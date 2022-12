മലനിരകൾക്ക് മുകളില്‍ തിരമാല പോലെ; ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് നിഗൂഢ മേഘങ്ങൾ,വിചിത്ര പ്രതിഭാസം

അമേരിക്കയിലെ വ്യോമിങ്ങിൽ ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വിചിത്ര രൂപത്തിലുള്ള മേഘങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നത്. തിരമാലയുടെ ആകൃതിയിൽ മേഘങ്ങളുടെ നീണ്ടനിര ചിത്രത്തിൽ കാണാനാവും. വ്യോമിങ്ങിലെ ഷെറിഡാനിലുള്ള ബിഗ്ഹോൺ മലനിരകൾക്ക് മുകളിലാണ് ഈ മനോഹര കാഴ്ച പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. റേച്ചൽ ഗോർഡൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് മേഘത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മേഘങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകതയുള്ളതായി തോന്നിയതിനാൽ ഉടൻതന്നെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ അത് ഇത്രയധികം വൈറലായി മാറുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല എന്നും റേച്ചൽ പറയുന്നു. കാഴ്ചയിൽ വിചിത്രമായി തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് ആദ്യമായല്ല ഇത്തരത്തിൽ മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആകൃതിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പേരു പോലുമുണ്ട്. കെൽവിൻ - ഹെൽഹോൾട്ട്സ് ഇൻസ്റ്റെഫിലിറ്റി വേവ്സ് എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്.

താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുവരുന്ന വായുവിന് മുകളിലൂടെ കാറ്റ് നീരൊഴുക്കുപോലെ ശക്തമായി പ്രവഹിക്കുമ്പോഴാണ് മേഘങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ കാണാനാവുന്നത്. ഈ പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ലോർഡ് കെൽവിൻ, ഹെർമൻ വോൺ ഹെൽഹോൾട്ട്സ് എന്നിവരുടെ പേരിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മേഘങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് ഫ്ലക്ട്സ് മേഘങ്ങൾ എന്നും വിളിപ്പേരുണ്ട്. വാൻ ഗോഗിന്റെ പ്രശസ്തമായ സ്റ്റാറി നൈറ്റ് എന്ന പെയിന്റിങ്ങിന് പ്രചോദനമായത് ഈ മേഘമാണെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.

ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടിയതോടെ നിരവധി ആളുകളാണ് പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനം മയക്കുന്ന ഈ കാഴ്ച നേരിൽ കാണാനാവാത്ത വിഷമം പലരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. മേഘങ്ങളുടെ രൂപം നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറുമെന്നിരിക്കെ കൃത്യസമയത്ത് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ സാധിച്ച റേച്ചൽ ഭാഗ്യവതിയാണെന്നും ചിലർ കുറിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനാവുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ചിത്രം എന്നാണ് മറ്റൊരാളുടെ കുറിപ്പ്.

