‘മുലപ്പാലിൽവരെ എൻഡോസൾഫാൻ’; സഹായം ഇല്ലാതാക്കിയതും ‘ലോബികളുടെ’ പഠനം!

എൻഡോസൾഫാൻ സംബന്ധിച്ച തുടർ പഠനങ്ങൾ ദുരിത ബാധിതർക്ക് സഹായം വൈകിപ്പിക്കാനും നിഷേധിക്കാനുമിടയാക്കിയതായി പഠന റിപ്പോർട്ട്. എൻഡോസൾഫാൻ കീടനാശിനിയുടെ പ്രത്യാഘാതം സംബന്ധിച്ച തുടർച്ചയായി പഠനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വന്നതു മൂലമുണ്ടായ അനിശ്ചിതത്വം, പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ബെംഗളൂരു അശോക ട്രസ്റ്റ് ഫോർ റിസർച് ഇൻ ഇക്കോളജി ആൻഡ് ദി എൻവയൺമെന്റിലെ (എട്രീ) ആർ.കെ. സോണി, സിദ്ധാർഥ കൃഷ്ണൻ, നോർവെ ഓസ്‌ലോ സർവകലാശാലയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഡാനിയൽ മുൺസ്റ്റർ എന്നിവർ ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണ സ്ഥാപനമായ ‘റോട്ട്‌ലെജി’ന്റെ ‘എൻവയൺമെന്റൽ സോഷ്യോളജി’ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം, എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ പോരാട്ടവും അതിനെതിരെ കീടനാശിനി ലോബി നടത്തിയ നീക്കങ്ങളും അക്കമിട്ടു പറയുന്നുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻഡോൾഫാൻ പീഡിത ജനകീയ മുന്നണി സെക്രട്ടേറിയേറ്റിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അമ്മയും കുഞ്ഞും. ചിത്രം∙ മനോരമ

എൻഡോസൾഫാൻ വിപത്തിനെതിരെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും ആരോഗ്യശാസ്ത്രജ്ഞരും സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളാണു ശരിയെന്നു പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട്, ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഉപയോഗിച്ച് എൻഡോസൾഫാൻ ആകാശത്തളി നടത്തിയ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായ വീഴ്ചകളും എടുത്തുപറയുന്നു. ലോകത്തിന്റെ ഇതരഭാഗങ്ങളിൽ എൻഡോസൾഫാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ദുരിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ, കാസർകോട്ടെ ഇരകൾ നേരിട്ട ദുരിതാനുഭവങ്ങൾ, അവരെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ നിരത്തുന്ന തെളിവുകൾ പ്രസക്തമാണ്. കീടനാശിനി ദുരന്തങ്ങളിൽ, ഇരകളുടെ വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതു തന്നെയാണ്. തത്വദീക്ഷയുള്ളതും പ്രായോഗികമായതും ചുറ്റുപാടുകളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ സമീപനമാണു ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളിലുണ്ടാകേണ്ടതെന്നും പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

∙ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന്

എൻഡോസൾഫാന് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും പഠന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായതോടെ ആരാണു ശരിയെന്ന അനിശ്ചിതത്വമുണ്ടായി. എൻഡോസൾഫാനെതിരായ പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമല്ലെന്നും ഇതുവരെ അത്തരം പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന ചില കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വാദമാണ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. എൻഡോസൾഫാൻ ലോബിയാണ് അനിശ്ചിതത്വം ഏറ്റവുമധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്. എൻഡോസൾഫാനാണു രോഗ കാരണമെന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ, അങ്ങനെയല്ലെന്ന മറ്റൊരു സ്പോൺസേഡ് പഠന റിപ്പോർട്ടുമായി എൻഡോസൾഫാൻ ലോബി രംഗത്തെത്തും. ഇത്, പുതിയ പഠനങ്ങളിലേക്കും കൂടുതൽ അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കും നയിക്കുകയും നിയമനിർമാണം വൈകിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

