പെയിന്റിങ് നശിപ്പിച്ചാൽ ലോകം രക്ഷപ്പെടുമോ? എന്തിനിവർ പാലും മീനും മാംസവും വലിച്ചെറിയുന്നു?

നിയമാനുസൃതം നടത്തുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും കടകളിലുമെല്ലാം ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കയറി വന്ന് അവിടെ വിൽക്കാൻ വച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വലിച്ചെറിയുകയും നശിപ്പിക്കുകയുമെല്ലാം ചെയ്താൽ എന്തു തോന്നും? ലോകത്തെ ‘രക്ഷിക്കാനുള്ള’ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇതെന്നും അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഇതെന്നും സമരക്കാർ പറഞ്ഞാലോ? ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലണ്ടൻ ഉൾപ്പെടെ യുകെയിലെ പല നഗരങ്ങളിലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ഭക്ഷണത്തിനായി മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ‘ആനിമൽ റിബലിയൻ’ എന്ന സംഘടന നടത്തുന്ന സമരം ഇങ്ങനെ ‘വ്യത്യസ്ത’മാണ്. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ കയറി, വിൽക്കാൻ വച്ചിരിക്കുന്ന പാലും പാലുൽപന്നങ്ങളും എടുത്ത് ഒഴുക്കിക്കളയുക എന്നതാണു സമരരീതി. പാലും മത്സ്യവും മാംസവുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പച്ചക്കറികളിലേക്കും പഴങ്ങളിലേക്കും മാറാനും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പല കടയുടമസ്ഥരും ഇവരുടെ സമരരീതികൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടി. മനുഷ്യർ പട്ടിണി കിടന്നു മരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധവുമുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വിഷയത്തിൽ യുകെയിലെ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ കയറി ലോകപ്രശസ്ത പെയിന്റിങ്ങുകളും മറ്റും നശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഘവും ഇപ്പോൾ രംഗത്തുണ്ട്. ‘ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ് ഓയിൽ’ എന്ന സംഘടനയുടെ ആക്രണമത്തിന് ഇരയാകുന്നതാകട്ടെ, വാൻഗോഗിന്റെയും ഡാവിഞ്ചിയുടേയുമൊക്കെ പെയിന്റിങ്ങുകളും. അതേസമയം, ഈ സംഘടനകളുടെ സമരരീതികളോട് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ ഉയർത്തുന്ന ആവശ്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങളുമുണ്ട്. നാൾക്കുനാൾ ഇവർക്കുള്ള പിന്തുണ ഏറി വരികയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സമരനീക്കം വ്യാപകമാകുന്നത്?



ലോകം വലിയ തോതിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രളയമായാലും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാട്ടുതീ ആയാലും ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നതായാലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു കാരണമാകുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ക്കെതിരെയാണ് ഈ സംഘടനകൾ സമരം നടത്തുന്നത്. കൗമാരക്കാണ് ഈ സമരത്തിന്റെ മുന്‍നിരയിൽ എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ പ്രക്ഷോഭകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതു പോലെ മത്സ്യ–മാംസങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മാത്രം കഴിക്കുന്ന ഒരു ലോകം ഉണ്ടാകുമോ? ഇവർ ആരോപിക്കുന്നതു പോലെ പശുവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം? പ്രതിഷേധമെന്ന നിലയിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ കാര്യമാണോ? പരിശോധിക്കാം.

∙ ‌‘പാലൊഴുക്കൽ’ സമരം

ഈ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ‘ആനിമൽ റിബലിയൻ’ എന്ന സംഘടന തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഇവർ സമരം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബറിൽ ക്ഷീരമേഖലയെ വലിയ തോതിൽ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന ‘ടു സ്റ്റോപ് ദ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഡെയറി’ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു മാസം മുന്‍പേതന്നെ ലണ്ടനിലെ പല സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും കടന്നുകയറി വിൽക്കാൻ വച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ ഒഴുക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

‘‘ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മറ്റു മാർഗമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഇപ്പോള്‍‌ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാവി വളരെ മോശമായിരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാട്ടുതീയും ‘ഹീറ്റ്‍വേവും’ ഒക്കെ തെളിയിക്കുന്നത്. മാംസാഹാരത്തിൽനിന്ന് പൂർണമായും വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറുകയും പ്രകൃതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ അതിന്റെ സ്വാഭാവികാവസ്ഥയിൽ വളരാൻ വിടുകയുമാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തടയാനുള്ള മാർഗം. ഓരോ വർഷവും ഈ രാജ്യത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നൂറു കോടിയിലധികം മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല’‌’, എന്നാണ് അന്ന് പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത 20 വയസുള്ള കാറ്റ് ചാൻ പറഞ്ഞത്.

രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും മുന്നോട്ടു വച്ചത്.

1. കാലി വളർത്തൽ, മത്സ്യബന്ധനം പോലുള്ളവയിൽനിന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണ ഉത്പാദനത്തിലേക്ക് മാറാൻ കർഷകരെ സർക്കാർ സഹായിക്കുക.

2. കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സ്വാഭാവിക വനപ്രകൃതി തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

ഈ ആവശ്യങ്ങൾ യുെക സർക്കാർ അംഗീകരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റിൽ പാലൊഴുക്കൽ സമരം. കുറേക്കാലമായി വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന യുകെയിൽ അധികൃതരാകട്ടെ ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോലുമില്ല. ഇതോടെയാണ് സെപ്റ്റംബറില്‍ അടുത്ത ഘട്ടം പാലൊഴുക്കൽ ഉണ്ടായത്. ഈ മാസവും വ്യാപകമായി പാലൊഴുക്കിക്കളഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽനിന്ന് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. സമരം നടത്തിയ സംഘടന തന്നെ ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുകയും പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൃഗ സംരക്ഷണ– കാലാവസ്ഥാ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ സെപ്റ്റംബറിൽ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭം ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. പാലും പാലുൽപന്നങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്ന ലോറികൾ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ തടയുകയും സൂപ്പര്‍ മാർക്കറ്റുകളിലും മറ്റും കടന്നു കയറി പാലുൽപന്നങ്ങൾ തറയിലൊഴുക്കുകയും അവിടം ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്തു; വിവിധ രൂപത്തിൽ ഒരു മാസം മുഴുവൻ നീണ്ട സമരമായിരുന്നു ഇവർ നയിച്ചത്.

‘‘ഒരു കുപ്പി പാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ സമ്പ്രദായത്തിലെ തെറ്റായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. മൃഗങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതു മുതൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് നാശം വരുത്തുന്നതുമാണത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതൊരു ക്രൂരമായ, ഫലപ്രാപ്തിയില്ലാത്ത, അനാവശ്യമായ ഉൽപന്നമാണ്’’, ആനിമൽ റിബലിയൻ സമരത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വന്ന കുറിപ്പുകളിലൊന്ന് പറയുന്നതിങ്ങനെ.

∙ പശുവിനെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന യുകെ?

യുെകയുടെ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നു കൂടിയാണ് അവിടുത്തെ ഡെയറി ഫാമുകൾ (പാലുൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ). 7880 ക്ഷീര ഫാമുകളാണ് യുകെയിൽ മാത്രമുള്ളത്. ഇവിടെ 1240 കോടി ലീറ്റർ പാൽ 16 ലക്ഷം പശുക്കളിൽനിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്. 27 കോടി പശുക്കളാണ് ലോകത്ത് പാലുൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്. 2.3 കോടി പാലുൽപാദകരായ പശുക്കളുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയനാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ. അമേരിക്കയിൽ ഒരു കോടിയും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസീലൻഡിലും 60 ലക്ഷം വീതവും പശുക്കളുണ്ട്.

നേരത്തേ പാലുൽപാദനത്തിൽ അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതിരുന്ന രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തെക്കു കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രവണത കൂടുതലായി കണ്ടു വരുന്നത്. ചൈനയിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ 1.2 കോടി പശുക്കള്‍‌ പാലുൽപാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോൾസ്റ്റീൻ–ഫ്രീസ്യൻ ‌എന്ന ഇനമാണ് യുകെ ഉൾപ്പെടെ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന പശു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ നൽകുന്ന ഇനങ്ങളിലൊന്നു കൂടിയാണിത്. 2‌3 ലീറ്ററാണ് യുകെയിൽ ഒരു പശുവിൽനിന്ന് ശരാശരി ലഭിക്കുന്ന പാൽ. 60 ലീറ്റർ വരെ നൽകുന്ന ചില പശുക്കളുമുണ്ട്. അമേരിക്കയിലാകട്ടെ, ഈ ശരാശരി 30 ലീറ്റർ വരെയാണ്.

