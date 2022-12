ഉത്തരമേകാൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ- ശുദ്ധോർജത്തിലേക്കുള്ള കാൽവയ്പിലോ ലോകം

യുഎസിലെ കലിഫോർണിയയിലുള്ള ലോറൻസ് ലിവർമോർ നാഷനൽ ലബോറട്ടറിയുടെ നാഷനൽ ഇഗ്നീഷൻ ഫെസിലിറ്റിയിൽ ആണവ സംയോജനം വഴി ആദായകരമായ ഊർജോത്പന്നം (നെറ്റ് എനർജി ഗെയിൻ) സാധ്യമായെന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവരുന്ന വാർത്ത. ആഗോള ഊർജമേഖലയ്ക്കു മാത്രമല്ല പരിസ്ഥിതി മേഖലയ്ക്കും ഒരുപാട് ഗുണകരമായ ഫലങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ വികസനം.

നിലവിൽ ലോകമെമ്പാടും ആണവോർജം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ആണവനിലയങ്ങളുണ്ട്. ഊർജോത്പാതനത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് അവയിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ റിയാക്ടറിലെല്ലാം തന്നെ ആണവ വിഘടനം അഥവാ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരു വലിയ മൂലകത്തിന്റെ അണുവിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് മറ്റു മൂലകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഊർജം പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ.

എന്നാൽ രണ്ടു മൂലക അണുക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതിയൊരു മൂലകമുണ്ടാക്കുകയും ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ഊർജം പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അഥവാ ആണവ സംയോജനം. ദീർഘകാലങ്ങളായി ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപയോഗിച്ചുള്ള റിയാക്ടറുകൾ ഇതുവരെ പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല. ആണവ സംയോജനം ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ ഊർജശ്രോതസ്സാണ്. കാർബൺ ഡയോക്‌സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതു പോലെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ആഘാതമുണ്ടാക്കുന്നതോ ആയ വികിരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഫ്യൂഷൻ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ ആഗോളതാപനം വളരെ കുറവായിരിക്കും ഫ്യൂഷൻ പ്രക്രിയയിൽ. ഫ്യൂഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ, ലിഥിയം തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വളരെ സുലഭമായി ലഭ്യവുമാണ്. എന്നാൽ ഫിഷനിൽ ബാക്കിയാവുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ആണവവികിരണശേഷിയുള്ളവയാണ്. ഈ പ്രശ്‌നം ഫ്യൂഷനിലില്ല. ആണവ വിഘടന റിയാക്ടറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാത്ത സമയത്തും ചില പ്രക്രിയകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ടറുകളിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപരിമിതമായ ശുദ്ധോർജത്തിന്റെ ഒരു വാതിലാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ തുറന്നിടുന്നത്.നാഷനൽ ഇഗ്നീഷൻ ഫെസിലിറ്റിയിലെ നേട്ടം ഇതിലൊരു ശ്രദ്ധേയകാൽവയ്പാകുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