എൻഡോസൾഫാൻ നിരോധനം, മറ്റു കീടനാശിനികളുടെ നിരോധനത്തിലേക്കു നയിക്കുമെന്ന ഭയം കീടനാശിനി ഉൽപാദകർക്കുണ്ടായിരുന്നു. രോഗത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷനു മേൽ വരാതിരിക്കാനും കശുവണ്ടി ഉൽപാദനവും കയറ്റുമതിയും കുറയാതെ നോക്കാനും വേണ്ടി, ഈ അനിശ്ചിതത്വം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ഉപയോഗിച്ചു. എൻഡോസൾഫാന്റെ ദുരിതഫലങ്ങളെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കേവലമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വച്ചാണ് കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞർ പഠിച്ചതെന്നും നിലവിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനമാർഗങ്ങളെ നാട്ടറിവുകളുമായി ചേർത്തു വയ്ക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയപഠന രീതികളാണ് ഇത്തരം മേഖലകളിൽ വേണ്ടതെന്നും റിപ്പോർട്ട് നിർദേശിക്കുന്നു. ‘സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കൃഷിയിൽ കീടനാശിനികൾക്കു പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റൊന്നില്ലെന്നാണു കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വാദം.

മണ്ണാർക്കാട് തത്തേങ്ങലത്ത് ദീർഘകാലം എൻഡോസൾഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മേഖലയിൽ രോഗബാധിതനായ നാൽപതുവയസുകാരനോടൊപ്പം അമ്മ. ചിത്രം∙മനോരമ

1979നും 2011നും ഇടയിൽ വിവിധ സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ, വിദഗ്ധസമിതികൾ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവർ എൻഡോസൾഫാൻ പ്രശ്നത്തിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. 2001ൽ സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റ് (സിഎസ്ഇ), ഫ്രെഡറിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റ് പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ ആൻഡ് ടോക്സിക്കോളജി (ഫിപ്പാറ്റ്), കേരള സർക്കാർ നിയോഗിച്ച എ. അച്യുതൻ കമ്മിറ്റി, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല, തണൽ 2002ൽ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒക്കുപേഷനൽ ഹെൽത്ത് (എൻഐഒഎച്ച്) , ക്വിജാനോ, 2003ൽ കേരള സർക്കാർ, 2003ൽ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ, 2011ൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ്, കെഎസ്‌സിഎസ്ടിഇ തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങൾ ഇതിലുൾപ്പെടും. കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയോഗിച്ച ബാനർജി കമ്മിറ്റി (1991), ദുബെ കമ്മിറ്റി (സെൻട്രൽ ഇൻസെക്റ്റിസൈഡ് ബോർഡ് റജിസ്ട്രേഷൻ കമ്മിറ്റി) (2002), മായി കമ്മിറ്റി (2004) എന്നിവയും എൻഡോസൾഫാൻ വിഷയം അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ, മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ അഭിമുഖങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

∙ എൻഡോസൾഫാൻ അനുകൂല റിപ്പോർട്ടുകൾ

കേരള ക‍ാർഷിക സർവകലാശാല, ഫിപ്പാറ്റ് എന്നിവയുടെയും ദുബെ കമ്മിറ്റിയുടെയും റിപ്പോർട്ടുകളാണ് എൻഡോസൾഫാൻ അനുകൂല ലോബികൾ അവരുടെ വാദത്തിനായി എടുത്തുകാട്ടിയത്. കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെയും ഫിപ്പാറ്റിന്റെയും പഠനങ്ങൾ രോഗത്തിനു കാരണം എൻഡോസൾഫാൻ ആകാനാടിയില്ലെന്നും കാസർകോട് മേഖലയിലെ മണ്ണ്, ജലം, കശുമാവില സാംപിളുകളിൽ എൻഡോസൾഫാന്റെ അംശം തീരെ കുറവാണെന്നുമുള്ള നിഗമനത്തിലാണെത്തിയത്. എൻഡോസൾഫാൻ പ്രചാരണം കയറ്റുമതി സാധ്യതയെ മോശമായി ബാധിച്ചതു കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം,

എൻഡോസൾഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മേഖലയിൽ രോഗബാധിതനായ കുട്ടി. ചിത്രം∙ മനോരമ

എൻഡോസൾഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കേരളത്തിലെ കശുവണ്ടി ഉൽപാദനം 1968 മുതൽ കുറയുന്നതായാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിന്റെ 2011ലെ പഠനങ്ങളെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ, കാർഷികവിളകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രാണികളെ പറ്റി പഠിച്ച 2 ശാസ്ത്രജ്ഞർ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. കൃഷിയിൽ രാസകീടനാശിനികൾക്കു പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റൊന്നില്ലെന്ന കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരാണ് ഇരുവരും. എൻഡോസൾഫാൻ മേഖലയിൽ കാൻസർ അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾക്കു രാസകീടനാശിനികളാണു കാരണമെന്ന വാദം ഇരുവരും നിരാകരിക്കുന്നു. എൻഡോസൾഫാനാണു രോഗ കാരണമെന്നു കണ്ടെത്തിയ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായ പഠനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമല്ലെന്നും സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചല്ലെന്നുമാണ് ഇരുവരുടെയും വാദം. താരതമ്യം ചെയ്യാനാകാത്ത ഭൂവിഭാഗങ്ങളുടെ താരതമ്യം, ആരോഗ്യ നിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങളു അഭാവം, നിലവിലുള്ള സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ കീടനാശിനികളുടെ അംശം നിശ്ചയിച്ചത് എന്നിവയാണ് ഇരുവരും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിന്റെ പഠനത്തിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ.

∙ എൻഡോസൾഫാൻ വിരുദ്ധ റിപ്പോർട്ടുകൾ

പ്രദേശത്തുള്ളവരുടെ രോഗത്തിന് എൻഡോസൾഫാൻ ആണു കാരണമെന്നു പറഞ്ഞ സിഎസ്ഇ, എൻഐഒഎച്ച്, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് എന്നിവയുടെ റിപ്പോർട്ടുകളും എ. അച്യുതൻ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടുമായിരുന്നു എൻഡോസൾഫാൻ വിരുദ്ധരുടെ ആയുധം. മണ്ണിലും രോഗികളുടെ രക്തത്തിലും മുലപ്പാലിലും എൻഡോസൾഫന്റെ ഉയർന്ന അംശമുള്ളതായാണു സിഎസ്ഇ, എൻഐഒച്ച്, സിഎംസി പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സിഎസ്ഇയുടെ പഠനത്തിൽ, കാസർകോട്ടെ ഇരകളുടെ വൈകല്യവും രോഗങ്ങളും എൻഡോസൾഫാനും തമ്മിൽ നേരിട്ടു ബന്ധമുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തി. വർഷത്തിൽ മൂന്നു തവണയെന്ന കണക്കിൽ, 25 വർഷമായി തുടരുന്ന ആകാശത്തു നിന്നുള്ള എൻഡോസൾഫാൻ തളിക്കലാണ് രോഗാവസ്ഥയ്ക്കു കാരണമെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ.

എൻഡോസൾഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മേഖലയിൽ രോഗബാധിതരായ കുട്ടികൾ. ചിത്രം∙ മനോരമ

2002ലെ എൻഐഒഎച്ച് പഠനത്തിൽ, കുളത്തിലെയും കിണറിലെയും ജലസാംപിളുകളും 262 വിദ്യാർഥികളുടെ രക്തസാംപിളുകളുമാണു പരിശോധിച്ചത്. രക്തസാംപിളുകളിൽ 78.74 പിപിഎം എൻഡോസൾഫാൻ അംശമാണു കണ്ടെത്തിയത്. അവസാനമായി നടന്ന തളിക്കലിനു ശേഷം 10 മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും കണ്ടെത്തിയ ഉയർന്ന എൻഡോസൾഫാൻ അംശം ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായാണു റിപ്പോർട്ട്. മറ്റിടങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാൾ അഞ്ചു മടങ്ങ് ജനിതക തകരാറാണു തളിക്കൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സ്ത്രീകളിൽ മെൻസ്ട്രുവൽ ഡിസോഡേഴ്സ് കൂടുതലാണ്. പ്രദേശത്ത് രാസകീടനാശിനികൾ തളിക്കരുതെന്നും രോഗങ്ങളെ പറ്റി വ്യാപകമായ പഠനം നടത്തണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ ആകാശത്തു നിന്ന്, ജലാശയങ്ങളിലൂടെ

