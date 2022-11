ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം; തമിഴ്നാട്ടിൽ 14 വരെ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യത

തമിഴ്നാട്ടിൽ 14 വരെ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയെന്ന് മേഖല കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നാളെയോടെ രൂപപ്പെടുന്ന ന്യൂനമർദം തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി തീരത്തേക്കു നീങ്ങുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി 14 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ട്. ന്യൂനമർദം കൊടുങ്കാറ്റായി മാറാനുള്ള സാധ്യത സംബന്ധിച്ച് 2 ദിവസങ്ങൾക്കകം വ്യക്തത വരുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. 9 മുതൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യും. 10ന് ചെങ്കൽപെട്ട്, വിഴുപ്പുറം കടലൂർ തുടങ്ങി പത്തോളം ജില്ലകളിലും പുതുച്ചേരിയിലും കാരയ്ക്കലിലും അതിശക്തമായ മഴയാണു പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. 12 മുതൽ ‍14 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും കനത്ത മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ളതായി കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

കനത്ത മഴയെന്ന പ്രവചനം എത്തിയതോടെ കാലവർഷ അപകടങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ മുന്നറിയിപ്പും ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി സർക്കാർ രംഗത്ത്. ഇതിനോടകം 26 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണു ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. മിന്നലേറ്റുള്ള അപകടങ്ങൾക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണ വിഡിയോ പുറത്തിറക്കി. മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി പ്രത്യേക ക്യാംപുകളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളക്കെട്ട് മൂലമുള്ള ദുരിതങ്ങൾ തടയുന്നതിനു സർക്കാർ നേരത്തേ തന്നെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ, സ്ഥിരമായി വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തവണ കാര്യമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല.

മിന്നൽ ചെറിയ കാര്യമല്ല

മിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളുമാണു വിഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അറിവില്ലായ്മ മൂലമോ മിന്നലിന്റെ ആഘാതത്തെ വിലകുറച്ചു കാണുന്നതിനാലോ ആണ് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ ചുവടെ.

∙ വീടിനു പുറത്തുള്ള സമയത്തു മിന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ ചെവികൾ നന്നായി മൂടി നിലത്തിരിക്കുക.

∙ നിലത്തോട് അടുക്കുന്തോറും മിന്നൽ ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്

∙ മിന്നൽ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കരുത്.

∙ കുടകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അതിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കാം.

∙ ഉയരമുള്ള മരങ്ങൾക്കു കീഴെ നിൽക്കരുത് കാരണം മിന്നലാക്രമണത്തിന് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളതു നനഞ്ഞ മരങ്ങളാണ്.

∙ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

∙ കാറുകളും ബസുകളും ഉൾപ്പെടെ പൂർണമായി അടച്ചിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മിന്നലേൽക്കില്ല.

∙ മൊബൈൽ ഫോൺ, ടെലിഫോൺ, ടിവി, മിക്സി, ഗ്രൈൻഡർ, കംപ്യൂട്ടർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കരുത്.

∙ ഉയർന്ന വൈദ്യുതി വോൾട്ടേജ് ലൈനുകളുള്ള ടവറുകൾക്കു സമീപം പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

∙ ലോഹ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.

∙ നീന്തൽ ഒഴിവാക്കുക. മിന്നൽ വെള്ളത്തിലേറ്റാൽ വെള്ളത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തും.

English Summary: Heavy rainfall predicted for several district in Tamil Nadu, Puducherry