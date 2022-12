സർഫിങ് പഠിച്ചു, സ്വപ്നം നേടിയെടുത്ത് 60കാരി; ഒടുവിൽ സ്രാവിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ മരണം

ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നേടിയെടുത്തതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് വാഷിങ്ടൺ സ്വദേശിനിയായ ക്രിസ്റ്റൈൻ അലൻ എന്ന 60കാരി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടത്. സർഫിങ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത ക്രിസ്റ്റൈൻ താൻ സ്വപ്നം കണ്ട ജീവിതം ജീവിക്കുന്നതിന്റെ സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സാഹസികതയുടെ ചിത്രങ്ങൾ അടക്കം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾക്കിപ്പുറം സർഫിങ്ങിനിടെ ക്രിസ്റ്റൈൻ സ്രാവിന്റെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടതായുള്ള വാർത്തകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

ഭർത്താവ് ബ്ലെയ്ക്കുമൊത്ത് ഹവായ്‌യിൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് എത്തിയതായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റൈൻ. എന്നാൽ ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി കടലിൽ സർഫിങ് നടത്തുന്നതിനിടെ ക്രിസ്റ്റൈനെ കാണാതായതായി ഭർത്താവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ക്രിസ്റ്റൈനായുള്ള തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ക്രിസ്റ്റൈൻ സർഫിങ് നടത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് പ്രദേശത്ത് ടൈഗർ ഷാർക്ക് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വലിയ ഒരു സ്രാവിനെ കണ്ടെത്തിയതായി ചിലർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചു.

ഇതോടെ സ്ത്രീയെ സ്രാവ് ആക്രമിച്ചതാകാമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളും പരന്നു. ഇത് ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ മറ്റു ചില വിനോദസഞ്ചാരികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. കടലിൽ വച്ച് ഒരു സ്രാവ് എന്തോ ഒന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നതായി കണ്ടിരുന്നുവെന്നും ആ സമയത്ത് ആ പ്രദേശത്തെ വെള്ളത്തിലാകെ രക്തം കലർന്നിരുന്നതായുമാണ് ഇവർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വീണ്ടും കടലിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റൈന്റെ ജഡം പോലും കണ്ടെത്താനാകാതെ വന്നതോടെ സ്രാവ് അവരെ ആക്രമിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ക്രിസ്റ്റൈനൊപ്പം കടലിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് താനും സ്രാവിനെ കണ്ടിരുന്നതായി ബ്ലെയ്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അൽപസമയത്തിനുശേഷം ബ്ലെയ്ക് കരയിലേക്ക് മടങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് ക്രിസ്റ്റൈനെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി സർഫിങ് പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്റ്റൈൻ തന്റെ സ്വപ്നം നേടിയെടുത്തതിന്റെ ആവേശത്തിലായിരുന്നു. അറുപതാം വയസ്സിലും ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ സർഫിങ് പഠിച്ചെടുത്ത ക്രിസ്റ്റൈനെ അഭിനന്ദിച്ചു കൊണ്ടാണ് പലരും പോസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഏറെ കാത്തിരുന്ന് നേടിയെടുത്ത സ്വപ്നം തന്നെ ക്രിസ്റ്റൈനിന്റെ ജീവൻ പൊലിയാനുള്ള കാരണമായതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും. അപകടം നടന്നതിനെത്തുടർന്ന് ഈ പ്രദേശത്ത് കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ അങ്ങേയറ്റം ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശവും അധികൃതർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

