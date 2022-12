കടൽ കടന്ന് തീരത്തേക്കെത്തിയത് അജ്ഞാത ജീവികളോ? ആശങ്കയോടെ കാഴ്ചക്കാർ, യാഥാർഥ്യം

സമുദ്രം നിഗൂഢതകളുടെ കലവറയാണ്. ടൽതീരത്ത് വന്നടിയുന്ന അജ്ഞാത വസ്തുക്കൾ എന്നും മനുഷ്യർക്ക് അദ്ഭുതവുമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ കടൽ കടന്ന് തീരത്തെത്തിയ ഒരുകൂട്ടം വിചിത്ര വസ്തുക്കളുടെ ചിത്രമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്. നീളമുള്ള കാലകളുമായി തീരത്തടിഞ്ഞ ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടതോടെ കടൽ കാണാനെത്തുന്ന സന്ദർശകർ ആശങ്കയിലുമായി. സൗത്താഫ്രിക്കയിലെ ക്വയറ്റ് ബേയിൽ നിന്നാണ് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുലർച്ചെ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളായതിനാൽ നിഴലടിച്ചു തീരത്തടിഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ ഭീകരമായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതുകണ്ടതോടെ ഭൂമിയിലേക്കെത്തിയ അന്യഗ്രഹ ജീവികളാണോ ഇവയെന്നുവരെ ആളുകൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ സംഭവം അതൊന്നുമായിരുന്നില്ല.

മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തികൾ മൂലം സമുദ്രം ദിനംപ്രതി മലിനമാക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ പവിഴപ്പുറ്റുകളെ നാശമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ കോടാനുകോടി കണക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിക് അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നത്. നൂറു ദശലക്ഷം വരുന്ന സമുദ്ര ജീവികളെയും സമുദ്ര സസ്യങ്ങളെയുമെല്ലാം ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പ്രഭാവം മൂലം കടൽ സസ്യങ്ങളിൽ പലതും വേരറ്റ് തീരത്ത് വന്നടിയാറുണ്ട്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ തീരത്തു സംഭവിച്ചതും മറിച്ചല്ല.

കടലിൽ വളരുന്ന കറ്റാർവാഴ ചെടികളുടെ വേരറ്റ് തീരത്തു വന്നടിഞ്ഞ കാഴ്ചയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണ്ടത്. ഇലകൾ മണ്ണിൽ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നതിനാലാണ് നീളമുള്ള കാലുകളുള്ള ജീവികളെ പോലെ അവ തോന്നിക്കുന്നത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഭീമാകാരന്മാരായ എട്ടുകാലികൾ കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് നീന്തിയടുക്കുകയാണെന്നേ ചിത്രം കണ്ടാൽ തോന്നൂ. ജാൻ വോർസ്റ്റർ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയതും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചതും.

പ്രകൃതിക്ക് മനുഷ്യൻ വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് ജാൻ വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതു പോലെതന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് ഈ ചിത്രം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അവിശ്വസനീയമായ കാഴ്ചയാണ് ഇതെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗവും പ്രതികരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എന്തുതന്നെയായാലും അതിന്റെ നൂറുമൈൽ അകലെപോലും എത്താൻ ഭയന്നു പോകുമെന്ന് കുറിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

English Summary: "Looks Like Some Alien Thing": Photo Of Dead Plants Spooks Internet