പുട്ടിന്റെ ‘എനർജി വാർ’ തകർക്കാൻ മോദിയുടെ സോളർ സഖ്യം; തകരുമോ റഷ്യൻ മേധാവിത്തം?

ഈജിപ‌്‌തിൽ ലോക കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി തുടരുമ്പോൾ നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് തലസ്ഥാനമായ ബെൽഫാസ്റ്റിലെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട് സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായ ബസുകളിൽ പതിവിലേറെ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതും പ്രായമേറിയ പൗരന്മാരാണ് കൂടുതലായി ഈ സൗജന്യ ബസ് യാത്ര ആസ്വദിക്കുന്നത്. പ്രിയ സുഹൃത്ത് ബെൽഫാസ്റ്റിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കുവച്ച ഒരു നിരീക്ഷണമാണിത്. ഇതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ പലരും പരിഭവിച്ചേക്കും. എന്നാൽ ട്രോളിനും സമൂഹമാധ്യമ പങ്കുവയ്ക്കലുകൾക്കും അപ്പുറമാണ് കാര്യങ്ങൾ. യൂറോപ്പിൽ മാത്രമല്ല റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം വരുത്തിവച്ച കെടുതികളുടെ വിങ്ങലുകൾ. ഇവിടെ. കൊച്ചു കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിയും നോക്കുക: ബേക്കറികളിൽ ഒരു കട്‌ലറ്റിന് 36 രൂപ. പത്തു രൂപയിൽ കിടന്ന അവശ്യഗുളികയുടെ വില നാലിരട്ടിയായി. വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രേതം നിശ്ശബ്ദം നമുക്കിടയിലേക്കും നുഴഞ്ഞു കയറുകയാണ്. അതിനാൽ യൂറോപ്പിനെയും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെയും സംബന്ധിച്ചതാണെങ്കിലും, ബെൽഫാസ്റ്റിലെ യാത്ര സംബന്ധിച്ച ഈ വിശദീകരണം നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. തണുപ്പേറിയ രാജ്യമാണ് യൂറോപ്പ്. പലയിടത്തും ഡിസംബറിൽ മഞ്ഞുവീഴും. ബോയിലർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വീടിനുള്ളിലെ താപനില നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ വൻതോതിൽ വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ്. റഷ്യയിൽനിന്നുള്ള പെട്രോളിയം ഉപയോഗിച്ചാണ് ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. യുദ്ധം മൂലം റഷ്യ പെട്രോൾവില ഉയർത്തിയതോടെ ഇന്ധന വില വർധിച്ചു. ഇതു പല സാധാരണക്കാർക്കും താങ്ങാനാവാത്തതിനാൽ പകൽ ബസുകളിൽ കയറിയിറങ്ങി ശരീരം ഒന്നു ചൂടാക്കുകയാണ് ബെൽഫാസ്റ്റിലെ യാത്രക്കാർ.

∙ പുട്ടിന്റെ പെട്രോളല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടത് വീട്ടുമുറ്റത്തെ സൗരോർജം

രക്തരൂഷിതമായ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ഇതിനോടകം യൂറോപ്പിനെ ഒരു വലിയ ‘പാഠം’ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. റഷ്യയിൽനിന്നുള്ള പെട്രോളിയത്തിനു പകരം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഊർജസ്രോതസ്സുകൾ വികസിപ്പിച്ച് സ്വയംപര്യാപ്തതയിലേക്കു കടക്കുക. ഈജിപ്തിൽ നടക്കുന്ന ലോക കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയിലും (സിഒപി–27) ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമുണ്ടായി. കാറ്റിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഊർജാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള സ്വപ്നതുല്യമായ പദ്ധതികളുടെ പണിപ്പുരയിലാണ് പല രാജ്യങ്ങളുമെന്ന് സിഒപി–27 ൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. സൗരോർജ പാനലുകൾകൊണ്ട് പുട്ടിനെ ഞെരിക്കുക എന്നൊരു നയമാണ് ഇതര യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെ റോമിൽ 2015ൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിൽനിന്ന്. ചിത്രം: Tiziana FABI / AFP

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം കാരണം റഷ്യയിൽനിന്നുള്ള പെട്രോളിയത്തിന്റെ വില വർധിച്ചതോടെ, വരാൻ പോകുന്ന ശൈത്യകാലത്തെ വൈദ്യുതി വില എത്രയാകുമെന്നതാണ് യൂറോപ്പിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക. അവർ ലഭ്യമായ ബസുകളിലും മറ്റും സൗജന്യപാസ് ഉപയോഗിച്ചു കയറി ശൈത്യത്തിൽനിന്നു രക്ഷനേടുന്നു. വൻതോതിൽ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിലേക്കു കടക്കുന്ന ഇന്ത്യ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ ‘സോളർ സഖ്യം’ എന്ന ആശയത്തിലൂടെ ഈ രംഗത്ത് മുന്നേറ്റം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

∙ യുദ്ധാനന്തരം പെട്രോളിൽനിന്ന് സൗരോർജത്തിലേക്ക്...