2011ലെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് പഠനം, തളിക്കൽ നിർത്തി 11 വർഷത്തിനു ശേഷവും പ്രദേശത്തുള്ളവരുടെ രക്തസാംപിളുകളിൽ ഉയർന്ന എൻഡോസൾഫാൻ സാന്നിധ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പലർക്കും ശാരീരിക വൈകല്യമുണ്ട്. എൻഡോസൾഫാൻ കാരണമാകാമിതെന്നാണു പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. അച്യുതൻ കമ്മിറ്റിയാകട്ടെ, ആകാശത്തു നിന്നുള്ള എൻഡോസൾഫാൻ തളിക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളിലുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ മുതൽ 800 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലാണ്, എൻഡോസൾഫാൻ തളിച്ച മേഖലകൾ. മേഖലയിലെ ജലാശയങ്ങളുടെ സാന്ദ്രതയും ഉയർന്നതാണ്. അനുവദനീയമായ 3 മീറ്റർ ഉയരത്തിനും മീതെ വച്ചാണ് പ്ലന്റേഷൻ കോർപറേഷൻ എൻഡോസൾഫാൻ തളിച്ചതെന്നു വ്യക്തമാണ്. ഇത്, പ്രദേശത്തു മുഴുവൻ എൻഡോസൾഫാൻ കീടനാശിനി വ്യാപിക്കാനിടയാക്കി. മാത്രമല്ല, തളിക്കുന്ന സമയത്തു ജലസ്രോതസുകൾ മൂടിയില്ല. എൻഡോസൾഫാൻ തളിക്കുന്നതിലെ അപകടങ്ങളെ പറ്റി പ്രാദേശിക ജനതയെ ബോധവത്കരിച്ചതുമില്ല.

എൻഡോസൾഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മേഖലയിൽ രോഗബാധിതയായ കുട്ടി. ചിത്രം∙ മനോരമ

ചെറിയ കശുവണ്ടി തോട്ടങ്ങളാണു കാസർകോട്ടുള്ളതെന്നും ആകാശത്തു നിന്നു തളിക്കുമ്പോൾ തോട്ടത്തിനു പുറത്തുള്ള നാടുകളിലേക്കും ജനങ്ങളിലേക്കും പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. ഒട്ടേറെ ജലാശയങ്ങളുള്ള പ്രദേശമാണു കാസർകോട്. ആകാശത്തളിക്കൽ നടത്തുമ്പോൾ, ജലാശയങ്ങൾ മൂടിവച്ചിരുന്നില്ലെന്നു പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരേ കീടനാശിനി തന്നെ തുടർച്ചയായി തളിക്കുമ്പോൾ, കീടനാശിനി ഹോളിഡേ വേണമെന്നും ഇടയ്ക്ക് കീടനാശിനികൾ പരസ്പരം മാറ്റി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അച്യുതൻ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. എന്നാൽ, 20 വർഷത്തോളം എൻഡോസൾഫാൻ തന്നെയാണു കാസർകോട് തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിച്ചത്. ഇത്, വർധിച്ച വിഷാംശത്തിനു കാരണമായെന്ന് അച്യുതൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, കീടനാശിനി മാറ്റി പ്രയോഗിക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ചിരുന്നതായും അച്യുതൻ പറയുന്നു.

