ആകാശത്തിലെ നീലഗോലി- അപ്പോളോ എടുത്ത ഭൂമിയുടെ ചിത്രത്തിന് അരനൂറ്റാണ്ട്

ഭൂമിയുടെ ഗോളചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ചിത്രമേതാണ് . അത് 1972 ഡിസംബറിൽ അപ്പോളോ 17 ദൗത്യത്തിലേറി ചന്ദ്രനിലേക്കു പോയ യാത്രികർ എടുത്ത ബ്ലൂ മാർബിൾ എന്ന ചിത്രമായിരിക്കും. കറുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു നീലഗോലി പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ ചിത്രം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 29000 കിലോമീറ്റർ അകലെവച്ചാണ് യാത്രികർ എടുത്തത്. ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയ ശേഷം വിവിധ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും മറ്റുമായി അനേകം തവണ ഈ ചിത്രം പുനരുപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ മുതൽ അന്റാർട്ടിക്ക വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ആദ്യമായാണ് അപ്പോളോ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ധ്രുവ മഞ്ഞുപാളികളുടെ ചിത്രമെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. തെക്കൻ മേഖല മേഘാവൃതമായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ദൃശ്യം ചിത്രത്തിൽപതിഞ്ഞു.

അറേബ്യൻ മേഖലയും മഡഗാസ്‌കറും ആഫ്രിക്കൻ തീരപ്രദേശങ്ങളും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം മൊത്തത്തിലായും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യവും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കൂഡല്ലൂരിൽ മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റുവീശുന്നതിനു കാരണമായ 16ബി എന്ന ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഇത്. 80 ആളുകളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ പെട്ട് 30000 പേരുടെ വീടുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭൂമിയുടെ ആദ്യമായി എടുക്കപ്പെട്ട ഗോളചിത്രം ബ്ലൂമാർബിളല്ല. 1967ൽ തന്നെ അത്തരം ചിത്രങ്ങളെടുത്തിരുന്നു. 1968ൽ അപ്പോളോയിലെ യാത്രികനായ വില്യം ആൻഡേഴ്‌സ് എടുത്ത എർത്‌റൈസ് എന്ന ചിത്രവും ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

ബ്ലൂമാർബിൾ ചിത്രം പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വളരെ പ്രചാരം നേടി. പല പരിസ്ഥിതി ക്യാംപെയ്‌നുകളിലും ഇതു വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ഭൂമിയുടെ നിസ്സഹായതയും ഒറ്റപ്പെടലും വിളിച്ചോതുന്ന ചിത്രമെന്നാണു പലരും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എഎസ്17-148-22727 എന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് നാസ ഔദ്യോഗികമായി നൽകിയ പേര്. ചന്ദ്രനിലേക്കു പോയ അവസാന മനുഷ്യദൗത്യമെന്ന സവിശേഷത വഹിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് അപ്പോളോ 17. ജീൻ കെർനാൻ, റോണൾഡ് ഇവാൻസ്, ഹാരിസൻ ഷ്മിറ്റ് എന്നിവരായിരുന്നു ഈ ദൗത്യത്തിലെ യാത്രികർ.70 മില്ലിമീറ്റർ ഹാസൽബ്ലാഡ് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ചിത്രം പകർത്തിയത്.

English Summary: The first photograph of the entire globe: 50 years on, Blue Marble still inspires