സമുദ്രത്തിനടിയിലെ നിഗൂഢ പ്രളയ ചാലുകൾ; ഹിമയുഗത്തിനൊടുവിൽ നേരിട്ടത്?

നോര്‍ത്ത് സീ യുകെയുടെ വടക്കന്‍ മേഖലയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രമേഖലയാണ്. അറ്റ്ലാന്‍റിക്കിനെയും നോര്‍വീജിയന്‍ സമുദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മേഖലയാണിത്. കഴിഞ്ഞ ഹിമയുഗ സമയത്ത് കരമേഖലയായിരുന്നു ഈ കടലിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം. ഹിമയുഗത്തിന്‍റെ അവസാനത്തോടെ മഞ്ഞുപാളികള്‍ ഉരുകിയൊലിച്ചപ്പോഴാണ് ഇന്ന് കടലായി മാറിയ പല പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായത്. ഇങ്ങനെ മഞ്ഞുപാളികള്‍ ഉരുകിയൊലിച്ച ചാലുകള്‍ ഇപ്പോഴും വടക്കന്‍ സമുദ്രത്തിന്‍റെ അടിയിലായി കാണാനാകും.

ഡെത്ത് ത്രോസ്

ഡെത്ത് ത്രോസ് എന്ന വാക്കാണ് ഈ ചാലുകളെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ ഗവേഷകര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്. ഹിമയുഗത്തിന്‍റെ അവസാനം ഉരുകിയൊലിച്ചവസാനിച്ച മഞ്ഞുപാളികളുടെ അവസാന ശേഷിപ്പ് എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ചാലുകളെ അവര്‍ ഡെത്ത് ത്രോസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഡെത്ത് ത്രോസ് നിലവിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തില്‍ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

കാലഘട്ടം താരതമ്യപ്പെടുത്താനാകില്ലെങ്കിലും ഹിമയുഗത്തിന്‍റെ അവസാനം മഞ്ഞുപാളികള്‍ നേരിട്ട പെട്ടെന്നുള്ള താപനില വർധനവിന് സമാനമാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും. മനുഷ്യനിർമിത കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മഞ്ഞുപാളികളില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ പ്രവചിക്കാന്‍ വടക്കന്‍ സമുദ്രത്തിലെ പുരാതന പ്രളയ ചാലുകളിലെ പഠനത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നത്. മഞ്ഞുപാളികളില്‍ എങ്ങനെ താപനിലാ വർധനവ് സ്വാധീനിച്ചുവെന്നും അവയുടെ ഉരുകലിന്‍റെ തോത് ഏത് വിധത്തിലാണ് വർധിച്ചതെന്നും മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഈ പഠനത്തിലൂടെ സാധിച്ചേക്കും.

അഞ്ഞൂറ് മീറ്റര്‍ ആഴം

ചാലുകള്‍ എന്നു പറയുമ്പോള്‍ ഇവയുടെ ആഴം പലപ്പോഴും വ്യക്തമാകില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പല മഞ്ഞുപാളികള്‍ ഉരുകി ഒലിച്ചെത്തിയ പ്രളയ ചാലുകള്‍ക്കും നൂറ് കണക്കിന് മീറ്റര്‍ ആഴമുണ്ട്. 1500ന് മുകളില്‍ അടി ആഴമുള്ള ഇത്തരം ചാലുകളുടെ നീളവും കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരത്തിലാണ്. വെള്ളവും മഞ്ഞും ചേര്‍ത്ത് സൃഷ്ടിച്ച ശക്തിയേറിയ സമ്മര്‍ദത്തിലാണ് മണ്ണ് മാറി ഇത്തരം ചാലുകള്‍ രൂപപ്പെട്ടത്. ഇവയില്‍ പലതും ഇപ്പോള്‍ നൂറിലേറെ മീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ മണ്ണ് മൂടി കിടക്കുകയാണ്. 150 കിലോമീറ്റര്‍ നീളവും ആറ് കിലോമീറ്ററോളം വീതിയും ഉള്ള ചാലുകളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

2021ലാണ് ഇവയില്‍ ഏറ്റവും വലിയ ചാല്‍ ബ്രിട്ടിഷ് അന്‍റാര്‍ട്ടിക് സര്‍വേ ഉപഗ്രഹസഹായത്തോടെ മാപ്പിങ് ചെയ്തത്. ചാലുകളുടെ പഴക്കവും വലിയ തോതില്‍ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 126000 മുതല്‍ 12000 വരെ വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള പ്രളയ ചാലുകള്‍ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. കാലപ്പഴക്കം കുറയും തോറും ചാലുകളുടെ ആഴവും പരപ്പും നീളവും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇതിന് കാരണം ഹിമയുഗത്തിന്‍റെ അവാസനമായപ്പോഴേക്കും മഞ്ഞുപാളികളുടെ ഉരുകലും വെള്ളത്തിന്‍റെ വേഗവും വർധിച്ചതാണ്.

ആഴക്കടയിലെ മലനിരകള്‍

ഇത്തരം ചാലുകള്‍ ഒഴുകി രൂപപ്പെട്ട മേഖലകളില്‍ അമേരിക്കയില്‍ കാന്യൺ എന്നു വിളിയ്ക്കുന്ന മലയിടുക്കുകള്‍ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടേയും ത്രിമാന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രൂപങ്ങള്‍ ഗവേഷകര്‍ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പഠനത്തിലും ഉയരമുള്ള വലിയ മലയിടുക്കുകള്‍ രൂപപ്പെട്ടത് ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമായി. ഗവേഷകര്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിലാണ് അവസാന ഘട്ടത്തില്‍ മഞ്ഞുപാളികള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ഉരുകിയൊലിച്ചതും തുടര്‍ന്ന് പ്രളയവും സമുദ്രനിരപ്പിന്‍റെ വർധനവുണ്ടായതും.

സമാനമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഭൂമിയിലെ ശേഷിക്കുന്ന മഞ്ഞുപാളികള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ഉരുകി ഒലിക്കുമ്പോഴും സംഭവിക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കാക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും, ഗ്രീന്‍ലൻഡ്, അന്‍റാര്‍ട്ടിക്, അലാസ്ക തുടങ്ങളിയ മേഖലകളില്‍. കൂടാതെ മഞ്ഞുരുക്കം നിലവിലെ അളവില്‍ തുടര്‍ന്നാല്‍ ക്രമേണ ഇത്തരം ചെറിയ ചാലുകള്‍ മുകളില്‍ പറഞ്ഞ മേഖലകളില്‍ രൂപപ്പെട്ടേക്കാം. ചാലുകള്‍ രൂപപ്പെടുന്നത് ശേഷിക്കുന്ന മഞ്ഞുപാളികളുടെ ഉരുകലിന്‍റെ വേഗവും കൂട്ടിയേക്കാമെന്നും ഗവേഷകര്‍ സംശയിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരുന്നതിനായി നിലവില്‍ നോർതേണ്‍ സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലയിടുക്കുകളെക്കുറിച്ചും ചാലുകളെക്കുറിച്ചും കൂടുതല്‍ പഠനം ആവശ്യമാണെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

English Summary: The 'Death Throes' of Ancient Ice Sheets May Give Hints About Climate Change's Impacts