സ്വാഭാവികാവസ്ഥയിൽ ഒരു പശുവിന്റെ ആയുസ്സ് 30 വർഷം വരെയാണെങ്കിലും പാലുൽപാദനം കൂടുതലുള്ള പശുക്കളെ മൂന്നോ നാലോ കറവയ്ക്കു ശേഷം മാംസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നോ നാലോ കറവ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവയുടെ പാലുൽപാദനം ഗണ്യമായി കുറയുകയും ശാരീരികാവസ്ഥ മോശമാകുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് സമരക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതും. ഹീറ്റ് വേവ് അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ഷീര കർഷകർക്കും പ്രശ്നമാകുന്നുണ്ട്. യുകെയിൽ അടുത്തിടെ ഇത് ഗുരുതരമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഹീറ്റ് വേവ് മൂലം പാലുൽപാദനത്തിൽ 10–15 ശതമാനം കുറവ് വരുന്നു എന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ, പശുക്കളെ പുറത്തേക്കു വിടാതെ വളർത്തുന്ന ശീലവും ഇവിടെയുണ്ട്. പശുക്കളെ മേയാൻ വിടുന്നതിനു പകരം സോയ അടക്കമുള്ളവ നൽകി പാലുൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നു. കാലി ഫാമുകളിൽനിന്നുള്ള ചെളി, വെള്ളത്തിൽ കലരുന്നതു മൂലം മീനുകൾ ചത്തു പൊങ്ങുന്നുവെന്നും പ്രദേശങ്ങൾ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും പരാതികൾ ഉയരാറുണ്ട്.

∙ പാലൊഴുക്കി സമരം ഇന്ത്യയിലും

അതേസമയം, പാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഒഴുക്കിയും വലിച്ചെറിഞ്ഞും കർഷകരും പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണു രസകരം. ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ചില്ലറക്കച്ചവടക്കാർ കൂടുതൽ വില നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 2005–ൽ പാലും ഇറച്ചിയും പച്ചക്കറിയുമായി യുകെയിൽ കർഷകർ സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2009–ൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലീറ്റർ പാൽ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞ് യൂറോപ്പിലെ കർഷകർ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. കർഷകർ തങ്ങളുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു മെച്ചപ്പെട്ട വില ആവശ്യപ്പെട്ട് പാലും പച്ചക്കറികളുമൊക്കെ നിരത്തിൽ ഒഴുക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന സമരരീതി ഇന്ത്യയിലും ഇടയ്ക്കിടെ നടക്കാറുള്ളതാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലും മധ്യപ്രദേശിലും പഞ്ചാബിലുമൊക്കെ ഇത്തരം സമരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്.

നൈട്രജൻ ബഹിർ‌ഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷീര കർഷകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നെതർലൻഡ്സ് സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ വലിയ സമരമാണ് കർഷകർ നടത്തിയത്. ഇതിനായി 11,200 ക്ഷീര കർഷകർ തങ്ങളുടെ ഫാമുകൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നും 17,600 കർഷകർ തങ്ങളുടെ കാലികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കണം എന്നുമായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം. ഉൽപാദനം കൂടിയതുകൊണ്ട് ഉത്പന്നങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കളയേണ്ട അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2016–ൽ അമേരിക്കയിലെ ക്ഷീര കർഷകർ 4.3 കോടി ലീറ്റർ പാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞത്. ഓരോ വർഷവും അമേരിക്കയിൽ പാലുൽപാദനം കൂടിയ അളവിൽ നടക്കാറുണ്ടെന്നും അതിൽ കുറേയെങ്കിലും നശിപ്പിച്ചു കളയാറുണ്ടെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്.

∙ പശുക്കളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും

‌കാലിവളർത്തൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൃഗസംരക്ഷണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ ഇവ കൂടുതലായി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ. ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗം മാറ്റി മറിക്കൽ, മീഥെയ്ൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലരൽ, മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത ഇല്ലാതാക്കൽ തുടങ്ങിയവ കാലിവളർത്തൽകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കാലികൾക്ക് മേയാനായി വനങ്ങൾ വൻതോതിൽ വെട്ടിനശിപ്പിക്കുന്നതായി ആമസോൺ മേഖലയില്‍ അടക്കം ആരോപണങ്ങളും ഉണ്ട്.

‘‘പാലുൽപാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതാകുമ്പോൾ പശുക്കളെ കൊല്ലുന്നു. അതുപോലെ പാൽ തരാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, മൂരിക്കുട്ടികളെ ജനിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാംസത്തിനായി കൊല്ലുന്നു. പാലുൽപാദനവും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള മാംസ ഉൽപാദനവും സാമ്പത്തികമായും പാരിസ്ഥിതികമായും നീതീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതും സുസ്ഥിരവുമല്ലാത്തതാണ്. അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ നാശം വരുത്തുന്നതിനൊപ്പം സർക്കാരിൽനിന്ന് വലിയ തോതിൽ സബ്സിഡിയും വാങ്ങിയെടുക്കുന്നു. പാരിസ്ഥിതികപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലീറ്റർ പാൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായി വരുന്നത് 628 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ്’’,–എന്നാണ് മറ്റൊരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് തങ്ങളുടെ സമരത്തിനുള്ള കാരണമായി പറയുന്നത്.

