ഓറ്റ്സിയുടെ മരണം: നിർണായകരഹസ്യം പുറത്ത്; ഐസിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ദുരൂഹശരീരങ്ങൾ

ശാസ്ത്രലോകത്തെയും പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ദീർഘകാലമായി അമ്പരപ്പിച്ചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓറ്റ്സിയെന്ന മഞ്ഞുമനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക മമ്മിയെക്കുറിച്ച് പുതിയ പഠനഫലം പുറത്ത്. പ്രശസ്ത ചരിത്രഗവേഷണ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലാർസ് പിലോയും സംഘവുമാണ് പഠനത്തിനു പിന്നിൽ. ഓറ്റ്സിയുടെ മമ്മി കണ്ടുകിട്ടിയ ആൽപ്സ് പർവതനിരയെക്കുറിച്ചാണ് ഗവേഷകർക്ക് പ്രധാനമായും പറയാനുള്ളത്. ഇതുവരെ കരുതി വന്നതു പോലെ ഓറ്റ്സി മരണപ്പെട്ടത് ഇവിടെ വച്ചല്ലെന്നും മറിച്ച് മഞ്ഞുകാലത്തിനും മാസങ്ങൾ മുൻപ് വസന്തകാലത്ത് ദൂരെയുള്ള പ്രദേശത്താണു മരണം നടന്നതെന്നും പുതിയ പഠനഫലം പറയുന്നു. മഞ്ഞിന്റെ ഒഴുക്കിനൊപ്പം ഒഴുകിവന്നതായിരിക്കുമത്രേ ഓറ്റ്സി ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശത്തേക്ക്. ഓറ്റ്സിയെപ്പോലെയുള്ള ചരിത്രാതീത കാല മനുഷ്യരുടെ സ്വാഭാവിക മമ്മികൾ ആൽപ്സിൽ ഇന്നും മറഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടാകുമെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

ലോകത്തിൽ മമ്മിയാക്കൽ പ്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയമായ ഒട്ടേറെ മമ്മികൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രകൃതി തന്നെ മൃതശരീരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാറുണ്ട്. സ്വാഭാവിക മമ്മികളെന്ന് ഇവയെ വിളിക്കുന്നു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമാണ് ഓറ്റ്‌സി. യൂറോപ്പിലെ ആൽപ്‌സ് മേഖലയിൽ ഓസ്ട്രിയയ്ക്കും വിയന്നയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള മേഖലയിൽ നിന്നു ലഭിച്ച ഈ പ്രാചീന മമ്മി മനുഷ്യന് അയ്യായിരത്തിലധികം വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നു കരുതുന്നു. 31 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ഐസിൽ മുഖമമർത്തിയ നിലയിൽ ഓറ്റ്‌സിയുടെ ശരീരം ഓറ്റ്‌സ്റ്റാൽ ആൽപ്‌സ് മേഖലയിൽ നിന്നു ലഭിച്ചത്. 3.2 കിലോമീറ്ററോളം പൊക്കമുള്ള മേഖലയിൽ പർവതാരോഹണം നടത്തിയ രണ്ടു ജർമൻ ഹൈക്കർമാരാണ് ഓറ്റ്‌സിയെ കണ്ടെത്തിയത്. അന്നുമുതൽ ഇന്നുവരെ ദുരൂഹത തുടരുന്നു. നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾക്കും ഡോക്യുമെന്ററി കൾക്കും ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിനും ഓറ്റ്‌സി പ്രമേയമായി. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ആർക്കയോളജിക്കൽ കണ്ടെത്തലുകളിലൊന്നായിട്ടാണ് ഓറ്റ്‌സി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഓറ്റ്‌സിയുടെ ശരീരത്തെ അഞ്ച് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളോളം പൊതിഞ്ഞ കട്ടിയുള്ള മഞ്ഞാണ് മഹാരഹസ്യമടങ്ങുന്ന ആ ശരീരത്തെ ഗവേഷകർക്കും പിന്നീടുള്ള മനുഷ്യരാശിക്കുമായി സൂക്ഷിച്ചത്.