∙ എൻഡോസൾഫാൻ പഠന കമ്മിറ്റികളെ സ്വാധീനിക്കാനും ശ്രമം നടന്നു

പഠനം നടത്തുന്നവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കീടനാശിനി ലോബി സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഫിപ്പാറ്റ് നടത്തിയ പഠനത്തിലെ സാംപിൾ പരിശോധനാ ഫലം കീടനാശിനി ലോബിയിൽ പെട്ടവർ തന്റെ കമ്മിറ്റിക്കു നൽകിയ കാര്യം എ. അച്യുതൻ പിന്നീടു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻഡോസൾഫാനു വേണ്ടി വിദഗ്ധസമിതികളിൽ വാദിച്ച അംഗങ്ങളെയെല്ലാം നിർദേശിച്ചതു കൃഷി വകുപ്പാണെന്നു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും പറയുന്നു. കീടനാശിനി നിർമാണ കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധകളടങ്ങിയ ദുബെ കമ്മിറ്റി, ഫിപ്പാറ്റ് പഠന റിപ്പോർട്ടിനെ അംഗീകരിക്കുകയും എൻഡോസൾഫാനെ കുറ്റവിമുക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കമ്മിറ്റിയിലെ എതിരഭിപ്രായങ്ങളെ നിശ്ശബ്ദമാക്കുകയും തീരുമാനം ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നു പറഞ്ഞ് സിഐആർബിസിക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ദുബെ കമ്മിറ്റിയിലെ 3 അംഗങ്ങൾ വിയോജനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഒപ്പിടാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തതായി എ. അച്യുതൻ പിന്നീടു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻഡോസൾഫാനും രോഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പൂർണമായി തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ, തീരുമാനത്തിലെത്തും മുൻപ് മഹാമാരിയുടെ കാരണം സംബന്ധിച്ചു വിശദമായ പഠനം ആവശ്യമാണെന്നായിരുന്നു ദുബൈ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ ഒപ്പിടാത്ത 3 പേരുടെയും അഭിപ്രായം. കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത് 2001ൽ നടത്തിയ പഠനത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ്, ദുബൈ കമ്മിറ്റിയിൽ വിയോജിപ്പു രേഖപ്പെടുത്തിയ 3 പേരുടെ നിർദേശങ്ങൾ. എൻഡോസൾഫാന്റെ പങ്കിനു േവണ്ടത്ര കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നായിരുന്നു ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ഒപ്പിടാതിരുന്നിട്ടും ദുബെ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര കീടനാശിനി ബോർഡ് അംഗീകരിച്ചു. വിവരങ്ങളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാണ് സിഎസ്ഇ റിപ്പോർട്ട് കീടനാശിനി വ്യവസായികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. എൻഡോസൾഫാൻ അല്ല രോഗ കാരണമെന്നു രോഗിയെ കൊണ്ടു പറയിപ്പിക്കാൻ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷൻ ശ്രമിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മറ്റൊരു തവണ, എൻഡോസൾഫാൻ രോഗികളെ ചികിത്സിച്ചിരുന്ന ഡോ. മോഹൻകുമാറിനെ കണ്ട്, രോഗികളുടെ മേൽവിലാസം സംഘടിപ്പിക്കാൻ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷൻ മാനേജർ ശ്രമിച്ചതായും മാധ്യമ വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു.

മറ്റു കണ്ടെത്തലുകൾ

∙ വർഷങ്ങളോളം വീര്യം കുറയാതിരിക്കുന്നവയാണു ഓർഗനോക്ലോറൈഡ് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട എൻഡോസൾഫാൻ കീടനാശിനി. മണ്ണിലും ജലാശയങ്ങളിലും മീനുകളടക്കമുള്ള ജീവികളുടെ ശരീരത്തിലും വീര്യം കുറയാതെ നിലനിൽക്കും.



∙ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നു തളിക്കുമ്പോൾ, കാറ്റടിച്ച് പരിസരത്തെ ജലാശയങ്ങളിൽ പതിക്കാനും പടരാനും സാധ്യത വളരെക്കൂടുതലാണ്.

∙ മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജന്തുക്കൾക്ക് എൻഡോസൾഫാൻ ഹാനികരമാണെന്നതിനു ലോകത്തെ പല പഠനങ്ങളും തെളിവാണ്. നാഡീവ്യൂഹത്തെയും വിവിധ അവയവങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. കൂടുതൽ അളവിൽ കീടനാശിനി ഏൽക്കുന്നവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളർച്ചയെ മുരടിപ്പിക്കും. കരളിനും വൃക്കയ്ക്കും തകരാർസംഭവിക്കും. ഹൃദയസ്തംഭനത്തിനും ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. 1986നും 2016നും ഇടയിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന 11 ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളിലുണ്ട്.

ചരിത്രം

∙ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷൻ 1977നും 2000നും ഇടയിൽ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ 11 പഞ്ചായത്തുകളിൽ വർഷത്തിൽ 3 തവണയാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എൻഡോസൾഫാൻ തളിച്ചത്.ടീ മൊസ്കിറ്റോ ബഗ് എന്ന കീടത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. പറങ്കിമാവുകളെയും തേയിലയെയും ബാധിക്കുന്ന കീടമാണിത്. 1990നും 2000നും ഇടയിൽ, പ്രതിവർഷം 3000 ലീറ്റർ എൻഡോസൾഫാൻ തളിച്ചതായാണ് പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷൻ നൽകുന്ന കണക്ക്.

എൻഡോസൾഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മേഖലയിൽ രോഗബാധിതയായ കുട്ടി അമ്മയ്ക്കൊപ്പം. ചിത്രം∙ മനോരമ

∙ 1980കളുടെ അവസാനത്തോടെയാണ് എൻഡോസൾഫാന്റെ ദുരന്തഫലം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത്. വൈകല്യമുള്ള കാലുകളുമായി പശുക്കിടാങ്ങൾ പിറന്നു വീണു തുടങ്ങി. മനുഷ്യരിലും ദുരന്തഫലം പ്രകടമായിരുന്നു. കാൻസർ രോഗികൾ പൊടുന്നനെ വർധിച്ചു. മാനസിക വളർച്ച മുരടിച്ചു. ജന്മനാ തന്നെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളും ഹൃദ്രോഗവും നാഡീ രോഗങ്ങളും വ്യാപകമായി. പ്രദേശത്തെ ഡോക്ടറായിരുന്ന വൈ.എസ്. മോഹൻകുമാർ, ഇത്തരം രോഗങ്ങളുമായി തന്നെ സമീപിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വച്ചു. എൻമകജെ പഞ്ചായത്തിലെ 123 വീടുകളിൽ നിന്നായി 197 പേരുടെ കേസ് വിവരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ചത്.

∙ പ്രദേശത്തെ 7000 പേരെയെങ്കിലും എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതം ബാധിച്ചതായാണു 2019ലെ ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

∙ ലീലാകുമാരിയെന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയാണു പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷനെതിരെ ആദ്യത്തെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. കാസർകോട് ജില്ലാ കോടതിയിൽ, 1998ൽ. പെരിയ പഞ്ചായത്തിൽ എൻഡോസൾഫാൻ ആകാശത്തു നിന്നു തളിക്കുന്നത് ജില്ലാ കോടതി 1999ൽ താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞു. 2001 ഫെബ്രുവരിയിൽ, കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷൻ തോട്ടങ്ങളിൽ എൻഡോസൾഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതു ജില്ലാ കോടതി നിരോധിച്ചു. 2001ൽ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷൻ തോട്ടങ്ങളിൽ എൻഡോസൾഫാൻ തളിക്കുന്നതു നിർത്തിവയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു. 2005ൽ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ കീഴിൽ എൻഡോസൾഫാൻ റിലീഫ് ആൻഡ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൽ തുടങ്ങി.

∙ 2006ൽ ആദ്യത്തെ ദുരിതാശ്വാസ ധനസഹായം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകളായി മരിച്ച 135 പേരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 50,000 രൂപ വീതമാണു സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്തത്.

∙ സർക്കാർ തയാറാക്കിയ ദുരിതബാധിതരുടെ പട്ടികയിൽ 6727 പേരാണുള്ളതെന്നും 2017ലെ മെഡിക്കൽ ക്യാംപുകളിൽ വച്ച് കണ്ടെത്തിയ 1031 ദുരിത ബാധിതരെ കൂടി ഈ പട്ടികയിൽ പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യം ബാക്കിയാണ്.

എൻഡോസൾഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മേഖലയിൽ രോഗബാധിതരായ കുട്ടികൾ. ചിത്രം∙ മനോരമ

∙ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരയെല്ലാം ഇരകളുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തി ദുരിതാശ്വാസം നൽകണമെന്ന ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്റെ നിർദേശവും നടപ്പായിട്ടില്ല.

∙ 2008നും 2010നും ഇടയിൽ സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ, പ്രദേശത്തെ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ എൻഡോസൾഫാൻ അംശമുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തി.

∙ ഡിവൈഎഫ്ഐ നൽകിയ ഹർജിയിൽ, ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ എൻഡോസൾഫാൻ നിരോധിക്കാൻ 2011ൽ ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു.

∙ ദേശീയതലത്തിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടും പ്ലാന്റേഷൻ കോർപറേഷനോ സർക്കാരോ എൻഡോസൾഫാൻ തളിക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾക്കു പറ്റിയ തെറ്റ് ഏറ്റുപറഞ്ഞില്ല. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ ഉത്തരവും കേരള സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

English Summary: New Study Report on endosulfan Victims rises questions against Pesticide lobby and Government Influence