ബംഗ്ലദേശിൽ തീരം തൊടാൻ സിത്രാങ് ചുഴലി; കേരളത്തിൽ ‘നല്ല’ തുലാമഴക്കും കളമൊരുക്കം!

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഗർജനം മുഴക്കി സിത്രാങ് ചുഴലിക്കാറ്റ്. ബംഗാളിലേക്കാണോ ബംഗ്ലദേശിലേക്കാണോ അതോ ഒഡീഷയിലേക്കാണോ ചുഴലിക്കാറ്റ് അടിച്ചുകയറുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും 25നു പുലർച്ചെ 80–100 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തോടെ ബംഗ്ലദേശ് തീരം തൊടുമെന്നാണു പുതിയ പ്രവചനം. ചുഴലിക്കാറ്റിനൊപ്പം കനത്ത മഴയാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 24, 25 തീയതികളിൽ ഒഡ‍ീഷയിലും ബംഗാളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം (ഐഎംഡി) പറയുന്നു. ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലിക്ക് രാജ്യത്തെ പലയിടങ്ങളിലും മഴയുണ്ടാകും. ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന 24നു തന്നെ സിത്രാങ് ബംഗാൾ തീരും തൊടുമോ എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രവും ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നത്. ദീപാവലിയുടെ അന്നു (24) പുലർച്ചയോടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദം ചുഴലിക്കാറ്റായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുമെന്നു ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 25 പുലർച്ചെയോടെ തിങ്കൊന ദ്വീപിനും സാൻദ്വീപിനും ഇടയിലൂടെ ഇതു ബംഗ്ലദേശ് തീരത്തേക്കു നീങ്ങുമെന്നുമാണു പ്രവചനം.

∙ ശക്തിയാർജിക്കാൻ സാധ്യതയേറെ

മേയിൽ വീശിയടിച്ച അസാനി ചുഴലിക്കാറ്റിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയിൽ രൂപമെടുക്കുന്ന ആദ്യ ചുഴലിയാണിത്. ഏകദേശം ആറുമാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമുള്ളതായതിനാൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ താപം മുഴുവൻ വലിച്ചെടുത്ത് ശക്തിയാർജിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ സമുദ്രതാപനില 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനോട് അടുത്തായതിനാൽ ചുഴലിയുടെ ശക്തിയും ഗതിയും എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നതിനെപ്പറ്റി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ ആശങ്കയിലാണ്. കാറ്റുകളുടെ പട്ടികയിലേക്കു തായ്‌ലൻഡ് നിർദേശിച്ച പേരാണ് സിത്രാങ്. ഒഡീഷ തീരത്തു വീശിയടിക്കുമെന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിച്ചെങ്കിലും മർദം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വടക്ക്, വടക്കു കിഴക്ക് മേഖലകളിലേക്കു പിന്തിരിയാനാണു സാധ്യതയെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിരീക്ഷണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒഡീഷ തീരം പിന്നിട്ടതിനു ശേഷമാകും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ മധ്യത്തായി മർദം ചുഴലിക്കാറ്റായി രൂപപ്പെടുക എന്നാണു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനം. പിന്നീട് ഇതു ബംഗ്ലദേശ് തീരംതൊട്ടു കടന്നുപോകും.

‘25നു പുലർച്ചെ 4നും 8നും ഇടയ്ക്ക് ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊടുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബംഗാൾ തീരത്ത് ശക്തമായ കാറ്റും മഴയുമാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ബംഗാൾ തീരത്തുനിന്നു മാറിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇടത്തരം മഴയാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണ ബംഗാളിലേക്കും കൊൽക്കത്തയിലേക്കുമുള്ള കാറ്റിന്റെ ഗതി വടക്കു കിഴക്കിലേക്കു മാറിയതാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം. ഈ കാറ്റിൽ ഈർപമോ, ചുഴലിക്കാറ്റിൽനിന്നുള്ള മേഖങ്ങളോ ഉണ്ടാകില്ല. ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പുറമേയുള്ള ചില മേഘങ്ങൾ പ്രദേശത്ത് ഒഴുകിനടക്കുന്നതു മൂലം ഇടത്തരം ശക്തിയുള്ള മഴയാണ് സംസ്ഥാനത്തു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്’– ബംഗാൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ജി.കെ. ദാസ് അറിയിച്ചു.

∙ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജാഗ്രതയിലേക്ക്

ചുഴലി രൂപപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഐഎംഡിഎയും നേരത്തെതന്നെ തയാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ തീരത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ജാഗ്രതയിലേക്കു നീങ്ങുകയാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിനു പുറമെ ഒ‍ഡീഷ, ജാർഖണ്ഡ്, ത്രിപുര, മിസോറം, മണിപ്പുർ, നാഗാലാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു.