ഓരോ യുദ്ധവും ലോകചരിത്രത്തെ ഓരോ വഴിത്തിരിവുകളിലേക്കു നയിക്കുന്നു. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ഇത്രയും ദീർഘിപ്പിച്ചതിലൂടെ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ ലോകത്തെ വലിയൊരു പുനർവിചിന്തനത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പ്രതിഫലനം വിപണിയിലും കാണാം. ചൈനയിൽനിന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്കുള്ള (ഇയു) സൗരോർജ പാനലുകളുടെ ഇറക്കുമതി, യുദ്ധം തുടങ്ങി ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കൊണ്ട് 50 കോടി ഡോളറിൽനിന്ന് 250 കോടി ഡോളറിലേക്കാണു കുതിച്ചുയർന്നത്. യുദ്ധാനന്തരം മാറുന്ന യൂറോപ്പിന്റെ നേർചിത്രമാണു പുതുതായി വിടരുന്ന സോളർ പാനലുകളിലൂടെ ഇതൾവിരിയുന്നത്. പെട്രോളിൽനിന്നു സൗരോർജത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റത്തിനാണ് യുദ്ധം രാസത്വരകമായത്.

യുപിയിലെ മിർസാപുരിലെ സോളർ പ്ലാന്റ് സന്ദർശിക്കുന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോയും. ചിത്രം: Handout / PIB / AFP

ശൈത്യകാലത്ത് മുറികൾക്കുള്ളിൽ താപനില ഉയർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്ററുകളിൽ പെട്രോളിനു പകരം ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്നൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യ വ്യാപകമാകുകയാണ് പോളണ്ടിലും മറ്റും. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജം (റിന്യൂവബ്ൾ എനർജി പവർ) ഉപയോഗിച്ച്, കാർബൺ ഇന്ധനങ്ങളിന്മേലുള്ള അധികാശ്രയത്വം കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇനി വേണ്ടതെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്കാണു പല യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളും നീങ്ങുന്നത്. വില കൂടിയ കൽക്കരിക്കും പെട്രോൾ അധിഷ്ഠിത കാർബൺ വാതകങ്ങൾക്കും ഇനി യൂറോപ്പിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവുണ്ടാകില്ലെന്നും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. പകരം ഉൽപാദനച്ചെലവു കുറഞ്ഞ ഊർജസ്രോതസ്സുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗീകൃത പരിസ്ഥിതി സംഘടനനായ എംബറിന്റെ മേധാവി പാവൽ സിസാക്ക് പറയുന്നു.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സോളർ പാനൽ നിർമാണ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന്. ചിത്രം: Arun SANKAR / AFP

ഏറ്റവും വിനാശകാരിയായ കൽക്കരിപോലെത്തന്നെ കാർബൺ വാതകങ്ങളും പരിസ്ഥിതിക്കു ദോഷകരമാണ്. നിലവിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഊർജസ്രോതസ്സായ പ്രകൃതി വാതക പൈപ്പ്‌ലൈനുകൾ റഷ്യൻ സൈന്യം തന്നെ പലയിടത്തും തകർത്തത് സംശയമുളവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൽക്കരിയുടെയും വാതകങ്ങളുടെയും വില വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നാണു സംശയം. ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതിസൗഹാർദപരമായ ഹരിതോർജ സ്രോതസ്സിനും ഏറ്റവും മോശമായ കൽക്കരിക്കും ഇടയിലാണ് പ്രകൃതി വാതകങ്ങളുടെ സ്ഥാനം. രണ്ടിന്റെയും കുറവ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഈ വാതകമാണ് കുറവു പരിഹരിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

കാറ്റിൽനിന്നും സോളർ പാനൽ വഴിയും വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം. കെനിയയിലെ നയ്‌റോബിയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: Tony KARUMBA / AFP

