിലായി കഴിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ട്. അവയെ ദുരിതക്കയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിനു പിന്നാലെയാണ് സംഘടന. നിലവിൽ വിയറ്റ്നാമിലുള്ള സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം കരടികളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഇരുന്നൂറോളം കരടികളാണ് സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയുന്നത്. പുതിയ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് ഇനി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കരടികളെത്തുക. അവിടെ അവയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ലോകമാണ്.

വേദനയിൽ നിന്നും ഇടുങ്ങിയ കൂടിനുള്ളിലെ മനംമടുപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഇവയെത്തുക ചങ്ങലക്കെട്ടുകളില്ലാത്ത ലോകത്തേക്കാണ്. നിവർന്നിരിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നടക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഭക്ഷിക്കാനും വേദനയിൽനിന്നും പിരിമുറുക്കത്തിൽനിന്നും മോചനം നേടാനും ശേഷിച്ച ജീവിതകാലത്തെങ്കിലും ഇവയ്ക്കും കഴിയണം. ഈ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം.