ബംഗാൾ–ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിയിലേക്ക് സിത്രാങ് നീങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒഡീഷയും എല്ലാ കരുതൽ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ 23 മുതൽ 25 വരെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ അവധിയും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഒഡീഷയിലെ കേന്ദ്രപര, പുരി, ബാലാസോർ, ബദ്രക്, ജാജ്പുർ, ജഗത്‌സിങ്പുർ, കട്ടക് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ ഇതിനോടകം യെല്ലോ അലർട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളിൽ, മേഖലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലോ അല്ലാതെയോ ശക്തമായ മഴയാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഒഡീഷയ്ക്കു പുറമേ പശ്ചിമ ബംഗാൾ തീരത്തും ശക്തമായ മഴയ്ക്കും, കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. 24 പർഗാനാസിന്റെ വടക്കും തെക്കുമുള്ള തീരമേഖല, കിഴക്കൻ മിഡ്നാപുർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45–65 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റു വീശിയടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഹൗറ, ഹൂഗ്ലി, പടിഞ്ഞാറൻ മിഡ്നാപുർ മേഖലകളിൽ മണിക്കൂറിൽ 30–40 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലുള്ള കാറ്റിനാണു സാധ്യത എന്നാണു പ്രവചനം.

Representative Image: iStock

പശ്ചിമ ബംഗാളിലൂടെയോ കൊൽക്കത്തയിലൂടെയോ സ്ത്രാങ് കടന്നുപോകില്ലെങ്കിലും 24നു വൈകിട്ടോടെ സംസ്ഥാനത്തു നടക്കുന്ന ദീപാവലി, കാളി പൂജ ആഘോഷങ്ങളുടെ മാറ്റു കുറയ്ക്കുമെന്ന ആശങ്കയും അധികൃതർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 24 വൈകിട്ടു മുതൽ 25 വൈകിട്ടു വരെ കൊൽക്കത്ത നഗരത്തിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, കേരളം, പുതുച്ചേരി, ആൻ‍ഡമാൻ–നിക്കോബാർ‌ ദ്വീപുകൾ, ലക്ഷദ്വീപ്, ജമ്മു–കശ്മീർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടകം, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ മാസം 25 വരെ മഴ പെയ്യും.

∙ തീവ്രമഴയുടെ നിഴലിൽ വീണ്ടും

തുലാമാസം പിറന്നതിനൊപ്പമാണ് വടക്കു–കിഴക്കൻ തുലാമഴയുടെ വരവറിയിച്ച് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദവും ചുഴലിക്കാറ്റും വരുന്നത്. ആൻഡമാൻസ് കടലിൽ അടുത്ത ദിവസത്തോടെ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടും. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇതു ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം (ഐഎം‍ഡി) പറയുന്നു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തു രൂപപ്പെടുന്ന ചുഴലി കേരളത്തെ നേരിട്ടു ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും മലയോരത്തു മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം.ഇതേ സമയം അറബിക്കടലിലും ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദം ഇവയെ വലിച്ചടുപ്പിച്ചാൽ കേരളത്തിനു മുകളിലൂടെ കിഴക്കൻ തീരത്തേക്കു വർധിച്ച തോതിലുള്ള മേഘസഞ്ചാരമുണ്ടാകും. ചിലയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് ഇതു കാരണമാകും. ഇടുക്കി–കോട്ടയം–പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളുടെ സംഗമ സ്ഥാനമായ പീരുമേട് മലകളിലും കനത്ത മഴ ലഭിച്ചേക്കാം.

∙ തുലാമഴയ്ക്കും കളമൊരുക്കം

ഇതോടെ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും തുലാമഴയ്ക്കു തുടക്കമാകും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഇടിയോടു കൂടിയ മഴ എന്നതാണ് തുലാവർഷത്തിന്റെ രീതി. ഒക്ടോബർ 15 നും 20നും ഇടയിലാണ് സാധാരണ തുലാമഴ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ 25നാണ് തുടക്കമിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 102 സെന്റീമീറ്റർ തുലാമഴ ലഭിച്ചത് റെക്കോഡായിരുന്നു. 49 സെന്റീ മീറ്ററാണ് കേരളത്തിലെ ശരാശരി തുലാമഴയുടെ തോത്.

മധ്യകേരളത്തിലെ മലയോര മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ചു ദിവസമായി ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള കനത്തമഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പീരുമേട്ടിലും മൂന്നാറിലും മറ്റ് മലയോര മാപിനികളിലും 10 സെമീയിയിലധികം കനത്ത മഴ കിട്ടി.

Representative Image: iStock

∙ ഭേദപ്പെട്ട തുലാമഴയ്ക്കു സാധ്യത

ഡിസംബറിൽ തണുപ്പ് എത്തുന്നതുവരെ കേരളം ഇനി തുലാമഴയുടെ കുടക്കീഴിലാവും. തെക്കു–പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷ പെയ്ത്തിനു തിരശീലയിട്ടു പിൻവാങ്ങുന്നതാണ് തുലാമഴ. ഈ സമയം വടക്കു കിഴക്കു ദിശയിൽ നിന്നു കാറ്റ് തെക്കോട്ട് മാറിവീശും. കാലവർഷം സെപ്റ്റംബർ 30ന് ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിച്ചു. എങ്കിലും മഴ പൂർണമായും പെയ്തൊഴിയാതെ തന്നെ തുലാമഴയിലേക്കു കടക്കുകയാണ്. ഇക്കുറി ഭേദപ്പെട്ട തുലാമഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഐഎംഡിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: Sitrang effect on Kolkata: Moderate rain, gusts at 50kmph from Diwali Day Morning.