2030 ആകുമ്പോഴേക്കും കാറ്റിൽനിന്നുള്ള ഊർജോൽപാദനം ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെ ഇരട്ടിയാക്കി പ്രകൃതി സൗഹൃദ രീതികളിലേക്കു വഴിമാറാനാണ് നെതർലൻഡ് ആലോചിക്കുന്നത്. അയർലൻഡും പോർച്ചുഗലുമെല്ലാം കാറ്റിനു പിന്നാലെയാണ്. ബാൾട്ടിക് സമുദ്രതീരം പങ്കിടുന്ന എട്ടോളം രാജ്യങ്ങൾ തിരയിൽനിന്നും കാറ്റിൽ നിന്നും 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും 20 ജിഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി അണിയറയിൽ തയാറാക്കുന്നു. 60 ലക്ഷം വീടുകളുടെ ഊർജാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇതു പര്യാപ്തമാണ്. കാറ്റിൽനിന്നുള്ള ഊർജ പദ്ധതി വിജയിച്ചാൽ റഷ്യയുടെ പെട്രോളിയം–കാർബൺ ഇന്ധനങ്ങളിന്മേലുള്ള അമിതാശ്രയത്വം കുറയ്ക്കാനാവുമെന്ന് ഇതിനായുള്ള കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ‍ൻ ഉർസുലു വോൺ ഡെർ ലെയൻ പറയുന്നു. കാറ്റിൽനിന്നു വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താനാവാത്തതിനാൽ പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം പ്രായോഗികമല്ല. എന്നാൽ അതിനു പിന്നിലെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തി കാണാതിരിക്കാനുമാകില്ല, പ്രത്യേകം യുദ്ധത്തിന്റെ തിരിച്ചടികൾ ലോകമാകെ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ.

∙ യുദ്ധദുരന്തത്തിൽ തകരുന്നത് പരിസ്ഥിതിയും

യുദ്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാനുഷിക ദുരന്തത്തിനൊപ്പം പരിസ്ഥിതിക ആഘാതവും പഠനവിധേയമാകണമെന്നും അതതു രാജ്യങ്ങളുടെ കണക്കിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുമുള്ള നിർണായക നിർദേശം മുന്നോട്ടു വച്ചാണ് ലോക കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി മുന്നോട്ടു പോയത്. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണത ഫലമായി ഏകദേശം 4.9 കോടി ടൺ കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലർന്നതായി ഹരിതവാതക ബഹിർഗമന വിദഗ്ധൻ ലെനാർഡ് ഡി. ക്ലർക്ക് ഹരിത വാതക ഓഡിറ്റിങ് സംഘടനയ്ക്കു വേണ്ടി നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ഫെബ്രുവരി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയായിരുന്നു പഠനകാലം. യുദ്ധാനന്തര അഭയാർഥി പ്രവാഹം മൂലം 14 ലക്ഷം ടണ്ണും യുദ്ധം മൂലമുള്ള തീപിടിത്തങ്ങളിലൂടെ 2.3 കോടി ടണ്ണും കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അധികമായി പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു. സൈനിക നീക്കം, യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ. രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളതിനാൽ, സൈന്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങളുടെയും മറ്റും കണക്ക് ഇതുവരെ പുറത്തിവിട്ടിരുന്നില്ല. ഈ സ്ഥിതി മാറണം.

6215 ഉഗ്രസ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഫലമായി യുക്രെയ്നിലെ 497 ജലസംഭരണികളുടെ ശേഷി നശിച്ചു. ജലവിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ മാത്രം ഏകദേശം 700 കോടി യൂറോയും, മണ്ണിന്റെ ഉൽപാദന ശേഷി വീണ്ടെടുക്കാൻ 1100 കോടി യൂറോയും വേണ്ടിവരും. 50 റംസാർ തടാകങ്ങളും (തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ) പച്ചപ്പിന്റെ മരതക ശൃംഖലകളും യുദ്ധാനന്തര മലിനീകരണം നേരിടുന്നു. യുദ്ധവിന്യാസങ്ങൾക്കായി ഏകദേശം 45,000 ഹെക്ടർ വനമാണ് സൈന്യം കയ്യേറിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. ഫെബ്രുവരി 24 മുതൽ 2,24,956 ലഘുസ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതായും കണക്കാക്കുന്നു. വിമാനങ്ങളിൽനിന്നു വർഷിച്ച 2130 ബോംബുകൾ നിർവീര്യമാക്കി. രാജ്യാന്തര സൈനിക ധാരണ പ്രകാരം നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗന്ധകം കലർന്ന സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചെന്നും പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

