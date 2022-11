സ്വർണ നാവുള്ള മമ്മികൾ, കണ്ടെത്തൽ ഈജിപ്തിലെ ക്വെസ്നയിൽ; എന്തുകൊണ്ട് സ്വർണനാവ്?

Image Credit: The Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities