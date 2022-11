കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഭൂമിയിലെ മുഴുവന്‍ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനില്‍പ് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയെന്ന് യുഎസ്. പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍. ഭാവിയിലേക്ക് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഈജിപ്റ്റില്‍ നടക്കുന്ന സിഒപി 27 കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയില്‍ സംസാരിക്കവെ ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ വികസ്വര രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാനുള്ള കാലാവസ്ഥാ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗത്തില്‍ ബൈഡന്‍ പ്രതിപാദിച്ചില്ല.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തടയാന്‍ യുഎസ് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള്‍ എടുത്തുപറഞ്ഞാണ് ബൈഡന്‍ സിഒപി 27 കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. 2030 ആവുമ്പോഴേക്കും കാര്‍ബണ്‍ ബഹിര്‍ഗമനം 2005 നെ അപേക്ഷിച്ച് 50 ശതമാനം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അമേരിക്ക. അതിനുള്ള നടപടികള്‍ ഊര്‍ജിതകമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നു.

ശുദ്ധവും സുരക്ഷിതവുമായ ഭൂമിയെ പുനര്‍സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. അതിന് അമേരിക്ക നേതൃത്വം നല്‍കും. മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി വലുതാണെങ്കിലും അത് നേരിടാനുള്ള ശേഷി ലോകത്തിനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മീഥൈന്‍ ബഹിര്‍ഗമനം കുറയ്ക്കാനുള്ള കരാറില്‍ 130 രാജ്യങ്ങള്‍ ഇതിനോടകം ഒപ്പുവച്ചു . കല്‍ക്കരിക്കായി പണം മുടക്കാന്‍ കമ്പനികള്‍ തയാറാണെങ്കില്‍ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊര്‍ജസ്രോതസുകള്‍ക്കും പണം മുട‍ക്കാനാകും. ശുദ്ധമായ ഊര്‍ജത്തിലേക്ക് മാറാന്‍ ഈജിപ്റ്റിന് 500 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ നല്‍കുമെന്നും ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു. കയ്യടികളോടെയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ സദസ്സ് വരവേറ്റത്. എന്നാല്‍ വികസ്വര രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാനുള്ള കാലാവസ്ഥാ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗത്തില്‍ ബൈഡന്‍ പ്രതിപാതിച്ചില്ല., ബൈഡന്റെ പ്രസംഗത്തിനിടെ സദസില്‍നിന്ന് നേരിയ പ്രതിഷേധവും ഉയര്‍ന്നത് കല്ലുകടിയായി.