ചെറിയ അളവിൽ പാൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പശുക്കൾക്ക് പകരം ക്രോസ് ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളവയെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡെയറി ഫാമുകൾ പലതും നിലനിൽക്കുന്നത്. പാലുൽപാദന മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളിൽ പ്രധാനം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, മീഥെയ്ൻ, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്നിവയാണ്. ഇതിൽതന്നെ ക്ഷീര മേഖല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വാതകവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് വലിയ തോതിൽ കാരണമാകുന്ന മീഥെയ്ൻ തന്നെയാണ്.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് പ്രധാന കാരണമായ ഫോസിൽ ഇന്ധന ഉപയോഗം കുറച്ചുകൊണ്ടു വരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ലോകവ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങള്‍ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നവയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്, കൃഷിയും കാലി വളർത്തലുമാണ്. ഇതിൽതന്നെ പശുക്കൾ നിരന്തരം പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മീഥെയ്നാണ് പ്രധാന വില്ലനുകളിലൊന്ന്. കൃഷിയും കന്നുകാലി വളർത്തലും മൂലം മീഥെയ്ന്റെ 40 ശതമാനമെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. പശുക്കളുടെ ദഹന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നതു വഴിയാണ് ഈ മീഥെയ്ൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുക. പശുക്കളെ ഇങ്ങനെ വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർത്തി പാലുൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് പച്ചക്കറികളിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് സമരക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അത് പരിസ്ഥിതിനാശം കുറേയൊക്കെ കുറയ്ക്കുമെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു.

∙ വാൻഗോഗിനും ഡാവിഞ്ചിക്കും രക്ഷയില്ല

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ നയം മാറ്റുന്നതിന് ‘ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ് ഓയിൽ’ എന്ന പരിസ്ഥിതി സംഘടന മ്യ‌ൂസിയം പെയിന്റിങ്ങുകൾക്കും വാഹന ഷോറൂമുകൾക്കുമെതിരെ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതും ലണ്ടനിൽ തന്നെയാണ്. ഇന്ധനത്തിനും വാതകത്തിനുമെതിരെയാണ് ഈ മാസമാദ്യം തുടങ്ങിയ സമരം. വഴിയിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുക, വാഹന ഷോറൂമുകളിൽ പെയിന്റ് കോരിയൊഴിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് നിലവിലെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ. ആഡംബര കാർ വിൽപ്പന ഷോറൂമായ ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിന്റെ സെൻട്രൽ ലണ്ടനിലെ ഒരു ഷോറൂമിൽ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് പെയിന്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായിരുന്നു.

‌

ലോകത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ച പ്രതിഷേധ രീതികളാണ് ഈ സംഘടന സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും. ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാനായി മ്യൂസിയങ്ങളും ലോക പ്രശസ്തമായ പെയിന്റിങ്ങുകളും മറ്റും നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധ രീതികളിലൊന്ന്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ലണ്ടനിലെ നാഷനൽ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിൻസന്റ് വാൻഗോഗിന്റെ പ്രശസ്തമായ ‘സൂര്യകാന്തി’ (സൺഫ്ലവർ) എന്ന, 1880–കളിൽ വരച്ച ഓയിൽ പെയിന്റിങ്ങിൽ തക്കാളി സൂപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രതിഷേധം. എന്നാൽ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ മുകളിലുള്ള ചില്ലിൽ മാത്രമാണ് സൂപ്പ് പറ്റിയതെന്നും പെയിന്റിങ് സുരക്ഷിതമാണെന്നും അധികൃതർ പിന്നീട് അറിയിച്ചു.

ഇതിനു മുൻപ്, ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ലണ്ടനിലെ റോയൽ അക്കാദമി ഓഫ് ആർട്സിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ ഏറെ പ്രശസ്തമായ ‘അന്ത്യ അത്താഴം’ (ലാസ്റ്റ് സപ്പർ) എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ െഫ്രയിമിലാണ് പ്രതിഷേധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എഴുതിവച്ചത്. ‘നോ ന്യൂ ഓയിൽ’ എന്നെഴുതി ഇതിനു മുന്നിൽനിന്ന് ഇവർ ചിത്രമെടുക്കുകയും ചെയ്തു. നോർത്ത് സീയിൽ‌ എണ്ണ, വാതക പര്യവേക്ഷണം നടത്താൻ പുതിയ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കാനുള്ള ബ്രിട്ടിഷ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ചെറുക്കാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ പിറകോട്ടടിപ്പിക്കുന്നതാണ് തീരു മാനമെന്നാണ് പരിസ്ഥിതിവാദികളുടെ ആരോപണം.

English Summary: Why Some Activists Disrupt UK's Milk Supplies? What's the Protest? Explained