കുരുതിപ്പാത, റെയിൽപ്പാളങ്ങളിൽ ഇനിയും പൊലിയരുത് കാട്ടാനകൾ; ട്രാക്കില്‍ അടിപ്പാതകൾ വരുന്നു

കഞ്ചിക്കോടിനും കോയമ്പത്തൂരിനുമിടയില്‍ ആനകള്‍ ട്രെയിനിടിച്ച് അപകടത്തില്‍പ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ വനമേഖലയിലെ റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ രണ്ട് അടിപ്പാതകള്‍ നിര്‍മിക്കും. ബി ലൈൻ ട്രാക്കിൽ എട്ടിമടയ്ക്കും മധുക്കരയ്ക്കും ഇടയിലായി രണ്ടിടങ്ങളിലാണ് അടിപ്പാത നിർമിക്കുക. ചെന്നൈയില്‍ നിന്നുള്ള റെയില്‍വേ വിദഗ്ധ സംഘം ട്രാക്ക് പരിശോധിച്ചാണ് കൂടുതല്‍ സുരക്ഷാ സംവിധാനം നടപ്പാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത്.

എട്ടിമട സെക്‌ഷനിലെ കിലോമീറ്റർ 505 എ, മധുക്കര സെക്‌ഷനിലെ കിലോമീറ്റർ 506 എന്നീ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായാണു ട്രാക്കിന് അടിയിലൂടെ ആനകൾക്കു കടന്നു പോവാൻ അടിപ്പാത ഒരുക്കുന്നത്. എട്ടിമടയ്ക്കും മധുക്കരയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ മേഖല പ്രധാന ആനത്താരകളിലൊന്നാണ്. 18 മീറ്റർ വീതിയും 6 മീറ്റർ ഉയരവും അടിപ്പാതയ്ക്കുണ്ടാവും. 7.5 കോടി രൂപയാണു ചെലവു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

വനം വകുപ്പിന്റെ കൂടി സഹകരണത്തോടെ നിർമിക്കുന്ന അടിപ്പാതയ്ക്കായി ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞാലുടൻ നിർമാണ ജോലികള്‍ തുടങ്ങും. അടിപ്പാത നിർമാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദക്ഷിണ റെയിൽവേ നിർമാണ വിഭാഗം ചീഫ് എൻജിനീയർ വി.ഹരിബാബു, സീനിയർ ഡിവിഷനൽ എൻജിനീയർ പെരുമാൾ നന്ദലാൽ എന്നിവരടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം വാളയാർ മധുക്കര റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ പരിശോധന നടത്തി. പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ പാതയിൽ 13 കിലോമീറ്ററോളം ട്രാക്ക് കടന്നു പോവുന്നത് വനമേഖലയിലൂടെയാണ്. ഇതിൽ കഞ്ചിക്കോട് മുതൽ മധുക്കര വരെയുള്ള മേഖല പൂർണമായി ആനത്താരയാണ്. കഴിഞ്ഞദിവസം വാദ്യാര്‍ ചള്ളയില്‍ ട്രെയിനിടിച്ച് ചരിഞ്ഞ രണ്ട് പിടിയാനകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 20 വർഷത്തിനിടെ 34 കാട്ടാനകളാണ് ഈ പാതയില്‍ ട്രെയിനിടിച്ച് ചരിഞ്ഞത്.

വാളയാറിലെ കുരുതിപ്പാത

എന്നും കണ്ണീർക്കഥകളാണു വാളയാർ വനയോരമേഖലയിൽ നിന്നു കേൾക്കുന്നത്. വന്യമൃഗശല്യത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടിയ കർഷകർ ഒരു ഭാഗത്ത്. ട്രെയിൻ തട്ടി ചരിയുന്ന കാട്ടാനകളുടെ കണ്ണീർ മറുഭാഗത്ത്. 13 കിലോമീറ്റർ വനത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന റെയിൽവേ യാത്രക്കാരുടെ കണ്ണുകൾക്കു പ്രകൃതിഭംഗി പകർന്നു നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, വന്യമൃഗങ്ങൾക്കിതു കുരുതിപ്പാതയാണ്. വനത്തെ കീറിമുറിച്ചു കടന്നുപോകുന്ന റെയിൽപാത ഇവരുടെ ജീവനെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു വർഷങ്ങളായി. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ ട്രെയിൻ ഇടിച്ചു ചരിഞ്ഞത് 34 കാട്ടാനകളാണ്. കാട്ടുപോത്തും കുരങ്ങും മുയലും മാനും ഉൾപ്പെടെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും പതിവാണ്. റെയിൽ വേലി ഉൾപ്പെടെയുളള പ്രതിരോധ നടപടികൾ നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 14 നു പുലർച്ചെ ട്രെയിനിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 2 ആനകളാണ് ചെരിഞ്ഞത്. ഒരു കുട്ടിയാനയ്ക്കു ഗുരുതരമായി പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Southern Rly. to construct underpasses to prevent elephant deaths between T.N., Kerala