ഇന്ന് ഇറ്റലിയിലെ ബോൽസാനോയിലുള്ള സൗത്ത് ടൈറോൾ മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഓറ്റ്‌സിയുടെ ശരീരം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. നശിച്ചുപോകാതിരിക്കാനായി -21.2 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റിലുള്ള താപനില ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ പ്രത്യേക രാസ ട്രീറ്റ്‌മെന്‌റുകൾക്കും ഈ മമ്മിശരീരത്തിനെ വിധേയമാക്കും. മൂന്നുലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് വർഷം തോറും ഓറ്റ്‌സിയെ കാണാനായി ഈ മ്യൂസിയം സന്ദർശിക്കുന്നത്. പിന്നീട് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളും പരിശോധനകളും ബിസി 3300ൽ ജീവിച്ചിരുന്നയാളാണു ഓറ്റ്‌സിയെന്നു വെളിവാക്കി. ഈ കാലഘട്ടത്തെ താമ്രയുഗം എന്നാണു വിളിക്കുന്നത്. യൂറോപ്പിലുള്ള ആദിമമനുഷ്യർ ശിലായുഗ ഉപകരണങ്ങൾക്കൊപ്പം ലോഹങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തി നേടിയ കാലഘട്ടമാണത്.

ഓറ്റ്‌സി വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്നു. മാനിന്‌റെ തോലും ചില്ല പുല്ലുകളും ഇഴചേർത്തുള്ള വസ്ത്രമായിരുന്നു അവ. ഒരു വേട്ടക്കാരനോ യോദ്ധാവോ ആയിരുന്നിരിക്കണം ഓറ്റ്‌സി. അമ്പുകളും വില്ലും കോടാലിയും ഓറ്റ്‌സിയുടെ മൃതദേഹത്തിനൊപ്പം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഓറ്റ്‌സിയുടെ ശരീരത്തിൽ 61 പച്ചകുത്തലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായോ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായോ ചെയ്തതാകാമെന്നു കരുതുന്നു.

അഞ്ചടി മൂന്നിഞ്ച് മാത്രം ഉയരവും 50 കിലോ ഭാരവുമുള്ള ഓറ്റ്‌സി ദൃഢഗാത്രനായിരുന്നെങ്കിലും നിരവധി അസുഖങ്ങൾ ഈ പ്രാചീനമനുഷ്യനെ വേട്ടയാടിയിരുന്നത്രേ. അൾസർ, വാതം, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ, മോണരോഗങ്ങൾ , ദന്തക്ഷയം എന്നിവ ഓറ്റ്‌സിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഹൃദ്രോഗവും ഓറ്റ്‌സിക്കുണ്ടായിരുന്നതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നു. മാനിറച്ചിയും ഗോതമ്പ് അടങ്ങിയ എന്തോ പലഹാരവുമാണ് ഓറ്റ്‌സി അവസാനം കഴിച്ചതത്രേ.

വിഷമയമുള്ള ഒരു സസ്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഓറ്റ്‌സിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തി. ഒരു പക്ഷേ തന്റെ വയറ്റിലുള്ള വിരകളെ നശിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ച ഒറ്റമൂലിയായിരുന്നിരിക്കാം അത്.പിന്നീടാണ് ആ ചോദ്യമുയർന്നത്. എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഓറ്റ്‌സി മരിച്ചത്. പർവതം കയറുന്നതിനിടെ മഞ്ഞിടിച്ചിലോ മറ്റോ മൂലം അപകടമരണം സംഭവിച്ചതാകാം എന്നായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായ ആദ്യ അനുമാനം. എന്നാൽ പിന്നീടു നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ അനുമാനങ്ങളിൽ ഇതു തെറ്റെന്നു തെളിഞ്ഞു. ഓറ്റ്‌സിയെ കൊന്നതാണ്.

ഓറ്റ്‌സിയുടെ മൃതശരീരത്തിൽ രണ്ടു മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നു തോളിലും മറ്റൊന്നു തലയിലും. തലയിലെ മുറിവ് അമ്പു തുളഞ്ഞുകയറിയുണ്ടായതാണ്. തോളിലേത്, കൂടം പോലെ ഏതോ ഭാരമുള്ള വസ്തു ഉപയോഗിച്ചുള്ള മർദനത്തിൽ സംഭവിച്ചതും. തലയിലെ മുറിവാണ് ഓറ്റ്‌സിയെ കൊന്നത്. അയ്യായിരം വർഷം മുൻപ് യൂറോപ്പിലെ മഞ്ഞുനിറഞ്ഞ മേഖലയിൽ ഓറ്റ്‌സിയെ കൊന്ന ശേഷം ആ അജ്ഞാത കൊലപാതകി നടന്നകന്നിരിക്കാം. ആരാകും അയാൾ. ഒരു തെളിവും ഇതുവരെയില്ല. ഇനിയുണ്ടാകാനും സാധ്യത വളരെ കുറവ്...പ്രാചീന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരൂഹതകളിലൊന്നായി ഓറ്റ്‌സിയുടെ കാലാതിവർത്തിയായ ശരീരം ഇന്നും ബൊൽസാനോയിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു.

