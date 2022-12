പസിഫിക് സമുദ്രത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയത് മഞ്ഞ ഇഷ്ടിക പാകിയ ‘ദുരൂഹപാത; മനുഷ്യ നിർമിതമോ?

പസിഫിക്കിലെ ഹവായ് ദ്വീപിന്‍റെ വടക്കന്‍ സമുദ്രമേഖലയില്‍ നിന്നാണ് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു കണ്ടെത്തല്‍ സമുദ്ര പര്യവേഷണ സംഘം നടത്തിയത്. മഞ്ഞ ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ച ഒരു നടപ്പാത പോലെയാണ് ഈ പ്രദേശം കാണപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ അളന്നുമുറിച്ച് പാകിയത് പോലെ കൈയിലെടുക്കാവുന്ന രീതിയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഈ മേഖലയ യഥാർഥത്തില്‍ മനുഷ്യനിർമിതമല്ല. ചിതറിപ്പോയ ഒരു അഗ്നിപര്‍വത ഭാഗമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ഇഷ്ടിക വിരിച്ചതു പോലെ കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിച്ചു.

90 ഡിഗ്രിയിലാണ് ഈ അഗ്നിപര്‍വതത്തിലെ വിള്ളലുകള്‍ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നീളത്തിലും, വീതിയിലും ഈ കൃത്യത നമുക്ക് കാണാനാകും. മുങ്ങല്‍ വിദഗ്ധര്‍ മേഖല കണ്ടെത്തിയ സമയത്ത് അവര്‍ അതിശയത്തോടെ പങ്ക് വച്ച വാക്കുകളും രസകരമാണ്. അറ്റ്ലാന്‍റിസ് എന്ന മിത്തുകളിലൂടെ പ്രശസ്തമായ സാങ്കൽപിക നഗരത്തിലേക്കുള്ള പാത കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് അവരിലൊരാള്‍ റേഡിയോയിലൂടെ തൽസമയം കപ്പലിലുള്ളവരോട് പ്രതികരിച്ചത്. ചുട്ട ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ച പാതയെന്നാണ് മറ്റൊരാള്‍ പറഞ്ഞത്.

സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്നും ഏതാണ്ട് 3000 മീറ്റര്‍ താഴ്ചയിലാണ് ഈ ഇഷ്ടികപാത കണ്ടെത്തിയത്. അടുത്തെങ്ങും കരമേഖല ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ഈ ഇഷ്ടകപാതയ്ക്ക് മനുഷ്യരുമായി ഒരു തരത്തിലും ബന്ധമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഗവേഷകര്‍ ഊഹിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ശേഖരിച്ച കല്ലുകള്‍ പരിശോധനാ വിധേയമാക്കിയ ശേഷമാണ് ഗവേഷകര്‍ ഈ ഭാഗം അഗ്നിപര്‍വതത്തിന്‍രെ അവശിഷ്ടമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 2022 ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ നടത്തിയ ഈ പര്യടനത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ യുട്യൂബിലും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ പാറ മനുഷ്യനിർമിതമായ ചുട്ട ഇഷ്ടികയുടെ അളവിലെന്ന പോലെ കൃത്യമായി മുറിഞ്ഞതിന് പിന്നിലെ കാരണം ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം പ്രധാമിക നിഗമനത്തില്‍ അഗ്നിപര്‍വതത്തിലുണ്ടായ ചൂടും തണുപ്പും മാറി മാറി വരുന്ന അവസ്ഥമായാകും ഉള്ളില്‍ വച്ച് തന്നെ പാറയില്‍ ഇത്തരം വിള്ളൽ രൂപപ്പെടാൻ കാരണമായതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കണക്കു കൂട്ടുന്നു. പിന്നീട് അടര്‍ന്നപ്പോള്‍ ചിതറിപ്പോയ ഈ ഭാഗം ഇഷ്ടക വിരിച്ചതു പോലെ പരന്ന് ഈ മേഖലയില്‍ വീണതായിരിക്കാമെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു.

നൗട്ടിലസ് എന്ന കപ്പലിലാണ് ഗവേഷക സംഘം ഈ മേഖലയില്‍ പര്യടനം നടത്തിയത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രസംരക്ഷിതമേഖലയാണ് പസിഫിക്കിലെ ഹവായ് ദ്വീപിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ഭാഗം. അമേരിക്കയിലെ മൂന്ന് ദേശീയ പാര്‍ക്കുകളുടെ വലുപ്പം ചേര്‍ത്തു വച്ചാലും ഈ സമുദ്ര സംരക്ഷിത മേഖലയുടെ വലുപ്പത്തോളം വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിലെ അടിത്തട്ടിന്‍റെ 3 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പഠന വിധേയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ നൂട്ട്കാ സീ മൗണ്ട് എന്നു വിളിക്കുന്ന സമുദ്രത്തിനുള്ളിലെ മലയുടെ ഇടയിലായാണ് ഇഷ്ടികപാത കണ്ടെത്തിയത്. ഈ മലകളാകട്ടെ ഒരു കാലത്ത് സജീവമായിരുന്ന പിന്നീട് നശിച്ചു പോയ അഗ്നിപര്‍വതത്തിന്‍റെ ശേഷിപ്പുകളാണ്.

